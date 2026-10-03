Серия неудач закончится: 3 знака зодиака, которым повезет до 11 октября

О чём вы узнаете:
- Какие три знака восточного зодиака ждут перемены
- Что принесет им период до 11 октября
- Кто сможет оставить трудности позади
Для трех представителей восточного зодиака приближается период положительных перемен. До 11 октября лунная энергия меняется с Огня на Землю, что, согласно астрологическому прогнозу, принесет ощущение стабильности, безопасности и гармонии. Неприятности постепенно останутся позади, а на смену вызовам придет период новых возможностей и успеха. Главред расскажет подробнее.
Как сообщает издание YourTango, смена энергий поможет этим знакам избавиться от того, что мешало двигаться вперёд и не давало почувствовать личное счастье.
Дракон сможет оставить сложный этап позади
Начало недели может сопровождаться ощущением неопределённости и желанием временно отстраниться от дел. Однако уже со среды Драконы начнут действовать активнее, задавать важные вопросы и искать новые пути решения проблем.
Ключевой момент может наступить в конце недели, когда появится чёткое понимание того, от чего стоит окончательно отказаться. Решительно избавившись от того, что мешает двигаться вперёд, Драконы смогут завершить сложный этап и постепенно достичь желаемого баланса.
Об источнике: YourTango
YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.
Свинья получит шанс изменить свою жизнь
Представители этого знака получат возможность заложить прочный фундамент для будущего. Обнаружив дисбаланс в жизни, Свиньи смогут более четко осознать, какие шаги необходимы для перемен.
Неделя может принести важные предложения, которые потребуют ответственных решений и определенных компромиссов. Изменение собственной реакции на события и поведение окружающих поможет преодолеть давние трудности.
Постепенно Свиньи смогут оставить старые проблемы позади и с большей уверенностью смотреть вперед.
Петух получит поддержку и избавится от лишнего груза
Для Петуха этот период станет возможностью избавиться от чрезмерного груза и накопившейся усталости. Важную роль сыграет поддержка со стороны других людей.
В жизни может появиться человек, готовый дать мудрый совет или взять часть обязанностей на себя. Благодаря командной работе и советам наставника сложные ситуации перестанут казаться такими пугающими.
Поддержка окружающих поможет быстрее справиться с задачами, которые раньше казались слишком сложными, и освободит время и силы для новых дел.
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