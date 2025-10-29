Ноябрь 2025 всё расставит по местам: прогноз на месяц для Близнецов

В ноябре Меркурий и Юпитер будут ретроградными. Анжела Перл рассказала, как это отразится на жизни Близнецов.

Гороскоп на ноябрь 2025 для Близнецов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/angelapearlastrology

Вы узнаете:

Когда начнут происходить неожиданные события

Что принесте ретроградный Меркурий 9 ноября

Какие события будут происходить в сфере карьеры Близнецов

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на ноябрь 2025 для Близнецов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в ноябре многие планеты будут менять направление, поэтому и событий действительно будет много, пишет Главред.

5 ноября Марс, планета активности и действий, входит седьмой дом гороскопа Близнцов. Это сектор отношений, партнёрств, брака, разводов, деловых и личных контактов. Марс активизирует эту сферу, побуждает вас принимать решения, наводить порядок, общаться, вести переговоры, возможно, обучать кого-то или работать с клиентами. Вы будете тратить больше энергии на взаимодействие с другими людьми, поездки или обсуждения. Отношения становятся одной из ключевых тем месяца.

Кроме того, в этот же день Уран (планета неожиданностей и перемен) находясь в знаке Близнецов, образует оппозицию с Марсом — 180 градусов. Это указывает на неожиданные повороты в сфере отношений: резкие изменения, новости, которые вы не планировали. Это может быть разрыв контракта, расставание, решение жить отдельно, неожиданное заявление партнёра или изменения в сотрудничестве. Уран приносит сюрприз — что-то внезапное, не предусмотренное заранее.

Также 5 ноября — полнолуние в вашем двенадцатом доме завершений. Полная Луна символизирует итог, завершение цикла, сбор урожая. Это может быть связано с процессами, начавшимися полгода назад в вашем шестом доме — секторе работы, здоровья и повседневных обязанностей. Возможно, завершается лечение, решается рабочая ситуация или заканчивается период стресса. Если истории из прошлого нет, полнолуние может проявиться как раскрытие тайны, высвечивание скрытого. Двенадцатый дом также связан с клиниками, уединением, энергетической чисткой, эзотерикой, дальними поездками.

7 ноября Венера входит в шестой дом работы и здоровья и приносит гармонию и хорошие новости: комфортные условия труда, доход, приятное общение с коллегами или клиентами, удачу в поиске помощников или нянь. Для здоровья наступит благоприятный период. Вы можете найти хорошего врача или получить позитивные результаты анализов.

9 ноября Уран временно покидает знак Близнецов и возвращается в двенадцатый дом до 27 апреля. Начинается полугодовой переходный период очищения и завершения. Чтобы двигаться вперёд, нужно отпустить прошлое, освободиться от всего, что вас сдерживает. Это подготовка к большому обновлению, которое начнётся весной, когда Уран войдёт в первый дом на 7 лет, меняя ваш образ жизни, окружение и даже внешний вид.

Также 9 ноября начинается Меркурий станет ретроградным в седьмом доме. Это время пересмотра отношений, анализа, возврата к прошлым партнёрам или переговорам. Возможно исправление документов, переделки, разговоры о будущем. Важно не подписывать серьёзные контракты до 29 ноября.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

11 ноября Юпитер в вашем втором доме доходов разворачивается в ретроградное движение до 11 марта. Это астрологическое событие может дать паузу в финансовых делах, ожидание денег или оформление имущества. Возможны задержки, переоформления, ожидание наследства.

20 ноября - новолуние в шестом доме, которое принесет новую энергию в сфере работы, здоровья, повседневного режима. Напротив гаходится Уран в двенадцатом доме, указывающий на необходимость баланса между телом и энергетикой, работой и восстановлением. Возможны неожиданные перемены, связанные с вашей ежедневной рутиной.

23 ноября ждите важные новости от супруга или делового партнёра.

28 ноября Сатурн, планета дисциплины и статуса, разворачивается в десятом доме карьеры Близнецов. Всё, что задерживалось с июля, начнёт продвигаться. Решаются вопросы профессии, статуса, достижений. Это важнейший поворот, особенно с учётом того, что Сатурн окончательно покинет ваш десятый дом 15 февраля 2026 года, завершив почти трёхлетний экзамен вашей зрелости и целей.

Смотрите видео - Гороскоп на ноябрь 2025 для Близнецов - прогноз Анжелы Перл:

