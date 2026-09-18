Конец длительной полосы неудач: четыре знака зодиака окажутся в центре событий

Китайские знаки зодиака поймут, что кризис - это не конец, а начало чего-то лучшего.

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Для кого скоро закончится тяжелый период в жизни / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Кого ждут положительные изменения в отношениях

Кто получит шанс начать все с чистого листа

Уже 18 сентября для четырех китайских знаков зодиака наконец-то закончится полоса неудач. В китайском гороскопе пятница - это День открытий, которым управляет энергия Деревянной Козы.

Астрологи YourTango говорят, что энергия этого дня предвещает положительные изменения в отношениях. Именно в это время появляется желание делать других счастливыми, пишет Главред.

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Какие знаки зодиака забудут о проблемах

Кролик

В пятницу вас наконец ждет прорыв в отношениях с другом, которые в последнее время зашли в тупик. Вы всегда готовы прилагать дополнительные усилия, но не можете делать это бесконечно, если не видите взаимности. Разговор, на который вы так надеялись, состоится совершенно естественно. Вы почувствуете облегчение от того, что этот день наконец наступил.

Свинья

Вы терпеливо и оптимистично относились к проблеме в отношениях с коллегой. Но даже вы устаете ждать, пока все наладится само собой. 18 сентября у вас наконец-то появится возможность что-то с этим сделать. Стоит только перестать убеждать себя, что ситуация не имеет решения, как ответ станет очевидным.

Об источнике: YourTango YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Лошадь

Вы знаете, что рождены для свободы, но только в пятницу по-настоящему осознаете и примете это. Ваша решимость отстоять свою позицию может привести к небольшому спору с кем-то из близких. Эта напряженность необходима, чтобы трудный период закончился.

Коза

В пятницу ваши отношения официально начнутся с чистого листа. Вы оба стремитесь к одному и тому же - не зависеть от этого партнерства. 18 сентября определенный этап этих отношений завершится. Однако остается шанс на формирование их новой версии - какой бы она для вас ни была.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

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