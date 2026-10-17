Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Четыре знака зодиака вскоре забудут о черной полосе: кого ждут перемены

Виталий Кирсанов
17 октября 2026, 19:05
google news Подпишитесь
на нас в Google
Новый период может стать поворотным моментом для Тельцов, Львов, Скорпионов и Водолеев.
Четыре знака зодиака вскоре забудут о черной полосе
Четыре знака зодиака вскоре забудут о черной полосе / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Гороскоп для Тельцов и ЛЬвов
  • Гороскоп для Скорпион и Водолеев

Плутон завершил ретроградный период, который начался 6 мая, и возобновил прямое движение в знаке Водолея. По прогнозу астрологов, этот переход может стать поворотным моментом для Тельцов, Львов, Скорпионов и Водолеев, которым предстоит оставить позади сложный период и начать двигаться вперед. Об этом пишет Главред со ссылкой на журнал Parade.

В астрологии Плутон ассоциируется с глубокими внутренними изменениями, властью и преодолением личных противоречий. Ретроградное движение планеты связывают с переоценкой прошлого и пересмотром жизненных ориентиров. Когда Плутон возвращается к прямому движению, появляется возможность применить полученный опыт на практике.

видео дня

Особое значение этот период может иметь для четырех фиксированных знаков зодиака, на которые влияет нынешнее положение планеты.

Об источнике: Parade

Parade.com - это популярный американский онлайн-ресурс, который является цифровым продолжением известного журнала Parade, который ранее распространялся как воскресная газетная вкладка в США.

Одна из основных тем - это новости о звездах, видео, интервью и материалы из мира развлечений. Сайт предлагает большое количество рецептов, кулинарных советов и идей для приготовления пищи.

Parade Magazine был основан в 1941 году.

В течение многих десятилетий он был одним из самых читаемых журналов в США, распространяясь в сотнях газет по всей стране.

Хотя печатная версия журнала перестала выходить в газетах в конце 2022 года (и как электронный журнал в конце 2023 года), бренд Parade продолжает существовать и развиваться как онлайн-платформа.

Телец

В последние месяцы Тельцам, возможно, пришлось задуматься о финансовой стабильности, личных обязательствах и привычном образе жизни. Некоторые ситуации могли показать, что прежние подходы больше не отвечают вашим потребностям, а стремление сохранить все как есть мешает двигаться вперед.

Теперь появляется возможность воплотить в жизнь решения, к которым вы пришли во время периода переосмысления. Отказ от ограничивающих привычек поможет эффективнее распоряжаться ресурсами и пересмотреть отношение к материальным ценностям.

Постепенно вы сможете определить, какие перемены действительно необходимы для уверенности в будущем. Главная задача - научиться создавать стабильность самостоятельно, а не полагаться исключительно на привычные обстоятельства.

Лев

Для Львов ретроградный Плутон мог стать причиной напряжения в отношениях с партнерами, коллегами и друзьями. Возможно, вы начали внимательнее присматриваться к своему окружению и задаваться вопросом, насколько окружающие уважают ваши желания, ценят вклад и признают достижения.

С возобновлением прямого движения планеты ситуация может постепенно проясниться. Вам станет легче разобраться в отношениях и понять, какие связи заслуживают дальнейшего развития, а какие требуют пересмотра.

Не исключено, что появится возможность обсудить темы, которые вы долго откладывали. Не бойтесь прямо говорить о своих потребностях и отстаивать личные границы. Открытый диалог поможет лучше понять друг друга и найти выход из затянувшихся разногласий.

Скорпион

Плутон традиционно считается управителем Скорпиона, поэтому его ретроградное движение могло сопровождаться серьезной внутренней работой. Старые переживания, сложности с доверием и нерешенные вопросы могли вновь выйти на первый план, заставляя вас пересматривать прежние решения.

Теперь результаты этих размышлений начнут становиться более очевидными. Вам может быть проще вести непростые разговоры, принимать решения и разбираться в ситуациях, которые раньше казались запутанными.

Постепенно отпадет необходимость постоянно доказывать окружающим свою правоту или объяснять каждый свой шаг. Сосредоточьтесь на собственных целях и не торопите события: ваши поступки и достигнутые результаты смогут сказать гораздо больше слов.

Водолей

Для Водолеев этот период особенно важен, поскольку Плутон находится непосредственно в их знаке. Ретроградное движение планеты могло подтолкнуть к пересмотру жизненных приоритетов, убеждений и представлений о личной свободе.

Возможно, вы слишком долго анализировали происходящее, сомневались в собственных решениях или предпочитали держать переживания при себе. Теперь наступает время переходить от размышлений к конкретным действиям.

В вашей жизни могут появиться новые проекты, измениться круг общения или возникнуть желание проявить способности, которые раньше оставались в тени. Не стоит отказываться от перспектив только потому, что они предполагают выход из зоны комфорта.

Читайте также:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
    астролог астрологи астрология астрологический прогноз нумерология нумеролог
    Новости партнеров

    Главное за день

    Ещё
    Часть Украины охватит непогода: где объявлено штормовое предупреждение

    Часть Украины охватит непогода: где объявлено штормовое предупреждение

    18:29Синоптик
    Путин хочет превратить крупные города Украины в непригодные для жизни - The Guardian

    Путин хочет превратить крупные города Украины в непригодные для жизни - The Guardian

    18:27Украина
    Европейские военные проведут в Польше учения для возможной миссии в Украине

    Европейские военные проведут в Польше учения для возможной миссии в Украине

    17:41Мир
    Реклама

    Популярное

    Ещё
    Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке гладящего рубашку парня за 85 с

    Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке гладящего рубашку парня за 85 с

    Люди собирают пустые пластиковые бутылки — как их использовать повторно

    Люди собирают пустые пластиковые бутылки — как их использовать повторно

    10 вещей в доме, которые следует тщательно почистить в октябре: о чем часто забывают

    10 вещей в доме, которые следует тщательно почистить в октябре: о чем часто забывают

    Китайский гороскоп на завтра, 18 октября: Быкам - геройство, Свиньям - уныние

    Китайский гороскоп на завтра, 18 октября: Быкам - геройство, Свиньям - уныние

    Ни скорлупа, ни зола: чем на самом деле защитить огород от нашествия слизней

    Ни скорлупа, ни зола: чем на самом деле защитить огород от нашествия слизней

    Последние новости

    19:28

    Окна будут сухими даже зимой: простой трюк поможет забыть о конденсате и потёках

    19:21

    В РФ цинично отчитались об ударах по Украине - что заявили

    19:10

    Не все 147 миллионов: Эйдман объяснил, каких россиян нельзя уважатьмнение

    19:05

    Четыре знака зодиака вскоре забудут о черной полосе: кого ждут перемены

    18:29

    Часть Украины охватит непогода: где объявлено штормовое предупреждение

    "Возможны очень жесткие графики или блекауты": Прокип — о сценариях предстоящей зимы«Возможны очень жесткие графики или блекауты»: Прокип — о сценариях предстоящей зимы
    18:27

    Путин хочет превратить крупные города Украины в непригодные для жизни - The Guardian

    18:23

    "Обнуляйте сразу": россияне расстреляли пленных украинских бойцов на юге

    17:55

    "Убит горем": Брэд Питт получил сокрушительный удар от собственных детей

    17:53

    Напор воды в душе снова станет сильным: поможет обычный пакетВидео

    Реклама
    17:41

    Европейские военные проведут в Польше учения для возможной миссии в Украине

    17:25

    Осенний уход за розами: простой прием для пышного цветения и крепких кустовВидео

    17:08

    Цены уже поднялись до 75 гривен: в Украине резко подорожал один овощ

    17:08

    "Больно и физически, и морально": Артур Логай сделал признание

    16:43

    Кейдж и Бандерас снимутся в продолжении культового сериала - детали

    16:35

    Зеленский заявил о возможной встрече с Путиным и раскрыл намерения диктатора

    16:24

    Мощные удары ВСУ: в РФ взорван военный завод БПЛА и склады ракетной бригады

    16:06

    Что изменить в гардеробе к зиме 2027: 5 вещей прокачают стиль до неузнаваемостиВидео

    15:56

    Конфликт Трампа с Зеленским создает серьезные риски для Украины – Reuters

    15:44

    Сквозняки исчезнут, а в доме станет теплее: что нужно сделать с входной дверьюВидео

    15:42

    РФ хочет усилить удары по западным областям Украины: чем будет бить враг

    Реклама
    15:17

    Гороскоп на ноябрь 2026: кому Марс и Юпитер принесут любовь и деньгиВидео

    15:11

    Зеленский анонсировал новые переговоры с США: когда они могут состояться

    15:03

    Россия в пятый раз атаковала Запорожсталь: по комбинату выпустили ещё шесть баллистических ракет

    15:02

    Когда обрезать деревья — осенью или весной: оптимальная температура для работ

    14:58

    Представительница Украины на "Детском Евровидении-2026" отправилась на конкурсВидео

    14:34

    Дизельная сделка Трампа: Конгресс готовит запрет, нефть дорожает, Будапешт ждет льгот

    14:26

    Как замочить озимый чеснок перед посадкой: сколько соли нужно для обработки

    14:23

    Захват новых территорий: Генштаб разоблачил ложь россиян и разъяснил ситуацию

    14:20

    "Как не рожала": Анна Кошмал удивила изменениями после второй беременностиВидео

    14:09

    Пленка, контейнер или пакет: простое правило хранения продуктов в холодильнике

    14:01

    Почему сажать лучше поздно, чем рано: секрет шикарных тюльпанов весной

    13:50

    Дуэт "склероз и климакс": фальшивую Повалий высмеяли в России

    13:49

    Как отмыть крышку сковороды от жира в труднодоступных местах за 30 минут

    13:24

    Гороскоп Таро на 19–25 октября: Тельцам — амбиции, Ракам — желания

    13:16

    Как отмыть до блеска стекло духовки изнутри, не снимая дверцу — лайфхак

    13:08

    Правильный уход за рождественником осенью: что изменить, чтобы появились бутоны

    13:06

    "Провокация": жена Остапчука резко высказалась о Горняк на "Холостяке"

    12:59

    Отсрочки в Резерв+ начали продлевать, но не всем: в Минобороны сделали заявление

    12:51

    Элизабет Херли выходит замуж за отца известной певицы – детали

    12:51

    Гороскоп Таро на завтра 18 октября: Овнам - новая глава, Львам - верить в себя

    Реклама
    12:36

    РФ масштабирует антиэнергетическую операцию: Киев призывает США остановить Путина

    12:27

    Куда делся хореограф Раду Поклитару и как сейчас выглядит

    12:07

    Рецепт домашнего хлеба "Кирпичик" — выпекается всего 30 минут

    12:06

    Свежий укроп круглый год: как правильно посадить его на подоконникеВидео

    11:57

    Китайский гороскоп на завтра, 18 октября: Быкам - геройство, Свиньям - уныние

    11:52

    На войне погиб экс-футболист сборной Украины и киевского "Динамо"

    11:25

    Красивые имена для мальчиков, которые привлекают счастье и успех

    11:14

    "Победа Украины должна продолжиться и в мирное время": Марианна Буданова получила диплом Школы стратегического архитектора

    11:05

    Без собственной генерации: как Киев будет выживать зимой после атаки на все ТЭЦ

    10:42

    Ирина Федишин впервые вышла на связь после трагической потери дочери — детали

    Новости Украины
    ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
    Сад и огород
    Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
    Рецепты
    СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
    Регионы
    Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
    Лайфхаки и хитрости
    Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
    Экономика
    Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
    Новости шоу бизнеса
    София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
    Синоптик
    Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
    Мода и красота
    Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
    Интересное
    ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

    ©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

    O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
    Мы используем cookies
    Принять