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Гороскоп Таро на 21–27 сентября: Девам - триумф, Тельцам - выносливость

Марина Иваненко
19 сентября 2026, 16:26
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Гороскоп Таро на неделю расскажет, какие изменения ждут знаки зодиака. Какая карта выпала именно вашему знаку и что она сулит.
Таро-прогноз для всех знаков зодиака
Таро-прогноз для всех знаков зодиака / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

  • Какие карты Таро выпали всем знакам зодиака
  • Что ждет знаки в конце сентября
  • Кому карты обещают новые возможности

Астрологические события конца сентября готовят важные эмоциональные трансформации и переосмысление ценностей для всех знаков зодиака. Осеннее равноденствие вместе с Полнолунием помогут перенаправить энергию с ошибочных целей на внутреннее восстановление и собственные потребности. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание YourTango, главной картой этого периода является Девятка Пентаклей в перевёрнутом положении. Она смещает акцент на вопросы самооценки и прекращение вложений в неэффективные проекты или отношения. Дополнительное влияние Полной луны в Овне 26 сентября даст мощный импульс для того, чтобы окончательно вернуть контроль над собственной жизнью.

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Гороскоп Таро на неделю - Овен - Карта: Луна

Карта призывает вас сосредоточиться на собственных чувствах и эмоциональном состоянии. Сентябрьские фазы Луны помогут определиться с приоритетами, чтобы вы могли двигаться дальше со страстью и уверенностью. Не спешите делать окончательные выводы, если ситуация кажется непонятной: на этой неделе важно прислушиваться к интуиции и обращать внимание на собственные реакции.

Об источнике: YourTango

YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Гороскоп Таро на неделю - Телец - Карта: Сила

Полнолуние подчеркнет вашу мужественность, выносливость и способность убеждать. Вы проявите себя как бесстрашная и уверенная в себе личность, делая следующие шаги с полной убежденностью. Спокойная настойчивость поможет справиться с трудностями без лишнего давления на себя и окружающих. В важных вопросах лучше полагаться на выдержку, а не на импульсивные решения.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп Таро на неделю - Близнецы - Карта: Солнце

Вас ждёт очень успешная неделя. Начало сезона Весов и осеннее равноденствие гармонизируют ваши начинания, а к концу недели вы чётко поймёте, как объединить все элементы в единое целое. Удачный период для общения, новых договоренностей и реализации замыслов, которые раньше казались незавершенными. Открытость по отношению к другим поможет быстрее увидеть перспективы.

Гороскоп Таро на неделю - Рак - Карта: Смерть

Наступает период важных трансформаций и прорывов. Начало нового астрологического сезона мягко выведет вас из защитного "пузыря", позволяя свободно выразить себя и оказаться в желаемом месте. Старые привычки или ситуации, которые больше не соответствуют вашим потребностям, могут постепенно уйти в прошлое. Не стоит цепляться за то, что уже завершило свой естественный цикл.

Гороскоп Таро на неделю - Лев - Карта: Рыцарь Мечей (перевернутая)

Неделя подчеркнет вашу импульсивность. Энергия будет подталкивать вас действовать решительно и не ждать ничьего разрешения для реализации собственных замыслов. В то же время спешка может привести к необдуманным словам или конфликтам, поэтому важно контролировать темп и не реагировать мгновенно на каждую ситуацию. Четкий план поможет направить энергию в нужное русло.

Гороскоп Таро на неделю - Дева - Карта: Мир

Вы успешно завершаете определенный этап или жизненный цикл. Это время для празднования достижений, ведь вы наконец получите подтверждение того, что все усилия оправдались. То, над чем пришлось долго работать, может наконец принести ощутимый результат. После завершения старых дел появится больше пространства для новых целей и планов.

Гороскоп Таро на неделю - Весы - Карта: Королева Пентаклей (перевернутая)

Неделя может принести ощущение дисбаланса. Главный урок этого периода - если вы хотите, чтобы дело было сделано качественно, стоит взять инициативу в свои руки. Не стоит полагаться только на обещания других или ждать, пока кто-то решит вопрос вместо вас. В то же время важно не брать на себя чрезмерное количество чужих обязанностей.

Гороскоп Таро на неделю - Скорпион - Карта: Паж Мечей

Вас ждут новые открытия и необычные идеи. Интеллектуальный импульс начала недели трансформируется в реальные возможности для действий уже к пятнице. Может появиться информация, которая заставит посмотреть на привычную ситуацию по-новому. Стоит внимательно слушать собеседников и проверять детали перед принятием важных решений.

Гороскоп Таро на неделю - Стрелец - Карта: Туз Пентаклей

Вас ждет неделя изобилия и новых перспектив. Осеннее равноденствие создаст прекрасные условия для расширения ваших дел и финансового роста. Новая возможность может касаться работы, денег или долгосрочного проекта. Главное - вовремя заметить перспективный шанс и перейти от планов к конкретным действиям.

Гороскоп Таро на неделю - Козерог - Карта: Двойка Мечей

Вы можете оказаться перед выбором или в состоянии неопределённости. Однако астрологические тенденции подсказывают, что вместо выбора одного варианта вы сможете удачно совместить два направления. Необходимость принять решение может возникнуть ближе к концу недели, когда станет понятно, какие возможности действительно совместимы. Не спешите отвергать один из вариантов, если есть возможность найти компромисс.

Гороскоп Таро на неделю - Водолей - Карта: Пятерка жезлов (перевернутая)

Символизирует преодоление внутреннего конфликта. Полнолуние поможет осознать собственную ценность и понять, что вы заслуживаете гораздо большего, чем поверхностные результаты. Напряжение, накопившееся из-за споров или конкуренции, постепенно может ослабнуть. Этот период благоприятен для того, чтобы перестать отстаивать свою позицию там, где это уже не имеет смысла.

Гороскоп Таро на неделю - Рыбы - Карта: Мир

Возвращение карты в прямое положение свидетельствует о правильности выбранного пути. Незавершённые дела успешно завершатся, открывая пространство для новых жизненных этапов. Вы можете почувствовать облегчение после решения вопроса, который долго оставался открытым. Завершение одного цикла позволит спокойнее планировать следующий шаг.

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Что следует учитывать читателю

Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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