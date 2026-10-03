Серия неудач закончится: 3 знака зодиака, которым повезет до 11 октября

До 11 октября три знака восточного зодиака могут ощутить положительные перемены. Узнайте, кому прогноз сулит стабильность, новые возможности и поддержку.

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Какие знаки зодиака почувствуют положительные изменения / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Какие три знака восточного зодиака ждут перемены

Что принесет им период до 11 октября

Кто сможет оставить трудности позади

Для трех представителей восточного зодиака приближается период положительных перемен. До 11 октября лунная энергия меняется с Огня на Землю, что, согласно астрологическому прогнозу, принесет ощущение стабильности, безопасности и гармонии. Неприятности постепенно останутся позади, а на смену вызовам придет период новых возможностей и успеха. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание YourTango, смена энергий поможет этим знакам избавиться от того, что мешало двигаться вперёд и не давало почувствовать личное счастье.

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Дракон сможет оставить сложный этап позади

Начало недели может сопровождаться ощущением неопределённости и желанием временно отстраниться от дел. Однако уже со среды Драконы начнут действовать активнее, задавать важные вопросы и искать новые пути решения проблем.

Ключевой момент может наступить в конце недели, когда появится чёткое понимание того, от чего стоит окончательно отказаться. Решительно избавившись от того, что мешает двигаться вперёд, Драконы смогут завершить сложный этап и постепенно достичь желаемого баланса.

Об источнике: YourTango YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Свинья получит шанс изменить свою жизнь

Представители этого знака получат возможность заложить прочный фундамент для будущего. Обнаружив дисбаланс в жизни, Свиньи смогут более четко осознать, какие шаги необходимы для перемен.

Неделя может принести важные предложения, которые потребуют ответственных решений и определенных компромиссов. Изменение собственной реакции на события и поведение окружающих поможет преодолеть давние трудности.

Постепенно Свиньи смогут оставить старые проблемы позади и с большей уверенностью смотреть вперед.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Петух получит поддержку и избавится от лишнего груза

Для Петуха этот период станет возможностью избавиться от чрезмерного груза и накопившейся усталости. Важную роль сыграет поддержка со стороны других людей.

В жизни может появиться человек, готовый дать мудрый совет или взять часть обязанностей на себя. Благодаря командной работе и советам наставника сложные ситуации перестанут казаться такими пугающими.

Поддержка окружающих поможет быстрее справиться с задачами, которые раньше казались слишком сложными, и освободит время и силы для новых дел.

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