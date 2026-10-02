Идеальный порядок в доме: какие пять знаков зодиака не терпят беспорядка

Определенную роль в отношении к чистоте и организации пространства может играть знак зодиака.

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Пять знаков зодиака – фанаты уборки / Коллаж Главред, фото: Freepik

Насколько хозяйственны:

Девы, Козероги, Тельцы

Раки, Весы

У одних людей дома всегда царит безупречный порядок: посуда не задерживается в раковине, обувь аккуратно расставлена в прихожей, а каждая вещь находится на своем месте. Другие же предпочитают не обращать внимания на пыль и неделями откладывают домашние дела.

Определенную роль в отношении к чистоте и организации пространства может играть знак зодиака. По мнению астрологов, для пяти представителей зодиакального круга уборка становится не просто бытовой обязанностью, а привычной частью жизни. Об этом пишет Главред со ссылкой на Кerteszkedj.hu.

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Об источнике: Kerteszkedj.hu Kerteszkedj.hu - это венгерский тематический веб-портал, посвящённый садоводству, огородничеству и уходу за растениями. Издание публикует практические советы для садоводов-любителей и домовладельцев, охватывая темы выращивания овощей и фруктов, ухода за комнатными и балконными растениями, борьбы с вредителями, экологичного ведения хозяйства и кулинарных рецептов из собственного урожая. Ресурс принадлежит медиакомпании MeMedia Media Group Kft. и служит популярным источником бытовых и аграрных лайфхаков для венгроязычной аудитории.

Дева

Девы отличаются особым вниманием к мелочам. Они способны заметить пыль даже на самой высокой полке и не успокоятся, пока все вокруг не будет выглядеть идеально. Наведение порядка помогает им расслабиться и почувствовать контроль над окружающим пространством.

В их шкафах одежда может быть рассортирована по цветам, а специи на кухне - расставлены в алфавитном порядке. Беспорядок в доме для Дев скорее исключение, чем привычное явление.

Козерог

Для Козерогов чистота прежде всего связана с практичностью и эффективностью. Они убеждены, что организованное пространство помогает сосредоточиться на делах и повышает продуктивность.

Представители этого знака предпочитают не загромождать жилье лишними вещами, выбирают качественные предметы и продумывают удобные системы хранения. Уборка обычно вписана в их регулярный график, а начатое дело они привыкли доводить до конца. Поэтому незавершенные домашние задачи редко накапливаются у них надолго.

Телец

Тельцы стремятся превратить собственный дом в место, где можно полноценно отдохнуть и восстановить силы. Для них важны не только чистота, но и красота, уют и приятная атмосфера.

Свежая постель, чистые ковры, аккуратно разложенные подушки и любимые ароматы помогают им чувствовать себя комфортно. Тельцы не любят суеты, поэтому занимаются домашними делами спокойно и основательно, уделяя внимание каждой детали.

Рак

Для Раков дом - особенное место, где они чувствуют себя защищенными и могут проводить время с близкими. Именно поэтому они стараются поддерживать уют и порядок, особенно на кухне и в гостиной.

Представители этого знака любят готовить, принимать гостей и создавать теплую семейную атмосферу. При этом их стремление к чистоте не означает желания сделать жилье стерильным. В интерьере Раков всегда найдется место семейным фотографиям, памятным вещам и милым сердцу мелочам.

Весы

Весы воспринимают порядок прежде всего как составляющую эстетики. Их раздражает хаос, поскольку он нарушает визуальную гармонию, которую представители знака стремятся поддерживать во всем.

В их жилище обычно продумано сочетание цветов, мебели и декоративных элементов. Даже цветы становятся частью общей композиции. Если какая-то вещь не соответствует представлению Весов о красоте, они могут предпочесть избавиться от нее, чтобы сохранить гармоничный интерьер.

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