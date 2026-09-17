Гороскоп Таро на завтра 18 сентября: Стрельцам - остановиться, Весам - тишина

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

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Гороскоп Таро на 18 сентября / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

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Овен

Карта Таро на пятницу для Овна: Двойка мечей (перевернутая)

Овен, вы столкнулись с проблемой, которую никак не можете до конца осмыслить. Двойка мечей символизирует метания и сомнения, свойственные нерешительности - особенно когда кажется, что ситуация вам не по силам.

18 сентября пришло время сделать выбор и посмотреть, что будет дальше. Вы достаточно обдумывали эту проблему; теперь пора ее решить.

Телец

Карта Таро на пятницу для Тельца: Король пентаклей

Вы сделали все возможное, чтобы оказаться там, где вы сейчас. Король пентаклей олицетворяет вас - человека, который преодолел множество трудностей и извлек из этого ценные уроки.

Теперь пришло время монетизировать свои навыки. Вы можете предложить людям то, чего не могут дать другие. Главная задача - осознать свою истинную ценность и не соглашаться на меньшее, чем вы заслуживаете.

Близнецы

Карта Таро на пятницу для Близнецов: Туз мечей

Похоже, период неопределенности наконец позади, Близнецы - и это случилось как раз тогда, когда вы уже были готовы опустить руки.

Туз мечей приносит невероятную ясность. Вы точно понимаете, каким должен быть ваш следующий шаг. Легко не будет, но вы все равно готовы попробовать.

18 сентября ситуация, с которой вы столкнулись, созрела для перемен. У вас есть вся необходимая поддержка, чтобы двигаться вперед и добиться желаемого.

Рак

Карта Таро на пятницу для Рака: Справедливость (перевернутая)

Нельзя вечно убегать от конфликтов, Рак. Иногда вы позволяете себе просто проглотить обиду от неприятных слов. В конце концов, это же всего лишь слова, верно? Но в глубине души вы чувствуете, что за этими замечаниями кроется нечто большее.

18 сентября вы наберетесь смелости, чтобы взглянуть проблеме в лицо. Вы не любите спорить, но ситуация зашла слишком далеко, чтобы молчать. С вами поступили несправедливо, и вы понимаете, что должны что-то предпринять.

Дева

Карта Таро на пятницу для Девы: Король Кубков (перевернутый)

Дева, вы тоже человек, и если сегодня вас захлестнут эмоции - что ж, так тому и быть. Перевернутый Король Кубков 18 сентября напоминает: не стоит скрывать свои чувства, даже если вы боитесь осуждения со стороны окружающих.

Если вам грустно - позвольте себе прожить это состояние. Если радостно - прекрасно. Главный совет на сегодня: не пытайтесь казаться тем, кем вы не являетесь на самом деле.

Весы

Карта Таро на пятницу для Весов: Королева Пентаклей (перевернутая)

Жизнь - это нечто большее, чем деньги и материальные блага. 18 сентября вы осознаете, как сильно вам хочется проводить время с семьей и друзьями.

Вам хочется быть рядом с людьми, которые по-настоящему ценят тихие моменты и простые, теплые воспоминания, а не только цифры на банковском счете. Именно это - важность времени, проведенного вместе, - вы и постараетесь сегодня донести до окружающих.

Скорпион

Карта Таро на пятницу для Скорпиона: Двойка Кубков

В субботу ваши отношения достигнут поворотной точки; вы увидите, что будущее может быть весьма многообещающим, если вы решите дать кому-то шанс стать к вам ближе.

Ваше сердце широко открыто для любви, Скорпион. Двойка Кубков символизирует гармонию в отношениях, и это глубокое чувство близости разделяет с вами и ваш партнер.

Стрелец

Карта Таро на пятницу для Стрельца: Король Жезлов (перевернутый)

Обратите внимание на то, что происходит, когда вы находитесь рядом с определенными людьми. Иногда кто-то пытается вывести вас из себя, и ваша задача - не поддаваться на провокации.

18 сентября, если вы поймаете себя на том, что вот-вот скажете что-то лишнее, остановитесь и спросите себя, что происходит. Чувства могут меняться ежеминутно, но они также служат индикатором того, что творится у вас на душе. Прислушайтесь к голосу своего сердца.

Козерог

Карта Таро на пятницу для Козерога: Шут

Вы полностью готовы принимать новые решения, Козерог, и карта Шута не только побуждает вас сделать этот первый шаг, но и советует сделать его мудро.

Одно дело - с головой окунуться в дело, которое вас по-настоящему увлекает, и совсем другое - забыть о советах или проигнорировать тревожные сигналы. 18 сентября действуйте с умом. Вам вполне по силам совместить приятное с полезным.

Водолей

Карта Таро на пятницу для Водолея: Влюбленные (перевернутые)

В последнее время вы немного рассеяны; возможно, дел, которыми хочется заняться, так много, что вы просто не можете найти на всё время.

18 сентября перед вами откроется множество возможностей. Перевернутая карта Влюбленных напоминает: выбрать можно лишь одно (или два) направления, поэтому не перегружайте себя лишним. Сосредоточьтесь!

Рыбы

Карта Таро на пятницу для Рыб: Рыцарь Мечей (перевернутый)

Страсть - это прекрасно, но всегда полезно иметь четкий план действий, Рыбы. Перевернутая карта Рыцаря Мечей напоминает, что можно упустить время, а вместе с ним и мотивацию, если не иметь перед собой конкретной цели с установленным сроком выполнения. Вам не обязательно жертвовать всем, чем вы хотите заниматься. Просто делайте то, что считаете правильным и лучшим для себя в данный момент, не выходя за рамки своих приоритетов.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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