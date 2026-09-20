Китайский гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября: Крысам — успех, Драконам — шанс

Китайский гороскоп на неделю рассказывает о благоприятных днях, работе, финансах и личной жизни для всех 12 знаков.

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Китайский гороскоп на неделю / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Китайский гороскоп на неделю для всех знаков

Благоприятные дни для каждого знака

Что прогнозируют астрологи в сфере работы и финансов

Новая сентябрьская неделя сулит динамичное перераспределение энергий по китайскому календарю. Для одних знаков зодиака этот период станет временем финансовых возможностей и романтической гармонии, тогда как другим придется проявить сдержанность и осмотрительность в деловых переговорах. Главред расскажет подробнее.

Times of India рассказывает об астрологическом прогнозе и благоприятных датах для каждого знака по китайскому гороскопу.

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Китайский гороскоп на неделю - Крыса

Самые благоприятные дни для Крысы - среда и суббота. Ожидается успех в профессиональных переговорах, заключении сделок и решении давних финансовых вопросов. Во второй половине недели стоит уделить время личной жизни и отдыху.

Китайский гороскоп на неделю - Бык

Счастливые дни для Быка - вторник и пятница. Это удачное время для завершения рутинных дел, решения бытовых вопросов и укрепления семейных отношений. В начале недели стоит воздержаться от спонтанных денежных трат.

Китайский гороскоп на неделю - Тигр

Благоприятные дни для Тигра - четверг и воскресенье. Этот период потребует эмоциональной сдержанности в рабочем коллективе. Избегайте острых дискуссий с руководством, а в конце недели, по прогнозу, возможен приятный финансовый сюрприз.

Китайский гороскоп на неделю - Кролик

Счастливые дни для Кролика - понедельник и среда. Период благоприятен для реализации творческих проектов, самообразования и уютного отдыха в кругу близких. Также это может быть удачное время для восстановления запутанных дружеских отношений.

Об источнике: Times of India Times of India - индийская англоязычная ежедневная газета и цифровое новостное СМИ, принадлежащее и управляемое The Times Group. Это четвертая по тиражу газета в Индии и самая популярная англоязычная ежедневная газета в мире. В опросе 2021 года Институт Рейтер признал TOI самым авторитетным медиа-брендом среди англоязычных пользователей онлайн-новостей в Индии, сообщает Википедия.

Китайский гороскоп на неделю - Дракон

Благоприятные дни для Дракона - вторник и суббота. Ожидается прилив энергии для воплощения амбициозных идей на работе. Главное - не брать на себя слишком много обязательств одновременно, чтобы избежать истощения.

Китайский гороскоп на неделю - Змея

Счастливые дни для Змеи - среда и пятница. Астрологи рекомендуют обратить внимание на самочувствие и избегать конфликтов с коллегами. Замедление темпа работы поможет сберечь ресурсы и снизить риск досадных ошибок.

Китайский гороскоп инфографика / Главред

Китайский гороскоп на неделю - Лошадь

Благоприятные дни для Лошади - понедельник и четверг. Это удачное время для активных поездок, новых знакомств, налаживания деловых связей и подписания соглашений. По прогнозу, инициативность может принести положительные финансовые результаты.

Китайский гороскоп на неделю - Коза

Счастливые дни для Козы - вторник и суббота. Неделя принесет гармонию в личную жизнь и искреннюю поддержку со стороны близких людей. В профессиональной сфере стоит опираться на проверенные методы и избегать лишних рисков.

Китайский гороскоп на неделю - Обезьяна

Благоприятные дни для Обезьяны - четверг и воскресенье. Необходимо тщательно проверять документацию и финансовые отчеты перед подписанием. Недоразумения с партнерами, согласно прогнозу, можно будет легко разрешить благодаря гибкости.

Китайский гороскоп на неделю - Петух

Счастливые дни для Петуха - среда и пятница. Ожидается официальное признание профессиональных заслуг и новые карьерные перспективы. Уверенность в собственных силах поможет наладить взаимодействие с важными людьми.

Китайский гороскоп на неделю - Собака

Благоприятные дни для Собаки - понедельник и суббота. Это стабильный и спокойный период для приведения в порядок финансов, домашних дел и планирования будущего. Удачное время для покупки важных вещей для дома.

Китайский гороскоп на неделю - Свинья

Счастливые дни для Свиньи - вторник и воскресенье. Удачное время для расширения круга общения, посещения интересных мероприятий и восстановления сил. В конце недели, по прогнозу, возможны приятные новости от дальних родственников.

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Что следует учитывать читателю Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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