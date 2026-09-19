В жизни начнется белая полоса: трех знаков зодиака ждут большие перемены

Китайским знакам зодиака нужно выработать новые привычки, которые облегчат жизнь в будущем.

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Каким знакам зодиака повезет до 27 сентября / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Кому стоит избавиться от всего лишнего

Какие знаки зодиака смогут начать все с чистого листа

В течение недели, с 21 по 27 сентября, жизнь трех китайских знаков зодиака наконец станет проще и намного лучше. В этот период осознанные действия, направленные на наведение порядка в хаосе, будут приносить ощущение легкости и простоты.

Астрологи YourTango отмечают, что понедельник начнется с Дня избавления. Он идеально подходит для того, чтобы избавиться от всего лишнего, что изматывает ментально или эмоционально, пишет Главред.

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Каких знаков зодиака ждут перемены в жизни

Собака

В течение недели ваша жизнь станет легче благодаря уменьшению количества обязанностей, которые приходится совмещать. Понедельник станет для вас удачным днем, который задаст прекрасный тон всей неделе.

Проблема в том, что вы тратите время на вещи, которые другие должны были бы делать самостоятельно. Вам нужно эмоционально отстраниться от дел, которые не входят в ваши обязанности. К среде вы почувствуете, что жизнь наладилась.

Кролик

Вы не хотите вносить ничего нового в свою жизнь, ведь сейчас вам нужно упростить все и решить проблемы, вышедшие из-под контроля. Во вторник или среду вы можете обнаружить, что одно из привычных дел стало настолько неуправляемым, что терпеть его больше нет сил.

Об источнике: YourTango YourTango - американское лайфстайл-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

В середине недели все будет казаться относительно нормальным, пока вы не осознаете: жизнь может стать намного проще, если перестать цепляться за привычный порядок вещей. К субботе вы поймете, что начало с чистого листа поможет вернуть контроль над собственной жизнью.

Дракон

Воскресенье станет для вас решающим днем, когда все наконец встанет на свои места. Однако на протяжении всей недели вас не покинет ощущение, что что-то идет не так. В понедельник вы четко поймете, от чего стоит отказаться. Вы избавитесь от вредных привычек и наведете порядок в сферах жизни, требующих внимания.

Пятница станет для вас переломным моментом, ведь вы выберете для себя новый путь. Вы сделаете все необходимое, чтобы облегчить жизнь. И только в воскресенье вы по-настоящему осознаете, насколько опередили события.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

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