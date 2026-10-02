Изобилие придет вместе с удачей: какие знаки зодиака скоро разбогатеют

Китайским знакам зодиака удастся изменить приоритеты в жизни, что, в свою очередь, привлечет успех.

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Какие знаки зодиака будут купаться в изобилии в октябре / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Кому в октябре неожиданно повезет с деньгами

Какие знаки зодиака получат новые возможности

В течение всего октября три китайских знака зодиака будут притягивать в свою жизнь достаток и удачу.

Астрологи YourTango подчеркивают, что со сменой месяца в жизни меняются и приоритеты. Не менее важно то, что 8 октября энергетика месяца меняется со стихии Огня на стихию Земли, пишет Главред.

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Кому повезет в октябре

Лошадь

Отметьте в своем календаре 11 и 23 октября, ведь в эти дни вы можете получить деньги из источников, которые, как вы считали, уже иссякли. В течение месяца вы будете предпринимать определенные шаги, чтобы заставить все работать в вашу пользу.

В частности, 12 октября вы можете получить нечто взамен того, что потеряли. Это окажется даже лучше, чем прежняя ситуация. Вы также заметите, что ваша жизнь стабилизируется.

К концу месяца вы преодолеете препятствие на пути к своему развитию. Вы поймете, как действовать дальше - вероятно, благодаря разговору с человеком, которому доверяете. После этого вы найдете новых друзей или окажетесь в лучших условиях для улучшения своей жизни.

Коза

В этом месяце вас ждет много событий. В начале месяца вам будет очень легко находить новые возможности, но не спешите расслабляться - впереди еще много интересного.

Об источнике: YourTango YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

11 октября вас может ждать определенный успех или победа. К вам может поступить нужная информация или финансовое предложение. Обращайте внимание на знаки от Вселенной, ведь она покажет то, что принесет вам пользу.

Также в этом месяце вы поймете, от чего стоит отказаться, ведь время - это деньги. Вы освобождаете место для благополучия и не можете тратить время на вещи, которые не вписываются в вашу новую жизнь. Благодаря настойчивости и правильным решениям 23 октября вас может ждать неожиданный финансовый успех.

Бык

Вы завершите месяц с большим достатком, чем имели в его начале. Ваша жизнь изменит свой курс. Вы запустите благоприятную цепочку событий, где каждый следующий шаг будет подкреплять принятое вами решение.

Вы поймете, что сделали правильный выбор, ведь он подарит вам душевное спокойствие. Это спокойствие станет для вас ориентиром: оно поможет понять, чего следует избегать, чтобы не утратить преимущества, которые вы приобретаете.

Уже 17 октября вы сможете взять на себя новые обязанности и получить дополнительный заработок. Чем больше вы будете вовлечены в работу, тем больше возможностей откроется перед вами.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

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