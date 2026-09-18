Вселенная готовит сюрприз: названы знаки, которым повезет в конце сентября

О чём вы узнаете:
- Какие знаки зодиака ждет удача в конце сентября
- Что изменится для Водолеев, Львов и Стрельцов
- Какие возможности откроет последняя неделя сентября
Последняя неделя сентября готовит мощный астрологический сдвиг: 22 сентября начинается сезон Весов, который, по прогнозам астрологов, принесет больше гармонии и новых возможностей. 26 сентября состоится полнолуние в Овне, а уже на следующий день Марс перейдёт в знак Льва. Этот период будет благоприятен для тех, кто готов довериться ходу событий, но при этом будет действовать мудро и взвешенно. Согласно астрологическим прогнозам, дела, начатые в это время, могут иметь продолжение и принести результаты уже в следующем году. Главоед расскажет об этом подробнее.
Как сообщает издание YourTango, астрологи выделяют три знака зодиака, для которых период с 21 по 27 сентября 2026 года может стать особенно благоприятным.
Водолей
Для Водолеев главный источник удачи в этот период связан с окружением и отношениями. Астрологи советуют не отгораживаться от мира и не скрывать свои чувства за привычной независимостью.
Это время можно посвятить новым знакомствам, укреплению дружеских связей или поиску любви. Именно общение и взаимодействие с людьми могут открыть перед Водолеями новые возможности и помочь изменить привычный взгляд на будущее.
Лев
Полнолуние в Овне 26 сентября, согласно астрологическому прогнозу, станет для Львов своеобразной точкой перехода к новому этапу. Завершение определенного цикла может подтолкнуть представителей этого знака оставить в прошлом то, что больше не приносит пользы.
Чтобы двигаться дальше - к возможному переезду, новым планам или романтическим переменам - астрологи советуют не ждать идеального момента. Важно позволить себе начать новый этап и не возвращаться постоянно к старым ситуациям.
Об источнике: YourTango
YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.
Стрелец
Переход Марса в знак Льва 27 сентября, по словам астрологов, активизирует для Стрельцов период, благоприятный для решительных действий. Энергия планеты может помочь наконец перейти от длительных размышлений и мечтаний к конкретным шагам.
В то же время спешить не стоит. Взвешенный подход и последовательность помогут использовать этот период более продуктивно. По прогнозам астрологов, начатые изменения могут развиваться не только в конце сентября, но и продолжиться в 2027 году.
Астрологи отмечают, что благоприятный период потребует терпения и готовности замечать новые возможности. При этом важно не торопиться с решениями и внимательно оценивать обстоятельства, прежде чем делать следующий шаг.
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