Бои в Киеве: астролог назвала точную дату затишья в столице

Война в Киеве: астролог назвала точную дату затишья в столице / instagram.com/astrovikulova

Астролог Лилия Викулова составила гороскоп для столицы Украины Киева на период войны. По ее словам, очень важным является новолуние 1 апреля. Эта дата закладывает влияния на весь месяц.

"В течение всего года апрель выглядит, как самый трудный и ключевой. Именно этот месяц определит исход всего, что будет далее. Напряженные даты: 4, 7, 13 апреля. Затем, какие-то важные и решающие 19-21 и 28 апреля. Затмение 30 апреля уже включает Венеру в гороскопе Киева, - планету добрую", - отметила Викулова.

Также она сделала расклад Таро на Киев, задав вопрос о том, как долго продлится это война в главном городе страны.

"Аркан Правосудие. Жесткая карта, по времени даст около 8 недель (примерно 18 мая).Расклад по месяцу: на апрель вышла Королева Мечей. Жестко, трудно (в игральных картах - это Пиковая Дама). На май 3 пентакля - карта работ, многое необходимо сделать, наладить. На июнь 7 пентаклей - медленный рост, терпение, финансовые и продовольственные вопросы. Июль - Солнце, - одна из самых лучших и сильных карт расклада. Возможно, дает появление важной личности или волевого решения. Карта позитива и радости", - добавила эксперт.

Напомним, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, когда мог бы быть подписан многосторонний договор с РФ о мире и гарантиях безопасности.

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