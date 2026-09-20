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Пришло время действовать: четырем знакам зодиака предстоит сделать смелый шаг

Мария Николишин
20 сентября 2026, 05:10
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Китайских знаков зодиака ждет день, который идеально подходит для активных действий.
Пришло время действовать: четырем знакам зодиака предстоит сделать смелый шаг
Чья жизнь скоро начнет налаживаться / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кому удастся навести порядок в делах
  • Кто сделает важный шаг в жизни

После 20 сентября четыре китайских знака зодиака станут смелее, благодаря чему их жизнь начнет налаживаться. В китайском гороскопе воскресенье - это День установления, которым управляет энергия Огненного Петуха.

Астрологи YourTango говорят, что энергия Огненного Петуха смелая и решительная. Именно это делает воскресенье днем, идеально подходящим для активных действий, пишет Главред.

видео дня

Какие знаки зодиака сделают важный шаг в жизни

Петух

В воскресенье вы обретете смелость и решимость все изменить. Это идеальное время, чтобы немного обновить пространство вокруг себя по принципам фэншуй. Ваша цель - сделать все максимально функциональным и практичным. Как только вы найдете правильное решение, все встанет на свои места.

Тигр

Вы умеете бороться, когда это необходимо, но именно в воскресенье вы осознаете, что в некоторых битвах вам не обязательно участвовать. Вы часто тратите время и энергию, отстаивая чьи-то интересы, но 20 сентября лучше отпустить ситуацию. Вам нужно сосредоточиться на собственных делах.

Об источнике: YourTango

YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Бык

20 сентября ваши финансы наконец-то придут в порядок. Встреча с человеком, которому вы доверяете, подарит вам свежие идеи. Они помогут вам оптимизировать дела и лучше ими управлять. Даже если ваш доход останется прежним, вы почувствуете, что все становится на свои места.

Змея

Жизнь становится проще, когда вы понимаете суть и причины происходящего. Вы цените дельные советы друзей, ведь знаете: перед принятием важного решения стоит выслушать и мнение других. Небольшое изменение даст вам понимание, которого раньше не хватало. После этого вам будет легче мыслить ясно и двигаться дальше.

Китайский гороскоп
Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

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Что следует учитывать читателю

Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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