Китайский гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября: Крысам — успех, Драконам — шанс

О чём вы узнаете:
- Китайский гороскоп на неделю для всех знаков
- Благоприятные дни для каждого знака
- Что прогнозируют астрологи в сфере работы и финансов
Новая сентябрьская неделя сулит динамичное перераспределение энергий по китайскому календарю. Для одних знаков зодиака этот период станет временем финансовых возможностей и романтической гармонии, тогда как другим придется проявить сдержанность и осмотрительность в деловых переговорах. Главред расскажет подробнее.
Times of India рассказывает об астрологическом прогнозе и благоприятных датах для каждого знака по китайскому гороскопу.
Китайский гороскоп на неделю - Крыса
Самые благоприятные дни для Крысы - среда и суббота. Ожидается успех в профессиональных переговорах, заключении сделок и решении давних финансовых вопросов. Во второй половине недели стоит уделить время личной жизни и отдыху.
Китайский гороскоп на неделю - Бык
Счастливые дни для Быка - вторник и пятница. Это удачное время для завершения рутинных дел, решения бытовых вопросов и укрепления семейных отношений. В начале недели стоит воздержаться от спонтанных денежных трат.
Китайский гороскоп на неделю - Тигр
Благоприятные дни для Тигра - четверг и воскресенье. Этот период потребует эмоциональной сдержанности в рабочем коллективе. Избегайте острых дискуссий с руководством, а в конце недели, по прогнозу, возможен приятный финансовый сюрприз.
Китайский гороскоп на неделю - Кролик
Счастливые дни для Кролика - понедельник и среда. Период благоприятен для реализации творческих проектов, самообразования и уютного отдыха в кругу близких. Также это может быть удачное время для восстановления запутанных дружеских отношений.
Об источнике: Times of India
Times of India - индийская англоязычная ежедневная газета и цифровое новостное СМИ, принадлежащее и управляемое The Times Group. Это четвертая по тиражу газета в Индии и самая популярная англоязычная ежедневная газета в мире. В опросе 2021 года Институт Рейтер признал TOI самым авторитетным медиа-брендом среди англоязычных пользователей онлайн-новостей в Индии, сообщает Википедия.
Китайский гороскоп на неделю - Дракон
Благоприятные дни для Дракона - вторник и суббота. Ожидается прилив энергии для воплощения амбициозных идей на работе. Главное - не брать на себя слишком много обязательств одновременно, чтобы избежать истощения.
Китайский гороскоп на неделю - Змея
Счастливые дни для Змеи - среда и пятница. Астрологи рекомендуют обратить внимание на самочувствие и избегать конфликтов с коллегами. Замедление темпа работы поможет сберечь ресурсы и снизить риск досадных ошибок.
Китайский гороскоп на неделю - Лошадь
Благоприятные дни для Лошади - понедельник и четверг. Это удачное время для активных поездок, новых знакомств, налаживания деловых связей и подписания соглашений. По прогнозу, инициативность может принести положительные финансовые результаты.
Китайский гороскоп на неделю - Коза
Счастливые дни для Козы - вторник и суббота. Неделя принесет гармонию в личную жизнь и искреннюю поддержку со стороны близких людей. В профессиональной сфере стоит опираться на проверенные методы и избегать лишних рисков.
Китайский гороскоп на неделю - Обезьяна
Благоприятные дни для Обезьяны - четверг и воскресенье. Необходимо тщательно проверять документацию и финансовые отчеты перед подписанием. Недоразумения с партнерами, согласно прогнозу, можно будет легко разрешить благодаря гибкости.
Китайский гороскоп на неделю - Петух
Счастливые дни для Петуха - среда и пятница. Ожидается официальное признание профессиональных заслуг и новые карьерные перспективы. Уверенность в собственных силах поможет наладить взаимодействие с важными людьми.
Китайский гороскоп на неделю - Собака
Благоприятные дни для Собаки - понедельник и суббота. Это стабильный и спокойный период для приведения в порядок финансов, домашних дел и планирования будущего. Удачное время для покупки важных вещей для дома.
Китайский гороскоп на неделю - Свинья
Счастливые дни для Свиньи - вторник и воскресенье. Удачное время для расширения круга общения, посещения интересных мероприятий и восстановления сил. В конце недели, по прогнозу, возможны приятные новости от дальних родственников.
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