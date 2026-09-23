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Четырем знакам зодиака выпадет джекпот - кому Вселенная готовит подарок

Руслана Заклинская
23 сентября 2026, 04:43
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Астрологический прогноз на 23 сентября обещает резкий поворот к лучшему для четырёх знаков зодиака.
Четырем знакам зодиака выпадет джекпот - кому Вселенная готовит подарок
Четыре знака зодиака обретут заслуженное благополучие и удачу / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Каким знакам зодиака 23 сентября повезет с деньгами
  • Кто получит новые возможности благодаря сотрудничеству
  • Каким знакам стоит проявить инициативу и творчество

Четыре знака зодиака могут ощутить прилив благосостояния и удачи 23 сентября 2026 года. Солнце входит в Весы, а Луна находится в Водолее, создавая благоприятные условия для сотрудничества и новых возможностей.

Главред выяснил, какие знаки зодиака 23 сентября могут рассчитывать на удачу, финансовые возможности и благоприятные перемены. Как пишет YourTango, в этот день особенно повезет Весам, Водолеям, Львам и Овнам.

видео дня

Весы

23 сентября Солнце в вашем знаке сосредоточит внимание на вас, Весы. Больше всего удачи принесут дружба, помощь другим и совместная деятельность.

Обучение на работе или волонтерство могут открыть новые возможности. Будьте откровенны в том, к чему стремитесь, ведь знакомство через общего друга может помочь вам приблизиться к желаемому.

Водолей

Вам может повезти благодаря неожиданной возможности, которая окажется выгодной в финансовом плане. В этот день в вашей жизни может появиться щедрый человек, готовый сотрудничать с вами над делом, о котором вы давно мечтали.

Не бойтесь говорить о своих желаниях, вознаграждении и личных границах. Если представится шанс, которого вы давно ждали, стоит им воспользоваться.

Об источнике: Your Tango

YourTango - это популярное онлайн-издание, специализирующееся на темах любви, отношений, эмоционального благополучия и саморазвития. Оно было основано Андреа Миллер в 2009 году как цифровая версия печатного журнала Tango, который выходил с 2005 по 2007 год 13.

Основная цель YourTango - помогать людям строить глубокие связи, улучшать эмоциональное состояние и находить вдохновение через личные истории, экспертные советы и аналитические материалы.

Лев

23 сентября вы будете чувствовать себя уверенно, и это будет заметно как на работе, так и в других сферах жизни. Вы можете оказаться в ситуации, где у вас появится возможность продемонстрировать свои способности.

Не ждите разрешения, если видите возможность помочь. Ваша инициатива может привлечь в жизнь новые возможности и благосостояние. Делайте больше, чем от вас ожидают, и не бойтесь проявлять себя.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Овен

Для Овнов этот день будет благоприятным для сотрудничества и занятий любимым делом. Юпитер, который в астрологии связывают с удачей, находится в секторе счастья.

Позвольте себе больше творчества - это поможет генерировать новые идеи. Не бойтесь делиться своей работой с другими и будьте открыты для отзывов. Ваши усилия могут привлечь новые знакомства и возможности.

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Что стоит учитывать читателю

Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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