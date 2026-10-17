Четыре знака зодиака вскоре забудут о черной полосе: кого ждут перемены

Новый период может стать поворотным моментом для Тельцов, Львов, Скорпионов и Водолеев.

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Четыре знака зодиака вскоре забудут о черной полосе / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, ua.depositphotos.com

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Гороскоп для Тельцов и ЛЬвов

Гороскоп для Скорпион и Водолеев

Плутон завершил ретроградный период, который начался 6 мая, и возобновил прямое движение в знаке Водолея. По прогнозу астрологов, этот переход может стать поворотным моментом для Тельцов, Львов, Скорпионов и Водолеев, которым предстоит оставить позади сложный период и начать двигаться вперед. Об этом пишет Главред со ссылкой на журнал Parade.

В астрологии Плутон ассоциируется с глубокими внутренними изменениями, властью и преодолением личных противоречий. Ретроградное движение планеты связывают с переоценкой прошлого и пересмотром жизненных ориентиров. Когда Плутон возвращается к прямому движению, появляется возможность применить полученный опыт на практике.

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Особое значение этот период может иметь для четырех фиксированных знаков зодиака, на которые влияет нынешнее положение планеты.

Об источнике: Parade Parade.com - это популярный американский онлайн-ресурс, который является цифровым продолжением известного журнала Parade, который ранее распространялся как воскресная газетная вкладка в США. Одна из основных тем - это новости о звездах, видео, интервью и материалы из мира развлечений. Сайт предлагает большое количество рецептов, кулинарных советов и идей для приготовления пищи. Parade Magazine был основан в 1941 году. В течение многих десятилетий он был одним из самых читаемых журналов в США, распространяясь в сотнях газет по всей стране. Хотя печатная версия журнала перестала выходить в газетах в конце 2022 года (и как электронный журнал в конце 2023 года), бренд Parade продолжает существовать и развиваться как онлайн-платформа.

Телец

В последние месяцы Тельцам, возможно, пришлось задуматься о финансовой стабильности, личных обязательствах и привычном образе жизни. Некоторые ситуации могли показать, что прежние подходы больше не отвечают вашим потребностям, а стремление сохранить все как есть мешает двигаться вперед.

Теперь появляется возможность воплотить в жизнь решения, к которым вы пришли во время периода переосмысления. Отказ от ограничивающих привычек поможет эффективнее распоряжаться ресурсами и пересмотреть отношение к материальным ценностям.

Постепенно вы сможете определить, какие перемены действительно необходимы для уверенности в будущем. Главная задача - научиться создавать стабильность самостоятельно, а не полагаться исключительно на привычные обстоятельства.

Лев

Для Львов ретроградный Плутон мог стать причиной напряжения в отношениях с партнерами, коллегами и друзьями. Возможно, вы начали внимательнее присматриваться к своему окружению и задаваться вопросом, насколько окружающие уважают ваши желания, ценят вклад и признают достижения.

С возобновлением прямого движения планеты ситуация может постепенно проясниться. Вам станет легче разобраться в отношениях и понять, какие связи заслуживают дальнейшего развития, а какие требуют пересмотра.

Не исключено, что появится возможность обсудить темы, которые вы долго откладывали. Не бойтесь прямо говорить о своих потребностях и отстаивать личные границы. Открытый диалог поможет лучше понять друг друга и найти выход из затянувшихся разногласий.

Скорпион

Плутон традиционно считается управителем Скорпиона, поэтому его ретроградное движение могло сопровождаться серьезной внутренней работой. Старые переживания, сложности с доверием и нерешенные вопросы могли вновь выйти на первый план, заставляя вас пересматривать прежние решения.

Теперь результаты этих размышлений начнут становиться более очевидными. Вам может быть проще вести непростые разговоры, принимать решения и разбираться в ситуациях, которые раньше казались запутанными.

Постепенно отпадет необходимость постоянно доказывать окружающим свою правоту или объяснять каждый свой шаг. Сосредоточьтесь на собственных целях и не торопите события: ваши поступки и достигнутые результаты смогут сказать гораздо больше слов.

Водолей

Для Водолеев этот период особенно важен, поскольку Плутон находится непосредственно в их знаке. Ретроградное движение планеты могло подтолкнуть к пересмотру жизненных приоритетов, убеждений и представлений о личной свободе.

Возможно, вы слишком долго анализировали происходящее, сомневались в собственных решениях или предпочитали держать переживания при себе. Теперь наступает время переходить от размышлений к конкретным действиям.

В вашей жизни могут появиться новые проекты, измениться круг общения или возникнуть желание проявить способности, которые раньше оставались в тени. Не стоит отказываться от перспектив только потому, что они предполагают выход из зоны комфорта.

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