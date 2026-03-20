Четыре знака зодиака разорвут замкнутый круг проблем в любви - кто они

Ретроградный Меркурий считается одним из самых сильных периодов для переосмысления.

https://horoscope.glavred.info/chetyre-znaka-zodiaka-razorvut-zamknutyy-krug-problem-v-lyubvi-kto-oni-10750694.html Ссылка скопирована

Четыре знака зодиака разорвут замкнутый круг проблем в любви

Четыре знака зодиака получат шанс вырваться из замкнутого круга в любви и начать всё с чистого листа. С 20 марта 2026 года Меркурий завершает ретроградное движение и переходит в прямую фазу, принося ясность, облегчение и новые возможности в личной жизни. Об этом сообщает издание Главред со ссылкой на журнал Parade.

Ретроградный Меркурий считается одним из самых сильных периодов для переосмысления. Он происходит несколько раз в год и влияет на мышление, коммуникацию и восприятие отношений. В 2026 году этот период проходил под влиянием водных знаков, усиливая эмоциональность, чувствительность и потребность в прощении.

видео дня

С конца февраля, когда планета вошла в ретроград в Рыбы, многие столкнулись с необходимостью разобраться в своих чувствах и прошлом. Теперь же наступает этап ясности и обновления.

Дева

Для Девы этот период станет настоящей перезагрузкой. После 20 марта появится ясность в отношениях и общении с партнёром. Откровенные разговоры помогут увидеть ситуацию по-новому, а начало апреля принесёт возможности для укрепления связи или начала нового романа.

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

Рыбы

Рыбы почувствуют заметное облегчение в любовной сфере. Период неопределённости сменится пониманием своих желаний. Начало апреля усилит романтическую энергию и готовность к глубоким, искренним отношениям.

Стрелец

Для Стрельцов ретроград стал временем работы над прошлым и семейными вопросами. После его завершения придёт неожиданная ясность, которая поможет изменить подход к любви и открыть новые перспективы.

Лев

Львы переживут серьёзные перемены в личной жизни. С окончанием ретроградного периода придёт чувство облегчения и понимание дальнейшего пути. Это время поможет укрепить отношения, добавить в них искренности и эмоциональной близости.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред