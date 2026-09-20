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Четыре знака зодиака скоро приблизятся к исполнению заветной мечты - кто они

Виталий Кирсанов
20 сентября 2026, 15:56
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Следующие девять месяцев могут стать периодом переосмысления для четырех знаков зодиака.
Четыре знака зодиака скоро приблизятся к исполнению заветной мечты
Четыре знака зодиака скоро приблизятся к исполнению заветной мечты / Коллаж Главред, фото: Freepik

Вы узнаете:

  • Гороскоп для Весов и Раков
  • Гороскоп для Овнов и Козерогов

В ближайшие месяцы представители четырех знаков зодиака могут почувствовать, что больше не обязаны постоянно отказываться от собственных желаний ради окружающих. Согласно астрологическому прогнозу, влияние Лилит в Козероге поможет им смелее говорить о своих целях, защищать личные интересы и использовать свои сильные стороны.

Астролог Элеонора отмечает, что следующие девять месяцев могут стать периодом переосмысления. Люди этих знаков увидят, в каких ситуациях они привыкли себя ограничивать, уступать другим и откладывать собственные желания. Об этом пишет YourTango.

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Об источнике: YourTango

YourTango - американское lifestyle-медиа, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, включая астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном росте. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно выходят материалы об астрологии и знаках зодиака.

Весы

Весы начнут внимательнее относиться к собственным границам и перестанут соглашаться на постоянные уступки только ради сохранения хороших отношений.

По словам Элеоноры, представители знака могут понять, что стремление понравиться всем не помогает им получать желаемое. Поэтому они станут больше учитывать собственные потребности и интересы.

Особое значение этот период может иметь в начале октября, когда Венера в Весах перейдет в ретроградное движение. Астролог советует не соглашаться на флирт исключительно из вежливости и не брать на себя обязанность утешать человека после отказа.

Весам важно помнить: чужой дискомфорт не должен становиться причиной для отказа от собственной позиции.

Рак

Ракам предстоит разобраться с отношениями, которые причиняют им боль и отнимают эмоциональные ресурсы. Представители знака могут больше не захотеть терпеть неуважение и постоянные попытки нарушить их личные границы.

Элеонора обращает внимание на то, что любовь не всегда требует продолжения близкого общения. Иногда можно по-прежнему заботиться о человеке, но уже на расстоянии.

В некоторых случаях Ракам придется прекратить общение с теми, кто регулярно причиняет им страдания. При этом способность сочувствовать не должна превращаться в повод снова переживать негативный опыт.

Астролог рекомендует представителям знака вовремя замечать момент, когда отношения перестают быть здоровыми и наступает время двигаться дальше.

Овен

Овны в ближайшие месяцы могут стать более сдержанными в своих реакциях. Вместо того чтобы действовать под влиянием первого импульса, они начнут анализировать ситуацию и заранее продумывать возможные шаги.

По прогнозу Элеоноры, представители знака станут лучше понимать причины собственных эмоций. Это позволит им эффективнее справляться с раздражением и не вступать в конфликты, которые не имеют реального смысла.

Постепенно Овнам станет сложнее навязать эмоциональную реакцию или спровоцировать их на необдуманный поступок. При этом мнение окружающих перестанет настолько сильно влиять на их решения.

Козерог

Козероги получат возможность перестать искусственно ограничивать собственные амбиции. Астролог Элеонора считает, что представители знака будут готовы открыто двигаться к масштабным целям, даже если их успех окажется кому-то не по душе.

Козероги хорошо понимают собственные способности и возможности, поэтому в этот период могут начать активнее использовать имеющиеся ресурсы.

Главное для них - не уменьшать собственные желания и не пытаться казаться менее успешными или способными только для того, чтобы окружающим было комфортнее.

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