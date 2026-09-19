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Три знака зодиака ждет фантастический успех: астрологи назвали переломный день

Руслана Заклинская
19 сентября 2026, 22:18
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Астрологи раскрыли, кому именно из знаков зодиака судьба уготовила долгожданный прорыв и исполнение заветных мечтаний.
Три знака зодиака ждет фантастический успех: астрологи назвали переломный день
Три знака зодиака привлекут удивительную удачу 20 сентября / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие три знака зодиака могут привлечь удачу 20 сентября
  • Кому прямой Меркурий вернет энергию и позитивный настрой
  • Кто почувствует, что дела начинают складываться к лучшему

Для трех знаков зодиака 20 сентября может стать особенно благоприятным днем. Прямое движение Меркурия принесет им ощущение удачи, энергии и новых возможностей.

Как пишет YourTango, в этот день быстрое движение Меркурия может способствовать позитивным изменениям для Рака, Весов и Водолея. Главред узнал, какие три знака зодиака могут привлечь удачу и везение 20 сентября.

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Рак

Для Рака 20 сентября может стать днём, когда вернутся энергия и хорошее настроение. Представители этого знака могли в последнее время чувствовать себя истощёнными, но прямое движение Меркурия может помочь им вновь почувствовать внутренние силы.

Об источнике: Your Tango

YourTango - это популярное онлайн-издание, специализирующееся на темах любви, отношений, эмоционального благополучия и саморазвития. Оно было основано Андреа Миллер в 2009 году как цифровая версия печатного журнала Tango, который выходил с 2005 по 2007 год 13.

Основная цель YourTango - помогать людям строить глубокие связи, улучшать эмоциональное состояние и находить вдохновение через личные истории, советы экспертов и аналитические материалы.

По прогнозу, Раки могут понять, что их запасы энергии ещё не исчерпаны. В этот день обстоятельства могут сложиться благоприятно, а удача поможет вернуть уверенность в себе.

Весы

Весы могут почувствовать положительные изменения уже с самого утра. 20 сентября представителям этого знака может показаться, что впереди их ждет замечательный день, а события начинают складываться в их пользу.

Согласно прогнозу, именно позитивный настрой Весов может помочь им привлечь удачу. Представители знака могут увидеть новые возможности и понять, что этот день способен стать началом благоприятного периода.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Водолей

Для Водолея 20 сентября может стать моментом, когда вернётся вера в собственные цели. Представители этого знака, возможно, уже теряли надежду на осуществление какой-то мечты или откладывали свои планы.

Однако прямое движение Меркурия может принести ощущение, что ситуация быстро меняется. Водолеи могут получить шанс улучшить своё положение и вновь сосредоточиться на том, чего хотят достичь.

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Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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