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Лунный календарь на 21–27 сентября - дни особой силы и рискованные дни

Марина Иваненко
20 сентября 2026, 09:58
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Лунный гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября расскажет, когда стоит приступать к крупным делам, сдерживать эмоции и уделить время семье.
Лунный гороскоп на неделю
Лунный гороскоп на неделю / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

  • Что советуют астрологи на неделю с 21 по 27 сентября
  • Какие дни благоприятны для работы, творчества и добрых дел
  • Когда стоит отложить важные решения и отдохнуть

В канун новой недели астрологи советуют согласовывать свои действия с лунными ритмами, ведь, согласно астрологическим представлениям, Луна определяет энергетику каждого дня и может влиять на различные сферы жизни. Соблюдение этих рекомендаций поможет правильно распределить силы, избежать необдуманных решений и уделить внимание важным делам. Главред расскажет об этом подробнее.

Как отмечает ТСН в месячном гороскопе на 21–27 сентября, каждый день этой недели будет иметь свои особенности. В этот период стоит чередовать активные действия с осторожностью и самоконтролем - в зависимости от рекомендаций на конкретную дату.

видео дня

Понедельник, 21 сентября

День мощной положительной энергии. Благоприятное время для запуска самостоятельно выбранных, глобальных и масштабных проектов. Если давно планировалось важное дело, именно сейчас можно сделать первый шаг и сосредоточить силы на конкретной цели. Мелкие и бытовые дела лучше отложить, чтобы не тратить ресурсы зря.

Вторник, 22 сентября

Лучший период для благотворительности, поддержки близких и добрых дел. В этот день стоит обратить внимание на людей, нуждающихся в помощи, и не оставлять без внимания просьбы родных. Вселенная может дать подсказки для решения давних проблем через определенные знаки, однако важно контролировать раздражительность, чтобы не испортить отношения с окружающими.

Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Среда, 23 сентября

Время для мощного профессионального рывка. Главное условие успеха - максимальная концентрация, скорость и решительность. Этот день хорошо подходит для задач, требующих активности и быстрой реакции. Останавливаться или отступать не стоит, иначе можно упустить важный шанс.

Четверг, 24 сентября

День творческой и позитивной энергии, которая поможет решить самые сложные деловые и личные вопросы. Удачный момент для поиска нестандартного подхода к проблемам, которые раньше казались сложными. Успеха добьются те, кто действует активно, а не ждет, пока проблемы решатся сами собой.

Пятница, 25 сентября

День искушений, когда поведение могут диктовать инстинкты, а не разум. Особенно важно не торопиться с решениями и не позволять мгновенным эмоциям определять дальнейшие действия. Любые решения и поступки нужно тщательно обдумывать, чтобы на следующий день не пришлось о них сожалеть.

Суббота, 26 сентября

Время всеобщей гармонии, интеллектуальных задач и семейного отдыха. День хорошо подходит для занятий, которые помогают отвлечься от повседневных забот и в то же время поддерживать активность ума. Полезно тренировать ум, разгадывая кроссворды, а вечер астрологи рекомендуют провести в кругу родных.

Воскресенье, 27 сентября

Идеальный день для расслабления, обретения внутренней свободы и избавления от комплексов. Стоит позволить себе отдохнуть от напряженного ритма недели, уделить время собственным желаниям и приятным занятиям. Категорически запрещено грустить - важно контролировать поведение, сохранять позитивный настрой и быть благодарными за все.

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Что следует учитывать читателю

Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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