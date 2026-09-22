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Гороскоп на завтра, 23 сентября: Близнецам - ловушка, Рыбам - успех

Руслана Заклинская
22 сентября 2026, 16:07
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Астрологи рассказали, что предсказывают звёзды на 23 сентября всем знакам зодиака.
Гороскоп на завтра, 23 сентября: Близнецам — ловушка, Рыбам — успех
Гороскоп на 23 сентября 2026 года / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Гороскоп для всех знаков зодиака на 23 сентября
  • Что предвещают звёзды в финансах, карьере и здоровье

Каждый из нас стремится разгадать тайны собственного будущего, и многие верят, что звезды могут дарить нам подсказки и направление в этом вечном стремлении. Гороскоп на 23 сентября поможет вам разобраться, какие события и возможности могут ждать вас впереди.

Главред расскажет, к чему вам следует подготовиться.

видео дня

Как отмечает AstroSage, этот день может открыть новые перспективы в финансах, карьере и личной жизни, а рассудительность и забота о близких помогут воспользоваться ими максимально удачно.

Гороскоп на завтра - Овен

В этот день ваша личность будет действовать как духи. Если хотите укрепить финансовое положение в будущем, начните экономить уже сегодня. Занимайтесь домашними делами, но находите время для отдыха. В этот день вы будете скучать по другу. На работе вам может повезти в общении с коллегой. Вам не захочется вставать с постели, однако позже вы поймёте ценность времени. После сложного периода в браке в этот день наступит светлая полоса.

Гороскоп на завтра - Телец

Вы будете эмоционально уязвимы, поэтому избегайте ситуаций, в которых можете получить психологическую травму. Успешным бизнесменам этого знака в этот день стоит обдуманно инвестировать деньги. Муж или жена будет поощрять вас бросить курить и избавиться от других вредных привычек. В этот день вам может не хватать настоящей любви, но со временем романтическая жизнь изменится. На работе проявляйте осторожность, мудрость и терпение. Не забывайте о важности семьи и проводите с близкими больше времени. Если вы с мужем или женой в этот день переедите или перепьете, это может негативно сказаться на здоровье.

Об источнике: AstroSage

AstroSage - индийская онлайн-платформа, посвящённая астрологии, гороскопам и нумерологии. На сайте публикуются ежедневные, еженедельные и ежемесячные гороскопы, материалы о знаках Зодиака и ведической астрологии, а также предлагаются астрологические расчеты и консультационные услуги.

Гороскоп на завтра - Близнецы

У вас высокие шансы на выздоровление, что позволит вам вернуться к спортивным занятиям. Не тратьте слишком много денег, чтобы произвести впечатление на окружающих. Выбирайте проекты, которые принесут пользу всей семье, и оказывайте эмоциональную поддержку супруге. В этот день конкуренты на работе могут действовать против вас, поэтому оставайтесь бдительными и действуйте осторожно. Несмотря на насыщенный ритм жизни, у вас будет достаточно времени для себя.

Гороскоп на завтра - Рак

В этот день вам стоит расслабиться и заняться любимыми делами. Расходы будут расти, но увеличение доходов поможет их покрыть. Не будьте слишком щедрыми с близкими, ведь они могут воспользоваться вашей добротой. Подарите любимому человеку улыбку. Не позволяйте гордости влиять на решения и прислушивайтесь к подчинённым. Проводите больше времени с младшими членами семьи. В этот день вас ждёт один из лучших дней в супружеской жизни.

Гороскоп на завтра - Лев

Друзья поддержат вас и помогут поднять настроение. Не тратьте слишком много, чтобы произвести впечатление на окружающих. Стоит рассмотреть проекты по благоустройству дома. В этот день может не хватать любви, а некоторые будут работать неполный рабочий день. Просмотр фильмов может отвлечь вас от важных дел. У вас будет достаточно времени для романтики с любимым человеком, однако здоровье может пострадать.

Гороскоп на завтра - Дева

Работайте над здоровьем и общим самочувствием ради лучшей жизни. Бизнесменам этого знака в этот день стоит осторожно относиться к просьбам родственников о финансовой помощи. Показывайте семье свою заботу и проводите больше времени с близкими. День принесет радость и приятные новости. Ваша творческая работа поразит окружающих и вызовет благодарность. В этот день вам может захотеться уединиться, а свободное время можно посвятить уборке. С мужем или женой вы проведете один из лучших дней в жизни.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на завтра - Весы

В этот день вы будете чувствовать себя расслабленно и будете в хорошем настроении. Женатым стоит особо позаботиться о детях, ведь возможны проблемы с их здоровьем и дополнительные расходы. Выбирайте проекты, которые принесут пользу всей семье. В этот день вы почувствуете настоящую силу любви. Сфера туризма может открыть прибыльные карьерные возможности, так что пора реализовывать амбиции и упорно работать. Ваша наблюдательность поможет опередить других. После долгого перерыва вы получите по-настоящему теплые и уютные объятия от мужа или жены.

Гороскоп на завтра - Скорпион

Здоровье будет в отличном состоянии, несмотря на насыщенный день. В этот день держитесь подальше от друзей, которые просят одолжить деньги, но потом их не возвращают. Это хороший день для общения с людьми, которых вы редко встречаете. Есть вероятность встретить интересного человека на пороге. Если у вас есть проблема, не игнорируйте её и не откладывайте решение. Вместо этого ищите способ её преодолеть. Разочарование в деньгах, любви или семье может побудить вас в этот день встретиться с духовным учителем в поисках внутренней гармонии. Ваш муж или жена в этот день приложит усилия, чтобы сделать вас счастливыми.

Гороскоп на завтра - Стрелец

Вероятно, вы получите приятные новости. Тем, кто ведет дела с близкими или родственниками, в этот день стоит быть осторожными, чтобы избежать финансовых потерь. Контролируйте свои слова и не тратьте время на пустые разговоры. Показывайте близким свою заботу, ведь ваша любовь для них очень важна. Тех, кто сосредоточен на работе, ждут награды. В этот день у вас может быть много свободного времени, которое стоит посвятить отдыху, играм или посещению спортзала. В супружеских отношениях вас ждут тепло и любовь.

Гороскоп на завтра - Козерог

Здоровье остается хорошим. Избегайте долгосрочных инвестиций и проведите приятное время с хорошим другом. Короткая поездка к родственнику поможет отдохнуть от насыщенного графика. В этот день будьте осторожны, ведь есть риск потерять дружбу. Ваш соревновательный характер поможет опередить других. Если вы путешествуете, проверьте наличие всех необходимых документов. Грубость мужа или жены может огорчить вас в течение дня.

Гороскоп на завтра - Водолей

Это особенный день, ведь крепкое здоровье позволит вам сделать что-то необычное. Один из родителей может напомнить о важности сбережений - прислушайтесь к совету. Избегайте споров и не ищите недостатков в других. Вы можете разочароваться в любви, но не падайте духом. Смелые решения принесут положительные результаты. В этот день у вас будет много времени для себя, которое можно посвятить любимым делам. В супружеской жизни возможно ощущение дискомфорта из-за недостатка внимания. Откровенный разговор поможет улучшить ситуацию.

Гороскоп на завтра - Рыбы

В этот день ваша уверенность укрепится, а карьерные перспективы улучшатся. Вы сможете привлечь средства, вернуть непогашенные долги или профинансировать новые проекты. Близкие могут оказать больше поддержки, чем вы ожидали. Общаясь с важными для вас людьми, будьте внимательны - вы можете получить ценный совет. Из-за нехватки времени вы можете не выполнить просьбу близкого человека, что огорчит вас обоих. В супружеской жизни вам с партнером стоит дать друг другу больше личного пространства.

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Что следует учитывать читателю

Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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