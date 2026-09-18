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Гороскоп Таро на завтра 19 сентября: Овну - ценить свое, Скорпиону - проснуться

Алена Кюпели
18 сентября 2026, 15:23
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Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 13 февраля
Гороскоп Таро на 19 сентября / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро на субботу для Овна: Восьмерка Кубков (перевернутая)

Трудно оставить проект или ситуацию, на исправление которых вы потратили столько сил. Однако совет перевернутой Восьмерки Кубков сегодня таков: трезво оцените, стоит ли игра свеч и оправдано ли то, ради чего вы продолжаете оставаться в этой ситуации.

19 сентября вы можете стремиться к цели, которой невозможно достичь. И не потому, что вы не делаете всего, что в ваших силах, а из-за обстоятельств, не зависящих от вас. Сегодня важнее всего - ценить свое время и усилия.

Телец

Карта Таро на субботу для Тельца: Пятерка Мечей (перевернутая)

Победа важна, но не ценой здоровья или того, что для вас по-настоящему дорого. Есть веские причины отступить и переосмыслить свои истинные цели и мотивы.

Перевернутая Пятерка Мечей говорит о принятии обстоятельств и понимании их влияния, когда ситуация перестает быть здоровой. Вхождение Луны в знак Козерога сегодня поможет вам настроиться на нужный лад и взглянуть на вещи трезво.

Близнецы

Карта Таро на субботу для Близнецов: Колесо Фортуны (перевернутое)

Один неудачный день - это еще не конец вашей счастливой полосы. Перевернутое Колесо Фортуны предвещает трудности, следующие за периодом большого успеха.

19 сентября постарайтесь воспринимать неблагоприятные моменты лишь как временный этап. Со временем вы снова войдете в колею и будете ценить удачу гораздо больше, осознав, как хорошо вам было даже в трудные времена.

Рак

Карта Таро на субботу для Рака: Маг

Карта Маг напоминает вам, Рак, о том, что вы талантливы - даже если сами не всегда замечаете, какими удивительными навыками и качествами обладаете.

Возможно, вы настолько увлечены своим хобби, что захотите попробовать что-то новое. 19 сентября открывает двери для новых приключений и творческих идей. Вы можете заняться тем, чего никогда не пробовали раньше, и открыть в себе новые, неизведанные грани личности.

Лев

Карта Таро для Льва на субботу: Дьявол (перевернутый)

Вы знаете, когда пора положить конец дурным привычкам; если же вам нужен знак, то перевернутый Дьявол подтверждает: ваша интуиция вас не обманывает. Даже то, что вы всегда делали из лучших побуждений, 19 сентября может внезапно перестать приносить пользу.

Чтобы понять это, обращайте внимание на результаты и собственные ощущения. Чем лучше вы слышите себя, тем проще определить, как действовать дальше.

Дева

Карта Таро для Девы на субботу: Туз Кубков (перевернутый)

Деве пора уделить немного больше внимания самой себе. Перевернутый Туз Кубков указывает на то, что нельзя игнорировать чувство полного истощения.

19 сентября спросите себя, что именно вам нужно, чтобы почувствовать отдых и заботу о себе. Если вы слишком много делаете для других, то можете забросить собственные потребности, полагая, что всё обойдется. Но рано или поздно это скажется на вас, поэтому постарайтесь не допустить подобного развития событий.

Весы

Карта Таро для Весов на субботу: Восьмерка Кубков (перевернутая)

Выпадение перевернутой Восьмерки Кубков часто указывает на страх перед неизвестностью. Вы вступаете на незнакомую территорию, и следующий шаг вызывает у вас чувство неуверенности или дискомфорта.

Лучший способ преодолеть это смятение - двигаться вперед и смотреть, как будут развиваться события. 19 сентября постарайтесь справиться с тревогой, опираясь на собственный опыт.

Скорпион

Карта Таро для Скорпиона на субботу: Четверка Кубков (перевернутая)

Сегодня - отправная точка для обретения новой уверенности в себе. Ваша карта на 19 сентября - перевернутая Четверка Кубков; она призывает вас "проснуться" и взглянуть на мир по-новому.

Вы находитесь на особом этапе жизни, когда ваше самосознание крепнет с каждым днем. Вы учитесь понимать свои мысли и принимать мудрые решения. Когда вы лучше понимаете себя, вы можете говорить ясно и уверенно.

Стрелец

Карта Таро на субботу для Стрельца: Четверка Пентаклей

19 сентября вы выходите на новый уровень финансовой стабильности. Четверка Пентаклей символизирует экономическую уверенность; и хотя вы, возможно, пока не знаете точно, что именно изменится в ваших доходах, ваши действия открывают новые возможности. Вы можете начать зарабатывать больше или снизить расходы на то, что раньше было вам не по карману.

Козерог

Карта Таро на субботу для Козерога: Королева Кубков (перевернутая)

Вы чувствуете некую эмоциональную отстраненность после ситуации, которая причинила вам душевную боль. Вы не ожидали, что такое произойдет, и впоследствии постарались "отключить" мысли, чтобы не бередить воспоминания.

19 сентября выпавшая вам перевернутая Королева Кубков призывает не игнорировать свои чувства, а проработать их здоровым способом. Запишите свои мысли или обсудите их с надежным другом. Не позволяйте эмоциональному оцепенению стать вашим главным способом справиться с ситуацией.

Водолей

Карта Таро на субботу для Водолея: Девятка Жезлов

Вы обладаете удивительной стойкостью, и Девятка Жезлов напоминает о том, насколько вы на самом деле сильны. Возможно, на вас навалилось слишком много дел одновременно, и вы опасаетесь, что не выдержите этого давления и сломаетесь.

Но этого не случится, Водолей. 19 сентября вы проверите границы своей эмоциональной выносливости и поймете, что ваш внутренний ресурс гораздо больше, чем вы думали.

Рыбы

Карта Таро на субботу для Рыб: Десятка Жезлов (перевернутая)

У вашего друга может возникнуть проблема, которую вам захочется решить за него, - но делать этого не стоит. Ему необходимо усвоить этот урок самостоятельно.

Сегодня самое время отпустить ситуацию, особенно те трудности, которые вам вовсе не обязательно брать на себя. Какими бы ни были ваши намерения, лучше взвесить все варианты.

Ваша карта на 19 сентября - перевернутая Десятка Жезлов; это карта бремени, но в тот момент, когда вы наконец готовы от него избавиться.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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