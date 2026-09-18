Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября: Овнам — финал, Тельцам — спокойствие

Что ждет Овнов, Тельцов, Близнецов и других знаков зодиака 21–27 сентября? Астрологический прогноз рассказывает о главных тенденциях новой недели.

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Гороскоп на неделю / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Что ждет знаки зодиака 21–27 сентября

Как Полнолуние повлияет на разные знаки

Какие изменения прогнозируются в конце сентября

Неделя с 21 по 27 сентября 2026 года станет эмоционально насыщенной и переломной для всех знаков зодиака. Начало сезона Весов 22 сентября и судьбоносное Полнолуние в Овне 26 сентября помогут закрыть старые гештальты, избавиться от токсичных привязанностей и начать новый жизненный этап.

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Издание YourTango опубликовало подробный астрологический прогноз для каждого знака на этот период.

Гороскоп на неделю - Овен

В начале недели общение с друзьями поможет перезарядиться и понять свои жизненные роли. В середине недели сделайте паузу для отдыха или попробуйте новое хобби. Главное событие - полнолуние в вашем знаке в эту субботу. Оно потребует окончательно отпустить прошлое, перестать держаться за старые обиды и решительно открыться предстоящим переменам.

Об источнике: YourTango YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Гороскоп на неделю - Телец

В первые дни недели вы будете готовы принять конструктивную критику от близких. В середине недели принятие практических решений поможет достичь важной цели. На выходных Полнолуние заставит посмотреть на давнюю романтическую историю под другим углом и окончательно оставить эти воспоминания в прошлом.

Гороскоп на неделю - Близнецы

Начало недели принесет сильную жажду знаний и новых открытий. В середине недели важно не рассеивать внимание и строго придерживаться плана. На выходных Полнолуние в Овне раскроет ваш творческий потенциал и заставит по-новому взглянуть на собственные проекты.

Гороскоп на неделю - Рак

Первые дни покажут, на каких рабочих или учебных задачах стоит сосредоточиться. Середина недели подарит спокойствие и научит терпению. Во время полнолуния в субботу важно проявлять сочувствие к окружающим и работать в команде, а не идти напролом.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на неделю - Лев

В понедельник придётся решить давние проблемы в отношениях, которые вы игнорировали. Начало сезона Весов во вторник смягчит атмосферу и добавит уюта. На выходных Полнолуние разжёг в вас новые страсти и будет побуждать к обучению и творчеству.

Гороскоп на неделю - Дева

В начале недели действуйте методично и шаг за шагом. Середина недели - идеальное время для посещения кино, музеев или концертов с близкими. На выходных Полнолуние придаст новую динамику в любовные отношения и научит ценить искреннюю дружбу.

Гороскоп на неделю - Весы

Начало недели наполнит вас энтузиазмом и стремлением творить вместе с музой. С началом вашего астрологического сезона наступает время для исцеления или окончательного разрыва токсичных отношений. На выходных вы поймёте, как стать лучшим партнёром для любимых.

Гороскоп на неделю - Скорпион

В начале недели позаботьтесь о домашнем уюте, чтобы иметь ресурсы для работы. Середина недели принесет оптимизм в любви, несмотря на глубокие внутренние трансформации. На выходных Полнолуние обнажит динамику власти в отношениях - будьте готовы простить или окончательно отпустить человека.

Гороскоп на неделю - Стрелец

В понедельник и вторник ваши лидерские качества окажутся в центре внимания. Со среды вы вернётесь к давним творческим замыслам, которые когда-то отложили. Выходные дадут чёткое понимание того, какими людьми вы хотите окружать себя в дальнейшем.

Гороскоп на неделю - Козерог

Начало недели потребует большей дисциплины. В середине недели появятся идеи, которые вернут интерес к давним целям. Субботнее полнолуние даст необходимую структуру и уверенность, чтобы взять свою жизнь под полный контроль.

Гороскоп на неделю - Водолей

Луна в вашем знаке в начале недели заложит фундамент для успеха на месяц вперед. Середина недели подходит для оценки отношений с самим собой, а Полнолуние в субботу вдохновит на приключения, чтение книг или запуск новых курсов.

Гороскоп на неделю - Рыбы

Начало недели станет периодом внутреннего очищения от эмоционального груза. Уже в середине недели вы почувствуете прилив собственной силы и мотивации. Полнолуние на выходных поможет сделать решительные шаги, чтобы закрыть давние неприятные страницы жизни.

Что следует учитывать читателю Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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