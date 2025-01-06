"Будет новый президент": 2025 год станет концом для России и диктатора - Росс

По словам астролога, у Путина может быть два преемника.

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Что ждет Россию в 2025 году / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

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Кто заменить диктатора Путина на посту президента РФ

Россия будет направлять на войну все средства, но вскоре выяснится, что воевать ей не за что, а дальше и Украина преподнесёт сюрприз – отбросит оккупантов из Крыма.

Таким прогнозом в эксклюзивном интервью Главреду поделился астролог и астрополиттехнолог Влад Росс.

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По его словам, грядёт крах всего в РФ, которого еще не было за всю историю.

"Часто с ужасом вспоминают, какой была Россия в 90-е, однако спешу заверить: теперь, в 2025 году, будет ещё хуже в плане экономики! Это будет полный капец. Полный офигительный …здец. Так что Россия в 2025 году завалится. Скорее всего, в РФ произойдут выборы, будет новый президент и новый парламент. Путина либо убьют, либо сделают ему пластическую операцию и отправят куда-нибудь в Центральноафриканскую республику", - отметил астролог.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

По его словам, у Путина может быть два приемника.

"Кто придёт на смену Путину? Есть два варианта: власть перехватит либо мэр Москвы Собянин, либо нынешний первый зам главы правительства РФ 55-летний Денис Мантуров. Средневековый монах Василь Немчин предсказывал, что Россией после "титана" (Ельцина) будет править "карлик" (Путин), а после к власти придёт "шлемонос, у которого сойдутся две пятёрки, он будет ни лыс, ни волосат". Уж очень описание последнего напоминает Мантурова", - подытожил астролог.

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