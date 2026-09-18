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Вселенная готовит сюрприз: названы знаки, которым повезет в конце сентября

Марина Иваненко
18 сентября 2026, 18:42
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Конец сентября сулит перемены для трёх знаков зодиака. Узнайте, кому астрологи предсказывают новые знакомства, начинания и важные решения.
Вселенная готовит сюрприз: названы знаки, которым повезет в конце сентября
/ Коллаж: Главред, фото: magnific.com, ua.depositphotos.com

О чём вы узнаете:

  • Какие знаки зодиака ждет удача в конце сентября
  • Что изменится для Водолеев, Львов и Стрельцов
  • Какие возможности откроет последняя неделя сентября

Последняя неделя сентября готовит мощный астрологический сдвиг: 22 сентября начинается сезон Весов, который, по прогнозам астрологов, принесет больше гармонии и новых возможностей. 26 сентября состоится полнолуние в Овне, а уже на следующий день Марс перейдёт в знак Льва. Этот период будет благоприятен для тех, кто готов довериться ходу событий, но при этом будет действовать мудро и взвешенно. Согласно астрологическим прогнозам, дела, начатые в это время, могут иметь продолжение и принести результаты уже в следующем году. Главоед расскажет об этом подробнее.

Как сообщает издание YourTango, астрологи выделяют три знака зодиака, для которых период с 21 по 27 сентября 2026 года может стать особенно благоприятным.

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Водолей

Для Водолеев главный источник удачи в этот период связан с окружением и отношениями. Астрологи советуют не отгораживаться от мира и не скрывать свои чувства за привычной независимостью.

Это время можно посвятить новым знакомствам, укреплению дружеских связей или поиску любви. Именно общение и взаимодействие с людьми могут открыть перед Водолеями новые возможности и помочь изменить привычный взгляд на будущее.

Лев

Полнолуние в Овне 26 сентября, согласно астрологическому прогнозу, станет для Львов своеобразной точкой перехода к новому этапу. Завершение определенного цикла может подтолкнуть представителей этого знака оставить в прошлом то, что больше не приносит пользы.

Чтобы двигаться дальше - к возможному переезду, новым планам или романтическим переменам - астрологи советуют не ждать идеального момента. Важно позволить себе начать новый этап и не возвращаться постоянно к старым ситуациям.

Об источнике: YourTango

YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Стрелец

Переход Марса в знак Льва 27 сентября, по словам астрологов, активизирует для Стрельцов период, благоприятный для решительных действий. Энергия планеты может помочь наконец перейти от длительных размышлений и мечтаний к конкретным шагам.

В то же время спешить не стоит. Взвешенный подход и последовательность помогут использовать этот период более продуктивно. По прогнозам астрологов, начатые изменения могут развиваться не только в конце сентября, но и продолжиться в 2027 году.

Астрологи отмечают, что благоприятный период потребует терпения и готовности замечать новые возможности. При этом важно не торопиться с решениями и внимательно оценивать обстоятельства, прежде чем делать следующий шаг.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

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