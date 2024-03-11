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Церковный праздник 12 марта: почему вечером нельзя выходить из дома

Сергей Кущ
11 марта 2024, 11:09
Мы расскажем, какой праздник 12 марта и что нельзя делать в этот день.
Церковный праздник 12 марта
Церковный праздник 12 марта / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

12 марта Украина готовится отметить несколько значимых событий. Среди них несколько международных праздников, однако, особое внимание уделяется церковному празднику.

Какой праздник завтра в Украине?

В Украине и мире 12 марта отмечают несколько праздников:

  • Всемирный день борьбы с кибер-цензурой

    видео дня

  • Всемирная неделя знаний о мозге

  • День посадки цветов

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новоюлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Церковный праздник завтра

12 марта почитают память преподобного Феофана Исповедника.В раннем возрасте остался без родителей, а потому его учебой занимался император Константин V Копроним. Феофан стал монахом сразу после женитьбы, а потому с женой жил в "чистом" браке.

Основал монастырь недалеко от Кизикуса, но за свою жизнь построил еще три монастыря. В 787-м принял участие в Никейском Соборе, где выступал за поклонение иконам. Умер в 815 году на острове Самофракия, куда его сослали, потому что он отказался быть единомышленником правителя.

Что нельзя делать завтра в церковный праздник

  • злиться и ругаться;

  • выходить из дома вечером, выносить мусор;

  • пить алкоголь.

У кого День ангела завтра?

День Ангела 12 марта празднуют Владимир, Вольдемар, Григорий, Дмитрий, Иван, Константин, Семен, Сергей, Ян.

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