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Благоприятный период в октябре: 3 знака зодиака получат новые возможности

Марина Иваненко
23 сентября 2026, 19:18
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Октябрь 2026 года обещает быть насыщенным для трёх знаков зодиака. Узнайте, кому астрологический прогноз сулит новые возможности, перемены и важные события.
Кому больше всего повезет в октябре 2026 года
Кому больше всего повезет в октябре 2026 года / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Каким трем знакам зодиака предстоит удачный октябрь
  • Что звезды готовят Скорпионам, Весам и Львам
  • Когда в октябре произойдут важные изменения

Октябрь 2026 года, согласно астрологическому прогнозу, станет особенно благоприятным периодом для представителей трех знаков зодиака. Астрологи связывают это с активным влиянием Марса и Юпитера, которые в течение месяца будут находиться в знаке Льва. Согласно прогнозу, для этих знаков октябрь может принести больше положительных моментов и возможностей для развития, чем сложных периодов. Главред расскажет подробнее.

По данным астрологического издания YourTango, несмотря на ретроградные фазы отдельных планет, Скорпион, Весы и Лев в октябре могут ощутить положительные изменения в различных сферах жизни. Речь идет, в частности, о финансах, отношениях, социальных связях и личных планах.

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Скорпион - период личного обновления

Для Скорпионов важной датой станет 23 октября, когда Солнце перейдет в этот знак и начнется их сезон. В астрологической традиции этот период связывают с приливом энергии и сосредоточением на личных целях.

Марс и Юпитер в Льве образуют соединение, которое астрологи трактуют как благоприятное для расширения возможностей, появления новых идей и активных действий. Октябрь может стать периодом, когда Скорпионы пересмотрят свои планы, определят приоритеты и начнут двигаться к долгосрочным целям.

Об источнике: YourTango

YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Весы - новые знакомства и финансовая перезагрузка

Для Весов октябрь приходится на сезон дней рождения, который длится до 23 октября. Согласно астрологическому прогнозу, это может быть периодом повышенной активности и внимания к собственным желаниям.

10 октября состоится Новолуние в Весах, которое в прогнозе названо своеобразной точкой перезагрузки. В то же время 24 октября Меркурий станет ретроградным в секторе, связанном с финансами, поэтому астрологи советуют использовать этот период для пересмотра бюджета и финансовых планов.

25 октября Венера ретроградно вернется в Весы. Согласно прогнозу, это может усилить внимание к отношениям, прошлым связям и собственным ценностям. Марс и Юпитер в Льве также связаны с социальной активностью, новыми знакомствами и реализацией долгосрочных планов.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Лев - сильный импульс для достижения целей

Для Львов октябрь может стать одним из самых активных месяцев года. Марс и Юпитер в течение месяца будут находиться в этом знаке. В астрологической интерпретации такое сочетание связывают с мотивацией, смелостью и расширением возможностей.

Этот период может быть благоприятным для работы над масштабными планами и профессиональными целями. 25 октября Полнолуние в Тельце привлечёт внимание к карьере и профессиональной реализации. В прогнозе отмечается, что для Львов это может быть время, когда стоит продемонстрировать свои способности и готовность к новым задачам.

Ретроградные планеты в то же время могут подтолкнуть к пересмотру предыдущих решений, отношений и планов. Для Львов это может стать поводом вернуться к незавершенным делам и скорректировать дальнейшее направление.

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Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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