У одного знака начнется в жизни белая полоса: гороскоп Таро на октябрь 2026

Анжела Перл советует отложить крупные покупки до середины ноября, но обещает знаку путешествия, новые возможности и гармонию в отношениях.

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Таро-прогноз Анжелы Перл для Скорпионов на октябрь 2026 / скриншот

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Карты обещают поездки и финансовый успех

Недвижимость лучше оформлять после 14 ноября

Три туза в раскладе указывают на множество новых возможностей

Скорпионам в октябре 2026 не стоит запускать бизнес, заводить новые романы, покупать недвижимость или автомобиль. При этом карты Таро обещают Скорпионам поездки, новые возможности и гармонию в паре. Об этом рассказала известный таролог Анжела Перл на своем Youtube-канале.

Особую уязвимость представителей знака таролог объясняет тем, что Венера и Меркурий будут ретроградными - обе планеты находятся именно в Скорпионе.

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"Так что вы сильнее других почувствуете ретроград планет в октябре. Это значит, что начинать не нужно ничего: ни бизнес, ни отношения желательно не начинать, и не покупать недвижимость или машину в октябре. Лучше подождите до 14–15 ноября", - предупреждает таролог.

Таро Скорпион октябрь 2026 - прогноз на месяц

Первой в раскладе выпала Восьмерка жезлов. Это карта стремительного движения и перелетов.

"Посмотрите, как что-то закручивается, какая-то ситуация, и быстро. Причем это быстро будет набирать обороты. Но это может быть и полет, поездка, путешествие", - отмечает эксперт.

По ее словам, Скорпиона могут отправить в командировку. Он также может сам решить взять отпуск или будет принимать гостей издалека. Рабочие дела в этот период тоже будут развиваться динамично.

Карта Отшельник, напротив, указывает на уединение. Это могут быть поездки за город или на дачу, медитации, йога, дыхательные практики. Таролог не исключает встречи с наставником, а также внезапных озарений и осознаний.

Паж кубков считается картой ученика. Он может означать новое хобби вроде рисования, пения или танцев, творческий проект на раннем этапе или занятия с детьми: кружки, секции, обучение.

Следующие две карты расклада таролог считает одними из самых благоприятных для знака.

"Звезда - карта исполнения желаний. Главное знать, чего вы хотите, потому что всегда очень важно посылать во Вселенную точный посыл, чего вы хотите, к чему вы хотите прийти, и входить в это состояние радости", - подчеркнула Анжела Перл.

Туз кубков в ее трактовке символизирует подарок небес и изобилие. Он открывает белую полосу и обещает выгодное предложение или новую возможность. Тройка кубков, выпавшая рядом, указывает на встречи с подругами, совместный отдых, празднования и хорошие новости.

Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

Таро-прогноз для Скорпиона на октябрь: работа, финансы и недвижимость

Еще один паж, на этот раз жезлов, указывает на обучение: вебинары, курсы, семинары, конференции. Другой вариант трактовки - дело, которое только стартует. Эта карта, по наблюдению таролога, также символизирует сильное стремление.

"И вы нацелены на будущее: да, мне это нравится, я хочу этим заниматься, я буду это делать", - убеждена эксперт.

Четверку жезлов называют картой жениха и невесты, и она традиционно связана со стабильностью, семьей и домом. Карта может сулить приглашение на свадьбу или фотосессию, а также поиск жилья.

"Может, найдете дом или квартиру, где хотите поселиться или купить. Но пока что подождите, чтобы оформлять недвижимость после 14 ноября, можете торговаться, можете присматривать, ходить", - советует таролог.

Еще одна карта касается денег. По словам эксперта, она сулит новые шансы, важный звонок или полезную информацию.

"Вы будете чувствовать себя победителем. Это поддержка, это продвижение ваших финансовых дел, это может быть продажа какая-то удачная, бизнес, может быть, удачно будет у вас работать, приносить доход", - отмечает она.

Иерофант в раскладе может олицетворять преподавателя, адвоката, судью, босса, отца или чиновника, от которого зависит разрешение. Карта также связана с венчанием, крестинами, поездкой в монастырь, подписанием документов или судебным решением.

Стабильность в профессиональной сфере обещает еще одна карта расклада.

"Восьмерка - работа, финансы, клиенты, это карта мастера. Так что с работой, с финансами здесь все в порядке", - заверяет таролог.

Любовный гороскоп Скорпион октябрь: отношения, перемены и новые возможности

Личная жизнь стала одной из самых сильных сторон октябрьского расклада, несмотря на неблагоприятный фон.

"Несмотря на то, что у вас Венера - родная планета отношений, у вас прекрасные карты на отношения. Может быть, вы помиритесь с кем-то или снова воссоединитесь, или будете готовиться к свадьбе", - говорит таролог.

Двойка кубков касается не только романтики. Она может указывать на деловые договоренности, переговоры и подготовку сделки купли-продажи.

Еще один туз в раскладе, уже третий, указывает на ясность. Это могут быть важные звонки, письма, документы, переговоры и знакомства.

"Вы посмотрите, сколько дверей открывается перед вами. Знаете, если что-то будет меняться, какие-то планы в октябре у вас по ретроградным планетам, то похоже, что это к лучшему", - убеждена эксперт.

Карта Суда в последней колоде может сулить как решение по судебному делу, так и более глубокий перелом.

"Посмотрите, здесь птица вылетает из клетки. Это карта освобождения, когда вы почувствуете свободу, вы будете дышать полной грудью", - отмечает таролог.

Она также трактует Суд как пробуждение и возможность наконец заниматься тем, к чему давно стремились. По ее оценке, это очень мощная карта перемен.

Тройка мечей добавляет раскладу меланхоличных ноток. Возможны ностальгия, грусть, сожаление о том, что не решились на что-то раньше, или помощь кому-то из близких в трудной ситуации. Впрочем, следом снова выпала Двойка кубков - карта любви, приглашений и встреч.

Завершает расклад Королева пентаклей. Таролог связывает ее с подругой, близким человеком, руководителем или мамой. По знаку зодиака это может быть Дева, Козерог или Телец.

"И также это еще карта энергии, финансовой поддержки, подарков, покупок каких-то, но недорогих покупок", - добавляет эксперт.

Смотрите видео - Прогноз по картам Таро для Скорпионов на октябрь 2026:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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