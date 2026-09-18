Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Конец длительной полосы неудач: четыре знака зодиака окажутся в центре событий

Мария Николишин
18 сентября 2026, 05:50
google news Подпишитесь
на нас в Google
Китайские знаки зодиака поймут, что кризис - это не конец, а начало чего-то лучшего.
Конец длительной полосы неудач: четыре знака зодиака окажутся в центре событий
Для кого скоро закончится тяжелый период в жизни / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кого ждут положительные изменения в отношениях
  • Кто получит шанс начать все с чистого листа

Уже 18 сентября для четырех китайских знаков зодиака наконец-то закончится полоса неудач. В китайском гороскопе пятница - это День открытий, которым управляет энергия Деревянной Козы.

Астрологи YourTango говорят, что энергия этого дня предвещает положительные изменения в отношениях. Именно в это время появляется желание делать других счастливыми, пишет Главред.

видео дня

Какие знаки зодиака забудут о проблемах

Кролик

В пятницу вас наконец ждет прорыв в отношениях с другом, которые в последнее время зашли в тупик. Вы всегда готовы прилагать дополнительные усилия, но не можете делать это бесконечно, если не видите взаимности. Разговор, на который вы так надеялись, состоится совершенно естественно. Вы почувствуете облегчение от того, что этот день наконец наступил.

Свинья

Вы терпеливо и оптимистично относились к проблеме в отношениях с коллегой. Но даже вы устаете ждать, пока все наладится само собой. 18 сентября у вас наконец-то появится возможность что-то с этим сделать. Стоит только перестать убеждать себя, что ситуация не имеет решения, как ответ станет очевидным.

Об источнике: YourTango

YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Лошадь

Вы знаете, что рождены для свободы, но только в пятницу по-настоящему осознаете и примете это. Ваша решимость отстоять свою позицию может привести к небольшому спору с кем-то из близких. Эта напряженность необходима, чтобы трудный период закончился.

Коза

В пятницу ваши отношения официально начнутся с чистого листа. Вы оба стремитесь к одному и тому же - не зависеть от этого партнерства. 18 сентября определенный этап этих отношений завершится. Однако остается шанс на формирование их новой версии - какой бы она для вас ни была.

Китайский гороскоп
Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

Читайте также:

Что следует учитывать читателю

Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
гороскоп Китайский гороскоп гороскоп кролик гороскоп лошадь гороскоп коза гороскоп кабан
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ атаковала Конотоп: повреждены школа, больницы и железная дорога

РФ атаковала Конотоп: повреждены школа, больницы и железная дорога

06:54Война
Есть раненый, на месте прилета бушует пожар: РФ ударила по Киеву и Запорожью

Есть раненый, на месте прилета бушует пожар: РФ ударила по Киеву и Запорожью

00:59Украина
Железная дорога и вокзалы будут работать по новым правилам: что изменится

Железная дорога и вокзалы будут работать по новым правилам: что изменится

22:44Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра, 18 сентября: Собакам - комплименты, Обезьянам - защита

Китайский гороскоп на завтра, 18 сентября: Собакам - комплименты, Обезьянам - защита

Сколько варить гречку, чтобы она получилась вкусной: повар назвал точное время

Сколько варить гречку, чтобы она получилась вкусной: повар назвал точное время

Евро резко просел, доллар дорожает: новый курс валют на 18 сентября

Евро резко просел, доллар дорожает: новый курс валют на 18 сентября

Победитель "Голоса" найден мертвым в свои 43 года

Победитель "Голоса" найден мертвым в свои 43 года

Российский певец украл ребенка, тайком вывез от родителей и спал с ней в Москве

Российский певец украл ребенка, тайком вывез от родителей и спал с ней в Москве

Последние новости

06:54

РФ атаковала Конотоп: повреждены школа, больницы и железная дорога

05:50

Конец длительной полосы неудач: четыре знака зодиака окажутся в центре событий

05:07

Что делать с землей после помидоров: огородник раскрыл секрет борьбы с фитофторойВидео

04:10

Выбрасывать больше не придется: как спасти увядшую зелень за одну ночь

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с коровами за 48 с

Россия будет бить большим количеством баллистики по энергетике с началом отопительного сезона — КриволапРоссия будет бить большим количеством баллистики по энергетике с началом отопительного сезона — Криволап
03:31

Как сажать хризантемы осенью: одна ошибка на клумбе приводит к ржавчинеВидео

03:03

Нужно ли перекапывать огород осенью — неожиданный вывод специалистов

02:10

Под землёй скрывалось нечто невероятное: древний клад ошеломил археологов

00:59

Есть раненый, на месте прилета бушует пожар: РФ ударила по Киеву и Запорожью

Реклама
17 сентября, четверг
23:58

Секрет бывалых дачников: один цветок весной "взорвет" сад буйством красокВидео

23:15

Мухи будут обходить дом стороной: какое растение стоит поставить на подоконникВидео

23:07

Резкий взлет цен на АЗС: появился прогноз нового подорожания

23:01

Денисенко объяснил: закон Грема нужен Трампу для игры с Китаем, а не ради Украинымнение

22:44

Железная дорога и вокзалы будут работать по новым правилам: что изменится

22:12

Духовка снова будет блестеть: простой секрет от самого стойкого нагараВидео

21:47

Турция предложила Украине и России соглашение касательно атак в Чёрном море — СМИ

21:40

ВСУ отбросили врага: появились подробности зачистки, раскрыто направление

21:25

"Настоящий ад" до октября: что ждет Киев из-за ударов РФ - The Economist

21:10

Осенью пауки массово проникают в дома: что положить на подоконник, чтобы их отпугнутьВидео

20:51

Зачем наносят уксус на велосипед — необычный трюк с потрясающим эффектом

Реклама
20:34

Обычный белый унитаз уже не в моде: что пришло ему на смену

20:13

Как устранить пар в ванной — простое кухонное средство против плесени

20:06

Сыну российского актера Ефремова поставили неизлечимый диагноз

19:55

"Они прорываются в города": украинцев предупредили о новой серьезной опасности зимой

19:54

Как использовать непарный носок — полезный секрет опытных хозяек

19:51

Украину накроет волна холода: синоптик сказал, будут ли заморозки

19:50

Как высушить белье за час без батарей и лишних трат: раскрыт хитрый лайфхакВидео

19:43

Гороскоп на завтра, 18 сентября: Львам — успех, Скорпионам — знакомство

19:31

Какие виды деревьев категорически нельзя сажать возле дома: предупреждение лесникаВидео

19:25

Зачем замораживать половинку лимона: скрытая польза домашнего трюка

19:11

Что сдерживает РФ и Украину от переговоров: в США сделали неожиданное заявление

19:05

Гороскоп Таро на завтра 18 сентября: Стрельцам - остановиться, Весам - тишина

18:56

Москва идет ва-банк: Клочок раскрыл, чем Кремль будет торговаться с Европой

18:44

Что будет с курсом доллара и евро: банкир предупредил о важном нюансе 21-27 сентября

18:29

Бананы перестанут быстро портиться: раскрыт секрет длительного храненияВидео

18:21

Минус 10% за неделю: в Украине подешевел популярный овощ, какие сейчас цены

18:05

"Подбросили с улицы": на Львовщине прогремел взрыв возле РТЦК и СП, ранен военный

18:01

Неожиданный эффект для паркета — зачем мыть деревянный пол чаем

17:42

Не к добру: почему исчезновение или появление мышей в доме предвещает беду

17:35

Кабмин отложил подготовку энергетики к зиме — что произошло и когда она возобновится

Реклама
17:34

Чтобы черника обильно плодоносила: чем нужно удобрить кусты осеньюВидео

17:07

Киев и область включены в зоны повышенного риска: что изменится для населения

17:03

Три знака зодиака вступят в новую эру: перемены начнутся уже 18 сентября

17:01

"Прижали к стеночке": Ротару унизили из-за предательницы Повалий

16:58

РФ сделает ставку на истощение: раскрыт сценарий ударов по Украине зимой

16:45

"Адские санкции" США приняты: как отреагировали Китай и Индия на удар по России

16:23

"Наложил на себя руки": популярный ведущий рассказал о личной трагедии

16:07

Евро резко просел, доллар дорожает: новый курс валют на 18 сентября

16:05

Похолодание наступит в Украине раньше, чем ожидалось: где снизится температура

16:03

Зеленский и Трамп могут добиться перемирия между Украиной и РФ – Сибига

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости Ровно
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять