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Четыре знака зодиака выйдут из черной полосы: кому скоро повезет

Мария Николишин
21 августа 2026, 03:00
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Китайским знакам зодиака удастся увидеть истинное лицо окружающих их людей.
Четыре знака зодиака выйдут из черной полосы: кому скоро повезет
Кому удастся изменить свою жизнь / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кто из знаков зодиака наконец оставит трудности позади
  • Кому стоит установить новые границы в отношениях с окружающими

Четыре китайских знака зодиака смогут забыть о проблемах и встать на путь удачи после 21 августа. В китайском гороскопе пятница - это День опасности, которым управляет энергия Огненного Кролика.

Астрологи YourTango говорят, что Дни опасности приносят энергию, с которой трудно работать. Поэтому в этот период не стоит пробовать что-то новое и нужно быть особенно осторожным во всем, пишет Главред.

видео дня

Для кого закончатся тяжелые времена

Дракон

21 августа кто-то пересечет черту, и вам нужно сделать все, чтобы другие перестали пользоваться вашей добротой. Вам не нужно начинать конфликт, ведь у вас есть дела поважнее, которыми можно заняться. Однако следует установить новые личные границы.

Тигр

Вы можете решить бросить то, что раньше не хотели заканчивать. Вы поймете, что если будете продолжать упорно работать, то будете несчастны, как и все вокруг вас. Вы можете делегировать задачу и передать ее кому-то другому.

Об источнике: YourTango

YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Собака

Пятница - это именно тот день, когда то, что вам было нужно, начнет работать в вашу пользу. Вы наконец-то получите то, что заслужили. Вы больше не будете ждать, чтобы понять, что делать дальше. Вы все-таки начнете жить своей жизнью.

Бык

Вы привыкли принимать трудные решения, которые влияют не только на вас, но и на других. Вы сможете понять, что все трудности были созданы кем-то, кто не желал вам успеха, поэтому вам нужно принять стратегические меры. В частности, вы можете найти способы сократить расходы и пересмотреть обязательства, которые отнимали слишком много времени.

Китайский гороскоп
Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

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Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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