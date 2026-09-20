Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Китайский гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября: Крысам - успех, Драконам - шанс

Марина Иваненко
20 сентября 2026, 17:47
google news Подпишитесь
на нас в Google
Китайский гороскоп на неделю рассказывает о благоприятных днях, работе, финансах и личной жизни для всех 12 знаков.
Китайский гороскоп на неделю
Китайский гороскоп на неделю / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Китайский гороскоп на неделю для всех знаков
  • Благоприятные дни для каждого знака
  • Что прогнозируют астрологи в сфере работы и финансов

Новая сентябрьская неделя сулит динамичное перераспределение энергий по китайскому календарю. Для одних знаков зодиака этот период станет временем финансовых возможностей и романтической гармонии, тогда как другим придется проявить сдержанность и осмотрительность в деловых переговорах. Главред расскажет подробнее.

Times of India рассказывает об астрологическом прогнозе и благоприятных датах для каждого знака по китайскому гороскопу.

видео дня

Китайский гороскоп на неделю - Крыса

Самые благоприятные дни для Крысы - среда и суббота. Ожидается успех в профессиональных переговорах, заключении сделок и решении давних финансовых вопросов. Во второй половине недели стоит уделить время личной жизни и отдыху.

Китайский гороскоп на неделю - Бык

Счастливые дни для Быка - вторник и пятница. Это удачное время для завершения рутинных дел, решения бытовых вопросов и укрепления семейных отношений. В начале недели стоит воздержаться от спонтанных денежных трат.

Китайский гороскоп на неделю - Тигр

Благоприятные дни для Тигра - четверг и воскресенье. Этот период потребует эмоциональной сдержанности в рабочем коллективе. Избегайте острых дискуссий с руководством, а в конце недели, по прогнозу, возможен приятный финансовый сюрприз.

Китайский гороскоп на неделю - Кролик

Счастливые дни для Кролика - понедельник и среда. Период благоприятен для реализации творческих проектов, самообразования и уютного отдыха в кругу близких. Также это может быть удачное время для восстановления запутанных дружеских отношений.

Об источнике: Times of India

Times of India - индийская англоязычная ежедневная газета и цифровое новостное СМИ, принадлежащее и управляемое The Times Group. Это четвертая по тиражу газета в Индии и самая популярная англоязычная ежедневная газета в мире. В опросе 2021 года Институт Рейтер признал TOI самым авторитетным медиа-брендом среди англоязычных пользователей онлайн-новостей в Индии, сообщает Википедия.

Китайский гороскоп на неделю - Дракон

Благоприятные дни для Дракона - вторник и суббота. Ожидается прилив энергии для воплощения амбициозных идей на работе. Главное - не брать на себя слишком много обязательств одновременно, чтобы избежать истощения.

Китайский гороскоп на неделю - Змея

Счастливые дни для Змеи - среда и пятница. Астрологи рекомендуют обратить внимание на самочувствие и избегать конфликтов с коллегами. Замедление темпа работы поможет сберечь ресурсы и снизить риск досадных ошибок.

Китайский гороскоп инфографика
Китайский гороскоп инфографика / Главред

Китайский гороскоп на неделю - Лошадь

Благоприятные дни для Лошади - понедельник и четверг. Это удачное время для активных поездок, новых знакомств, налаживания деловых связей и подписания соглашений. По прогнозу, инициативность может принести положительные финансовые результаты.

Китайский гороскоп на неделю - Коза

Счастливые дни для Козы - вторник и суббота. Неделя принесет гармонию в личную жизнь и искреннюю поддержку со стороны близких людей. В профессиональной сфере стоит опираться на проверенные методы и избегать лишних рисков.

Китайский гороскоп на неделю - Обезьяна

Благоприятные дни для Обезьяны - четверг и воскресенье. Необходимо тщательно проверять документацию и финансовые отчеты перед подписанием. Недоразумения с партнерами, согласно прогнозу, можно будет легко разрешить благодаря гибкости.

Китайский гороскоп на неделю - Петух

Счастливые дни для Петуха - среда и пятница. Ожидается официальное признание профессиональных заслуг и новые карьерные перспективы. Уверенность в собственных силах поможет наладить взаимодействие с важными людьми.

Китайский гороскоп на неделю - Собака

Благоприятные дни для Собаки - понедельник и суббота. Это стабильный и спокойный период для приведения в порядок финансов, домашних дел и планирования будущего. Удачное время для покупки важных вещей для дома.

Китайский гороскоп на неделю - Свинья

Счастливые дни для Свиньи - вторник и воскресенье. Удачное время для расширения круга общения, посещения интересных мероприятий и восстановления сил. В конце недели, по прогнозу, возможны приятные новости от дальних родственников.

Читайте также:

Что следует учитывать читателю

Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Китайский гороскоп интересные новости жизнь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Резкое похолодание идет в Украине: точная дата начала дождей

Резкое похолодание идет в Украине: точная дата начала дождей

18:49Синоптик
Мощные взрывы в Москве: СМИ узнали, чем били по целям РФ

Мощные взрывы в Москве: СМИ узнали, чем били по целям РФ

18:25Украина
Россияне продвинулись на 4 км от границы на Сумщине: что происходит на фронте

Россияне продвинулись на 4 км от границы на Сумщине: что происходит на фронте

17:43Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Каштаны против моли и запаха в шкафу: как правильно использовать

Каштаны против моли и запаха в шкафу: как правильно использовать

Китайский гороскоп на завтра, 21 сентября: Тиграм - удача, Свиньям - обида

Китайский гороскоп на завтра, 21 сентября: Тиграм - удача, Свиньям - обида

Россия атакует Украину ракетами "Дань-Т": в чем опасность

Россия атакует Украину ракетами "Дань-Т": в чем опасность

Россияне продвинулись на 4 км от границы на Сумщине: что происходит на фронте

Россияне продвинулись на 4 км от границы на Сумщине: что происходит на фронте

Финансовый гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября: Овнам — проекты, Львам — старт

Финансовый гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября: Овнам — проекты, Львам — старт

Последние новости

19:15

Защита Украины под угрозой: раскрыта главная проблема с ПВО

19:05

Потеряют вкус и аромат: какие грибы ни в коем случае нельзя сушить на зиму

18:49

Резкое похолодание идет в Украине: точная дата начала дождей

18:25

Мощные взрывы в Москве: СМИ узнали, чем били по целям РФ

17:47

Китайский гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября: Крысам — успех, Драконам — шанс

Россия будет бить большим количеством баллистики по энергетике с началом отопительного сезона — КриволапРоссия будет бить большим количеством баллистики по энергетике с началом отопительного сезона — Криволап
17:43

Россияне продвинулись на 4 км от границы на Сумщине: что происходит на фронте

17:25

Муравьи больше не вернутся: простой рецепт домашней приманкиВидео

17:21

При какой температуре стирать цветную одежду: секрет яркости вещей

16:54

Налет отвалится за 15 минут: что нужно залить в унитазВидео

Реклама
16:21

"У тебя женщина с прицепом": Тарас Цимбалюк сорвался на хейтеровВидео

16:15

Зачем лавровый лист кладут в горшки с комнатными растениями: эффект удивит

16:11

Зачем класть три лавровых листа под матрас: секрет свежести спальни

16:09

Лотки из-под яиц помогают красиво посадить тюльпаны: весной клумба преображаетсяВидео

16:00

В Киеве гремели взрывы, обломки упали в одном из районов: Кличо раскрыл детали

15:56

Четыре знака зодиака скоро приблизятся к исполнению заветной мечты - кто они

15:53

Что носить вместо косухи осенью 2026: стилистка показала 4 модные альтернативыВидео

15:22

Почти все ошибаются: что на самом деле означает значок вентилятора на духовке

15:03

Рок-песня 1975 года никогда не возглавляла чарты, но попала в список величайшихВидео

14:57

РФ сбросила авиабомбы на эвакуационный пункт в Краматорске: есть раненые

14:41

Угроза для всей Украины: "Флеш" предупредил о новой опасности атак РФ

Реклама
14:14

"Было непросто": украинская певица раскрыла детали операции на голосовых связках

14:13

Генетика или воспитание: от чего на самом деле зависит интеллект ребёнка

14:12

Бедняков трогательно обратился к дочери, ставшей его копией: "Делает меня лучше"

14:07

Россиян готовят к дефициту и новым ограничениям: эксперт назвал следующий шаг Кремля

13:59

Посев щавеля под зиму: когда и как высевать семена для первой зелени

13:33

Экс-жена Дмитрия Ступки вышла замуж за жениха-американца — детали

13:25

Финансовый гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября: Овнам — проекты, Львам — старт

13:02

Рецепт ленивого шоколадного десерта за 25 минут — готовится без духовки

13:02

Каштаны против моли и запаха в шкафу: как правильно использовать

12:44

Почему 21 сентября нужно избегать резких слов: какой церковный праздник

12:31

Украину накрывает волна непогоды: синоптик назвала дату похолодания с дождями

12:31

"Отец до последнего не знал": сын Скрипки рассказал о службе в боевой бригаде

12:26

Судьба расставит все по местам: жизнь 4 знаков китайского зодиака резко улучшится

12:10

Лунный посевной календарь на октябрь 2026 года: что сделать до холодов

12:00

О химии и долгом трении лучше забыть: как отмыть вытяжку от застарелого жира

11:35

Китайский гороскоп на завтра, 21 сентября: Тиграм - удача, Свиньям - обида

11:34

"Новий вид мошенничества": люди жалуются на "двойную" оплату через ПриватБанк

11:33

Любовный гороскоп на 21–27 сентября: Весам — внимание, Стрельцам — путешествия

11:21

Украина впервые ударила по Москве баллистикой: раскрыты детали атаки

10:52

Календарь важных дат на октябрь 2026 года: государственные и религиозные праздники

Реклама
10:51

Силы обороны освободили новые населённые пункты: в DeepState обновили карту

10:43

Экс-продюсер Лорак цинично высказался по поводу войны: "Удачи"

10:43

Известный актер рассказал о диагнозе, который изменил его планы на семью

10:28

Холод, затяжные дожди и порывы ветра: когда в Украине резко ухудшится погода

10:28

Чем обработать огород осенью: биопрепараты против фитофтороза и майского жука

09:58

Лунный календарь на 21–27 сентября — дни особой силы и рискованные дни

09:54

Метастазы в мозге: скончалась звезда российских сериалов

09:36

Фицо заявил о риске войны между НАТО и РФ и раскритиковал поддержку Украины

09:33

РФ убила троих детей и женщину: новые детали трагической атаки на Киевщину

08:51

"Хватит уже": Косиняк-Камыш эмоционально раскритиковал нападки поляков на Украину

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости Ровно
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять