Будет везти весь день: каких знаков зодиака ждет заслуженное вознаграждение

Во вторник, 28 октября, фортуна будет на стороне трех китайских знаков зодиака, поэтому их ждет большая удача. Все из-за того, что вторник наделен энергией Дня успеха под знаком Металлической Лошади, пишет YourTango.
В китайской астрологии считается, что этот день превращает усилия в вознаграждение очень быстро.
Отмечается, что сегодняшний день является доказательством того, что то, что вы тихо пытались улучшить, и решения, которые не окупились сразу, наконец достигают поворотного момента, передает Главред.
Каким знакам зодиака повезет 28 октября:
Лошадь
Вторник - это буквально ваш день. Знак Металлической Лошади откроет движущиеся возможности, а удача появится там, где вы проявляете инициативу. Вам могут предложить больше доверия, лучшее отношение или шанс спокойно занять должность, к которой вы готовились.
Тигр
Этот день превратит вашу целеустремленность в результаты, которые другие люди точно заметят. Ваша победа проявится в виде финансовой, профессиональной или социальной свободы. Вы можете получить что-то, что вернет вам контроль над следующим разделом вашей жизни.
Собака
Во вторник ваша преданность окупится. Вы услышите что-то ободряющее, что восстановит вашу веру в то, что хороших людей не оставляют без внимания. Удача для вас приходит через друга, который помогает, коллегу, который вмешивается, или человека, который защищает вас.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
