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Три знака зодиака вступят в новую эру: перемены начнутся уже 18 сентября

Виталий Кирсанов
17 сентября 2026, 17:03
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Представители трех знаков смогут смелее проявлять себя, использовать свои сильные стороны.
Три знака зодиака вступят в новую эру
Три знака зодиака вступят в новую эру / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Гороскоп для Тельцов
  • Гороскоп для Стрельцов
  • Гороскоп для Водолеев

С 18 сентября 2026 года Хирон завершит свое движение по Тельцу и перейдет в знак Овна. По астрологическим прогнозам, особенно заметным этот период может стать для Тельцов, Стрельцов и Водолеев. Об этом пишет Главред со ссылкой на YourTango.

Переход Хирона в Овен связывают с началом нового этапа, который поможет избавиться от внутренних ограничений, сомнений и стремления скрывать настоящие чувства и желания за защитной маской.

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Вместо прежней осторожности появится больше решительности. Представители трех знаков смогут смелее проявлять себя, использовать свои сильные стороны и не отказываться от возможностей, которые будут появляться на их пути.

Об источнике: YourTango

YourTango - американское lifestyle-медиа, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, включая астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном росте. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно выходят материалы об астрологии и знаках зодиака.

Телец

Для Тельцов может завершиться период неопределенности, который долго мешал понять, куда двигаться дальше. Переход Хирона в Овен поможет по-новому взглянуть на ситуацию и определить, какие решения действительно имеют значение.

То, что раньше заставляло сомневаться или создавало ощущение тупика, постепенно потеряет прежнюю силу. Вместе с этим появится больше уверенности в собственных возможностях и желание наконец перейти от размышлений к конкретным действиям.

Тельцы могут стать менее осторожными в принятии решений и позволить себе шаги, которые раньше казались слишком рискованными. Внутреннее ощущение поддержки поможет преодолеть страхи и двигаться вперед.

Главное в этот период - замечать открывающиеся возможности и не позволять прежним сомнениям снова остановить себя.

Стрелец

Стрельцы получат дополнительный импульс, чтобы окончательно оставить прошлое позади. Если раньше некоторые дела постоянно откладывались из-за нехватки мотивации, ситуация может начать меняться.

Хирон в Овне подтолкнет представителей знака к более активным действиям. Вместо бесконечного возвращения к старым историям появится желание сосредоточиться на будущем и направить энергию на новые цели.

При этом прошлый опыт никуда не исчезнет - он останется источником важных уроков. Однако Стрельцы постепенно перестанут позволять событиям прошлого определять их дальнейший путь.

Еще одним важным изменением станет способность больше ценить то хорошее, что уже есть в жизни. Благодарность поможет сохранить позитивный настрой и с большим воодушевлением воспринимать новые перспективы.

Водолей

Водолеи уже могут ощущать приближение перемен. Может появляться чувство, что впереди назревает нечто важное, хотя пока сложно понять, каким именно окажется следующий этап.

18 сентября это внутреннее ощущение получит новый импульс. Переход Хирона в Овен поможет Водолеям поверить в собственные силы и перестать сдерживать себя там, где давно пора действовать.

Представители знака станут смелее принимать решения и больше доверять собственным ощущениям. Прежние страхи и длительные сомнения уже не будут иметь такого влияния.

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