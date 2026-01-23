Укр
Будет любовь и хороший доход: какой знак зодиака вздохнет свободней в конце зимы

Анна Ярославская
23 января 2026, 06:02
70
Водолеев ждет интересный и насыщенный период. Стоит использовать энергию для смелых планов и желаний.
Анжела Перл, гороскоп
Анжела Перл опубликовала гороскоп для Водолеев на февраль 2026 года / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/angelapearlastrology

Вы узнаете:

  • Что изменит полнолуние в личной жизни Водолеев
  • Когда улучшится финансовая ситуация
  • Что категорически нельзя делать в конце месяца

Астролог Анжела Перл составила детальный прогноз на февраль 2026 года для представителей знака зодиака Водолей.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, остаток зимы даст Водолеям мощный импульс для личной трансформации и открытия новых возможностей.

Месяц начнется с полнолуния 1 февраля в седьмом доме, который отвечает за отношения, партнёрство, брак, контракты. Оно может обозначить начало или переход на новый уровень в отношениях — романтических или деловых. Возможно предложение руки и сердца, совместное проживание, подписание важного договора. Или, наоборот, завершение контракта. Вы можете увидеть, как другие относятся к вам. Это полнолуние может принести приятный сюрприз или помощь в сферах семьи и недвижимости.

15 февраля Сатурн меняет знак. Последние три года он был во втором доме денег вместе с Нептуном, создавая ограничения, вынуждая "затягивать пояс". Этот трёхлетний период (с 7 марта 2023 года) заканчивается 15 февраля, и Сатурн не вернётся сюда 30 лет. Водолеям станет значительно легче в финансовой сфере. Сатурн входит в третий дом (как и Нептун), что может принести в ваше окружение более зрелых, мудрых людей, наставников. События могут быть связаны с переездом, серьёзным обучением, оформлением документов.

20 февраля происходит редкое и важное точное соединение Сатурна с Нептуном в 0° третьего дома (такое бывает раз в 36 лет). Это говорит о мощном сдвиге: возможно, вы освоите новую профессию, язык (например, при переезде), получите мотивацию выйти на новый уровень. Появятся новые люди, информация, возможности. Нужно смело идти вперёд, не прятаться.

17 февраля — солнечное затмение в знаке Водолея, в вашем первом доме. Начинается период затмений на оси 1-7 домов ("Я и другие") на полтора года. Тема отношений и вашей личности будет главной: многие Водолеи вступят в брак, разведутся, кардинально поменяют образ, стиль, профессию, место жительства. Затмение открывает новый цикл, может принести в жизнь что-то совершенно новое. Особенно сильно его почувствуют те, у кого день рождения около 17 февраля или асцендент в 25-30° Водолея.

Коридор затмений продлится до 3 марта. В этот период нежелательно делать плановые операции или принимать судьбоносные решения — многое видится неясно.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

26 февраля — Меркурий становится ретроградным (до 20 марта) во втором доме денег. Меркурий заставит сделать "последний штрих" в финансовых вопросах: что-то перепроверить, доплатить, донести справку. В этот период нежелательно покупать дорогие вещи, технику, заключать крупные сделки и подписывать важные документы без крайней необходимости.

Гороскоп для Водолеев на февраль 2026 от Анжелы Перл смотрите на видео:

15:50

Собака разбудила хозяйку шумом в ванной: женщина была шокирована увиденным

15:30

"Близок по духу": Наргиз высказалась о Бандере, лицо которого вытатуировала на ноге

15:22

Зарплаты воспитателей детсадов растут: какую сумму ожидать в 2026 году

