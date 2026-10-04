Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

У одного знака начнется в жизни белая полоса: гороскоп Таро на октябрь 2026

Анна Ярославская
4 октября 2026, 03:34
google news Подпишитесь
на нас в Google
Анжела Перл советует отложить крупные покупки до середины ноября, но обещает знаку путешествия, новые возможности и гармонию в отношениях.
Анжела Перл, гороскоп Таро
Таро-прогноз Анжелы Перл для Скорпионов на октябрь 2026 / скриншот

Читайте в материале:

  • Карты обещают поездки и финансовый успех
  • Недвижимость лучше оформлять после 14 ноября
  • Три туза в раскладе указывают на множество новых возможностей

Скорпионам в октябре 2026 не стоит запускать бизнес, заводить новые романы, покупать недвижимость или автомобиль. При этом карты Таро обещают Скорпионам поездки, новые возможности и гармонию в паре. Об этом рассказала известный таролог Анжела Перл на своем Youtube-канале.

Особую уязвимость представителей знака таролог объясняет тем, что Венера и Меркурий будут ретроградными - обе планеты находятся именно в Скорпионе.

видео дня

"Так что вы сильнее других почувствуете ретроград планет в октябре. Это значит, что начинать не нужно ничего: ни бизнес, ни отношения желательно не начинать, и не покупать недвижимость или машину в октябре. Лучше подождите до 14–15 ноября", - предупреждает таролог.

Таро Скорпион октябрь 2026 - прогноз на месяц

Первой в раскладе выпала Восьмерка жезлов. Это карта стремительного движения и перелетов.

"Посмотрите, как что-то закручивается, какая-то ситуация, и быстро. Причем это быстро будет набирать обороты. Но это может быть и полет, поездка, путешествие", - отмечает эксперт.

По ее словам, Скорпиона могут отправить в командировку. Он также может сам решить взять отпуск или будет принимать гостей издалека. Рабочие дела в этот период тоже будут развиваться динамично.

Карта Отшельник, напротив, указывает на уединение. Это могут быть поездки за город или на дачу, медитации, йога, дыхательные практики. Таролог не исключает встречи с наставником, а также внезапных озарений и осознаний.

Паж кубков считается картой ученика. Он может означать новое хобби вроде рисования, пения или танцев, творческий проект на раннем этапе или занятия с детьми: кружки, секции, обучение.

Следующие две карты расклада таролог считает одними из самых благоприятных для знака.

"Звезда - карта исполнения желаний. Главное знать, чего вы хотите, потому что всегда очень важно посылать во Вселенную точный посыл, чего вы хотите, к чему вы хотите прийти, и входить в это состояние радости", - подчеркнула Анжела Перл.

Туз кубков в ее трактовке символизирует подарок небес и изобилие. Он открывает белую полосу и обещает выгодное предложение или новую возможность. Тройка кубков, выпавшая рядом, указывает на встречи с подругами, совместный отдых, празднования и хорошие новости.

Кто такая Анжела Перл
Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

Таро-прогноз для Скорпиона на октябрь: работа, финансы и недвижимость

Еще один паж, на этот раз жезлов, указывает на обучение: вебинары, курсы, семинары, конференции. Другой вариант трактовки - дело, которое только стартует. Эта карта, по наблюдению таролога, также символизирует сильное стремление.

"И вы нацелены на будущее: да, мне это нравится, я хочу этим заниматься, я буду это делать", - убеждена эксперт.

Четверку жезлов называют картой жениха и невесты, и она традиционно связана со стабильностью, семьей и домом. Карта может сулить приглашение на свадьбу или фотосессию, а также поиск жилья.

"Может, найдете дом или квартиру, где хотите поселиться или купить. Но пока что подождите, чтобы оформлять недвижимость после 14 ноября, можете торговаться, можете присматривать, ходить", - советует таролог.

Еще одна карта касается денег. По словам эксперта, она сулит новые шансы, важный звонок или полезную информацию.

"Вы будете чувствовать себя победителем. Это поддержка, это продвижение ваших финансовых дел, это может быть продажа какая-то удачная, бизнес, может быть, удачно будет у вас работать, приносить доход", - отмечает она.

Иерофант в раскладе может олицетворять преподавателя, адвоката, судью, босса, отца или чиновника, от которого зависит разрешение. Карта также связана с венчанием, крестинами, поездкой в монастырь, подписанием документов или судебным решением.

Стабильность в профессиональной сфере обещает еще одна карта расклада.

"Восьмерка - работа, финансы, клиенты, это карта мастера. Так что с работой, с финансами здесь все в порядке", - заверяет таролог.

Любовный гороскоп Скорпион октябрь: отношения, перемены и новые возможности

Личная жизнь стала одной из самых сильных сторон октябрьского расклада, несмотря на неблагоприятный фон.

"Несмотря на то, что у вас Венера - родная планета отношений, у вас прекрасные карты на отношения. Может быть, вы помиритесь с кем-то или снова воссоединитесь, или будете готовиться к свадьбе", - говорит таролог.

Двойка кубков касается не только романтики. Она может указывать на деловые договоренности, переговоры и подготовку сделки купли-продажи.

Еще один туз в раскладе, уже третий, указывает на ясность. Это могут быть важные звонки, письма, документы, переговоры и знакомства.

"Вы посмотрите, сколько дверей открывается перед вами. Знаете, если что-то будет меняться, какие-то планы в октябре у вас по ретроградным планетам, то похоже, что это к лучшему", - убеждена эксперт.

Карта Суда в последней колоде может сулить как решение по судебному делу, так и более глубокий перелом.

"Посмотрите, здесь птица вылетает из клетки. Это карта освобождения, когда вы почувствуете свободу, вы будете дышать полной грудью", - отмечает таролог.

Она также трактует Суд как пробуждение и возможность наконец заниматься тем, к чему давно стремились. По ее оценке, это очень мощная карта перемен.

Тройка мечей добавляет раскладу меланхоличных ноток. Возможны ностальгия, грусть, сожаление о том, что не решились на что-то раньше, или помощь кому-то из близких в трудной ситуации. Впрочем, следом снова выпала Двойка кубков - карта любви, приглашений и встреч.

Завершает расклад Королева пентаклей. Таролог связывает ее с подругой, близким человеком, руководителем или мамой. По знаку зодиака это может быть Дева, Козерог или Телец.

"И также это еще карта энергии, финансовой поддержки, подарков, покупок каких-то, но недорогих покупок", - добавляет эксперт.

Смотрите видео - Прогноз по картам Таро для Скорпионов на октябрь 2026:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
гороскоп Скорпион гороскоп на октябрь таро карты таро Анжела Перл гороскоп Таро
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Угроза удара баллистики: в Сети назвали, какие области "на прицеле" РФ

Угроза удара баллистики: в Сети назвали, какие области "на прицеле" РФ

23:27Украина
Баллистика достанет до Москвы: Зеленский раскрыл сроки применения новых ракет

Баллистика достанет до Москвы: Зеленский раскрыл сроки применения новых ракет

21:25Украина
ВСУ продвинулись на востоке и зачистили новые территории: детали операции

ВСУ продвинулись на востоке и зачистили новые территории: детали операции

20:29Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Как сохранить калину до весны без потери витаминов: лучшие способы заготовки

Как сохранить калину до весны без потери витаминов: лучшие способы заготовки

Гороскоп Таро на 5–11 октября: Овнам — союз, Козерогам — новый старт

Гороскоп Таро на 5–11 октября: Овнам — союз, Козерогам — новый старт

Зачем хозяева кладут каштаны к картошке: хитрый народный трюк

Зачем хозяева кладут каштаны к картошке: хитрый народный трюк

Китайский гороскоп на завтра, 4 октября: Тиграм - романтика, Змеям - границы

Китайский гороскоп на завтра, 4 октября: Тиграм - романтика, Змеям - границы

Мосты не восстановить быстро: как Киев сможет обеспечить сообщение между берегами Днепра

Мосты не восстановить быстро: как Киев сможет обеспечить сообщение между берегами Днепра

Последние новости

05:00

Жизнь перевернется с ног на голову: трех знаков зодиака ждет новый этап

04:09

О туалетной бумаге можно забыть: в мире набирает популярность интересная альтернативаВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке пьющего воду парня за 49 с

03:34

У одного знака начнется в жизни белая полоса: гороскоп Таро на октябрь 2026Видео

01:20

Учёные вычислили дату "судного дня": сколько времени осталось до рокового часа

РФ атакует мосты Киева: Беспалов рассказал, что будет со столицейРФ атакует мосты Киева: Беспалов рассказал, что будет со столицей
03 октября, суббота
23:27

Угроза удара баллистики: в Сети назвали, какие области "на прицеле" РФ

22:38

Японский трюк для заедающего замка: понадобится только один карандаш

22:23

Соседские кошки облюбовали чужой сад: садовод назвал способы отвадить животных

22:00

Три знака зодиака с головой окунутся в любовь: кого ждут перемены в октябре

Реклама
21:25

Баллистика достанет до Москвы: Зеленский раскрыл сроки применения новых ракет

21:22

Хит 1977 года спустя 16 лет возродился и снова покорил музыкальные чартыВидео

21:13

Серия неудач закончится: 3 знака зодиака, которым повезет до 11 октября

20:47

Как снизить счета за свет и газ осенью: 7 вещей, которые стоит почистить

20:29

ВСУ продвинулись на востоке и зачистили новые территории: детали операции

20:11

Стирка и чистка вещей в октябре: как правильно подготовить свой гардероб

20:09

Украина усилит атаки на российские НПЗ – Зеленский

19:46

Твёрдое или жидкое мыло: какое на самом деле более гигиенично и безопасно для рук

19:29

О стиральном порошке можно забыть: простой способ стирки удивит результатомВидео

19:26

Россия изменила фокус ударов по энергетике: какой опасный сценарий готовит враг

19:10

Путин пошел ва-банк: почему Кремль вдруг поверил в победу — Денисенкомнение

Реклама
18:56

ВСУ поразили позиции расчетов "Искандеров" в Брянской области – Зеленский

18:24

В РФ взорвали оккупанта-садиста из списка "Миротворца", пытавшего пленных

18:17

В Киеве начнут строить новые переправы через Днепр: названы сроки

18:03

Зачем умные хозяева насыпают морскую соль на коврик у двери

17:52

Без дорогой химии: какие бабушкины методы уборки снова набирают популярностьВидео

17:39

Беременная Тышкевич перед родами уехала из Киева с мужем - где она сейчас

17:39

Россия взялась за мосты Киева: в NYT объяснили, чем это грозит столице

17:32

Экономия на отоплении или скрытые потери: стоит ли закрывать межкомнатные двериВидео

17:21

Отельная хитрость: что положить в холодильник, чтобы избавиться от неприятного запахаВидео

16:49

Какие 5 деревьев нельзя сажать возле дома: виды, опасные для фундамента

16:48

Мадяр призвал украинцев не верить в скорый конец войны: что задумал Путин

16:44

Как сэкономить на осеннем гардеробе: 5 правил умного шопингаВидео

16:27

"Это плохие новости": раскрыта новая тактика ударов РФ по мостам в Киеве

16:05

Как сохранить калину до весны без потери витаминов: лучшие способы заготовки

16:00

"Королевский подход": Уильям и Кейт приняли решение по поводу Гарри и Меган

15:58

Пограничники отбили у россиян более 10 кв. км в Харьковской области - деталиВидео

15:53

Бабье лето уже на пороге: когда Украину накроет новая волна тепла

15:52

В РФ сделали важное заявление об ударах по Украине и обратились к иностранцам

15:20

США и РФ обсуждают масштабную нефтяную сделку в рамках переговоров по Украине – NYT

15:12

Одна привычка медленно "убивает" автомат: что не стоит делать водителямВидео

Реклама
15:01

Мосты не восстановить быстро: как Киев сможет обеспечить сообщение между берегами Днепра

14:48

Не парализовать, а вытеснить: эксперт назвал цели атак РФ на мосты в Киеве

14:29

Не только Киев: эксперт сказал, какие города могут остаться без отопления зимой

14:29

Мосты Киева меняют режим работы: где перекроют движение во время тревоги

14:20

"Какой вес": Alyona Alyona резко ответила на самый популярный вопрос

14:15

Удары по мостам: чем власти могут заменить переправы через Днепр, названы сценарии

13:41

Таро-прогноз на октябрь 2026: каким знакам зодиака Таро сулят крупную прибыльВидео

13:37

Новая волна подорожания дизеля: когда цены могут достичь 120 гривен

13:35

Зачем кладут каштаны в стиральную машину: альтернатива стиральному порошку

13:10

"Не с первого взгляда": Шоптенко откровенно рассказала о третьем муже

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости РовноНовости ДнепраНовости ЗапорожьяНовости Тернополя
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
Все о салеСтиркаУборкаКомнатные растенияАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять