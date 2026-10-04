Китайский гороскоп на 5–11 октября: Тиграм — успех, Драконам — предупреждение

Китайский гороскоп на неделю с 5 по 11 октября 2026 года расскажет, что ждёт Крысу, Быка, Тигра, Кролика и другие знаки восточного зодиака.

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Китайский гороскоп на неделю для всех знаков / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Как изменится энергетика китайского зодиака на этой неделе

Какие знаки получат новые возможности

Кому звёзды советуют избегать поспешных решений

Неделя с 5 по 11 октября 2026 года принесет динамичную смену энергий в китайском зодиаке. В течение семи дней стихии будут поочередно сменяться: от сосредоточенных дней Воды в начале недели через импульсы Дерева и Огня до гармоничной Земли в конце. Главный астрологический перелом произойдет в четверг, 8 октября, когда по солнечному календарю наступит сезон "Холодных рос" и начнется месяц Земляной Собаки. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает издание The Times of India, этот сезонный переход кардинально изменит фокус событий и откроет новые возможности для многих знаков.

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Китайский гороскоп на неделю: Крыса

Понедельник станет для вас самым продуктивным и успешным днём, когда стоит завершать важные дела. Однако в дальнейшем неделя потребует осторожности, ведь общий энергетический фон года Огненного Лошади может создавать скрытое напряжение. Воздержитесь от финансовых рисков, не одалживайте деньги и избегайте долгосрочных обязательств, особенно в воскресенье.

Китайский гороскоп на неделю: Бык

Начало недели под влиянием стихии Воды пройдет для вас максимально гладко и продуктивно - это прекрасное время для решения сложных рабочих вопросов. Начиная со среды, ситуация в деловой сфере может стать более динамичной. Главная задача - сохранять гибкость и спокойствие, если в конце недели ваши личные или рабочие планы внезапно изменятся.

Об источнике: Times of India Times of India - индийская англоязычная ежедневная газета и цифровое новостное СМИ, принадлежащее и управляемое The Times Group. Это четвертая по тиражу газета в Индии и самая популярная англоязычная ежедневная газета в мире. В опросе 2021 года Институт Рейтер признал TOI самым авторитетным медиа-брендом среди англоязычных пользователей онлайн-новостей в Индии, сообщает Википедия.

Китайский гороскоп на неделю: Тигр

Вы окажетесь среди главных фаворитов этого периода. Среда принесет прекрасные возможности благодаря поддержке стихии Дерева, а новая луна Собаки образует гармоничное сочетание с вашим знаком. Это удачное время для запуска новых проектов, обучения или важных презентаций. Единственное предостережение - контролировать эмоции и сдерживать импульсивность в субботу.

Китайский гороскоп на неделю: Кролик

Первая половина недели может вызвать эмоциональную чувствительность или ощущение усталости от слишком быстрых темпов. Однако уже с четверга, с наступлением месяца Земляной Собаки, настроение и общие обстоятельства заметно улучшатся. Все накопившиеся недоразумения постепенно разрешатся, а вы вновь почувствуете уверенность в собственных силах.

Китайский гороскоп на неделю: Дракон

Наступление месяца Собаки в четверг создает астрологический конфликт с вашим знаком, что может провоцировать излишнее упрямство. Старайтесь не придираться к мелочам в быту или на работе и не доказывать свою правоту любой ценой. Особую внимательность следует проявить при работе с документами - внимательно читайте всё, что подписываете.

Китайский гороскоп на неделю: Змея

Для вас лучшей стратегией на эти семь дней станет позиция взвешенного наблюдателя. Не спешите принимать решения под влиянием эмоций, особенно в среду. Сначала тщательно соберите все факты, проверьте информацию и только потом приступайте к решительным действиям - именно такой подход принесет наилучший результат.

Китайский гороскоп инфографика / Главред

Китайский гороскоп на неделю: Лошадь

Начало недели в понедельник может принести ощущение "закрытых дверей", задержки в делах или вынужденные переносы поездок. Не пытайтесь давить на обстоятельства и пробивать стены лбом. Уже со среды ситуация существенно разрядится, а воскресенье, которое станет вашим личным днём, принесёт гармонию и приятный итог недели.

Китайский гороскоп на неделю: Коза

Общий фон года Лошади продолжает оказывать вам сильную поддержку, способствуя приливу сил. Однако во вторник стоит быть максимально осмотрительными: четко разграничивайте финансовые вопросы и семейные разговоры. Старайтесь не обсуждать деньги с близкими во время бытовых споров, чтобы сохранить мир в доме.

Китайский гороскоп на неделю: Обезьяна

Ваша природная сообразительность и быстрота реакции на этой неделе принесут максимальные дивиденды. Понедельник, пятница и суббота станут идеальными днями для собеседований, заключения важных сделок и расширения сети полезных знакомств. Исключением является среда - этот день лучше провести максимально спокойно и сдержанно.

Китайский гороскоп на неделю: Петух

Ваша любовь к порядку и педантичность в деталях принесут отличные результаты. Неделя идеально подходит для составления отчетов, налоговых деклараций, оформления важных документов или завершения давно отложенных дел, особенно во вторник и субботу. В четверг проявите гибкость и не вступайте в споры из-за мелких ошибок других.

Китайский гороскоп на неделю: Собака

С наступлением вашего собственного месяца в четверг обстоятельства начнут складываться в вашу пользу. Улучшатся отношения с близкими, а финансовые опасения постепенно исчезнут. Единственный день, требующий осторожности, - пятница: воздержитесь от принятия судьбоносных решений и отложите важные шаги на выходные.

Китайский гороскоп на неделю: Свинья

На этой неделе интуиция станет вашим главным советчиком в сложных ситуациях. В то же время звезды советуют обязательно проверять любую информацию, полученную из первых рук или из вторых рук. Субботу лучше посвятить полноценному отдыху и провести её в максимально спокойном и расслабленном ритме.

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