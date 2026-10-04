Жизнь перевернется с ног на голову: трех знаков зодиака ждет новый этап

С 5 октября ничто не сможет вывести китайских знаков зодиака из равновесия.

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Каким знакам зодиака предсказывают неделю перемен / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Кому звезды обещают стабильность и уверенность

Кого ждут важные решения и перемены

Три китайских знака зодиака ждут перемены: сложный период в их жизни завершится до 11 октября. Этому будет способствовать энергетика месяца, которая сменится со стихии Огня на стихию Земли.

Астрологи YourTango подчеркивают, что неделя начнется с акцента на равновесии, а завершится успехом. Энергия Земли, которая усилится в середине недели, поможет почувствовать стабильность и уверенность, пишет Главред.

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Каким знакам зодиака звезды предсказывают судьбоносную неделю

Дракон

В начале недели вас не покинет ощущение, что от чего-то нужно избавиться. Уже в среду вы перейдете к действиям: вы можете задавать уместные вопросы или попробуете что-то новое. К четвергу вы уже лучше поймете всю ситуацию.

Решающий момент наступит в пятницу: вы точно будете знать, от чего именно стоит отказаться. Более того, вы без колебаний это сделаете. Вы будете действовать разумно и дальновидно. К воскресенью вы окажетесь именно там, где и должны быть.

Свинья

Для вас эта неделя станет временем закладки фундамента для будущего. Вы осознаете, что в вашей жизни не хватает равновесия: либо вам не хватает радости и развлечений, либо вы не настолько сосредоточены на деле, как следовало бы.

Об источнике: YourTango YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

6 октября кто-то может предложить вам прекрасную возможность, но она потребует от вас определенных жертв. Вам придется принять важное решение. Решающим днем станет суббота, ведь именно тогда вы начнете меняться.

Петух

Вы наконец-то положите конец делу, которое в последнее время доставляло немало хлопот. Вам необходимо как можно скорее сбросить это бремя с плеч.

Два дня на этой неделе изменят ход событий. В среду и пятницу вы уже не будете работать в одиночку. Жизнь станет легче, когда рядом появится наставник, способный дать дельный совет. Вы осознаете, что можете справиться с любым испытанием судьбы.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

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