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Серия неудач закончится: 3 знака зодиака, которым повезет до 11 октября

Марина Иваненко
3 октября 2026, 21:13
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До 11 октября три знака восточного зодиака могут ощутить положительные перемены. Узнайте, кому прогноз сулит стабильность, новые возможности и поддержку.
Какие знаки почувствуют положительные изменения
Какие знаки зодиака почувствуют положительные изменения / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Какие три знака восточного зодиака ждут перемены
  • Что принесет им период до 11 октября
  • Кто сможет оставить трудности позади

Для трех представителей восточного зодиака приближается период положительных перемен. До 11 октября лунная энергия меняется с Огня на Землю, что, согласно астрологическому прогнозу, принесет ощущение стабильности, безопасности и гармонии. Неприятности постепенно останутся позади, а на смену вызовам придет период новых возможностей и успеха. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание YourTango, смена энергий поможет этим знакам избавиться от того, что мешало двигаться вперёд и не давало почувствовать личное счастье.

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Дракон сможет оставить сложный этап позади

Начало недели может сопровождаться ощущением неопределённости и желанием временно отстраниться от дел. Однако уже со среды Драконы начнут действовать активнее, задавать важные вопросы и искать новые пути решения проблем.

Ключевой момент может наступить в конце недели, когда появится чёткое понимание того, от чего стоит окончательно отказаться. Решительно избавившись от того, что мешает двигаться вперёд, Драконы смогут завершить сложный этап и постепенно достичь желаемого баланса.

Об источнике: YourTango

YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Свинья получит шанс изменить свою жизнь

Представители этого знака получат возможность заложить прочный фундамент для будущего. Обнаружив дисбаланс в жизни, Свиньи смогут более четко осознать, какие шаги необходимы для перемен.

Неделя может принести важные предложения, которые потребуют ответственных решений и определенных компромиссов. Изменение собственной реакции на события и поведение окружающих поможет преодолеть давние трудности.

Постепенно Свиньи смогут оставить старые проблемы позади и с большей уверенностью смотреть вперед.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Петух получит поддержку и избавится от лишнего груза

Для Петуха этот период станет возможностью избавиться от чрезмерного груза и накопившейся усталости. Важную роль сыграет поддержка со стороны других людей.

В жизни может появиться человек, готовый дать мудрый совет или взять часть обязанностей на себя. Благодаря командной работе и советам наставника сложные ситуации перестанут казаться такими пугающими.

Поддержка окружающих поможет быстрее справиться с задачами, которые раньше казались слишком сложными, и освободит время и силы для новых дел.

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Что следует учитывать читателю

Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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