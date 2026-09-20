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Финансовый гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября: Овнам - проекты, Львам - старт

Марина Иваненко
20 сентября 2026, 13:25
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Финансовый гороскоп на неделю рассказывает, что ждет знаки зодиака в работе, деньгах, деловых контактах и профессиональных делах.
Что ждет знаки зодиака в финансовой сфере
Что ждет знаки зодиака в финансовой сфере / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Финансовый гороскоп на неделю
  • Где искать новые возможности для заработка
  • Какой камень выбрать каждому знаку

Новый астрологический период принесет важные сдвиги в профессиональной и финансовой сферах. Для многих знаков зодиака неделя станет временем укрепления деловых связей, принятия взвешенных финансовых решений и поиска внутреннего баланса. Помимо практических карьерных советов, астрологи рекомендуют использовать символические свойства минералов для поддержания уверенности и продуктивности. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает Hindustan Times, сохранение спокойствия и системный подход станут главными факторами для достижения поставленных целей.

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Финансовый гороскоп на неделю - Овен

Неделя будет посвящена налаживанию контактов и профессиональному сотрудничеству. Совместные проекты могут продвигаться быстрее благодаря открытой командной работе, а грамотное распределение ресурсов откроет новые финансовые возможности. Опирайтесь на поддержку коллег и не пытайтесь сделать всё самостоятельно. Для поддержания уверенности и в качестве символа финансового благополучия можно держать на рабочем столе цитрин.

Об источнике: Hindustan Times

Hindustan Times - один из крупнейших и наиболее влиятельных англоязычных ежедневных общественно-политических и информационных веб-ресурсов и газет Индии, основанный еще в 1924 году. Издание охватывает широкий спектр тем, включая мировую политику, экономику, технологии, культуру, а также аналитику, новости шоу-бизнеса и стиль жизни, служа авторитетным источником информации для миллионной аудитории по всему миру.

Финансовый гороскоп на неделю - Телец

Эмоциональный интеллект станет главным преимуществом в работе. Возможны деликатные переговоры с коллегами или клиентами по финансовым вопросам, во время которых важно контролировать эмоции. Сохраняйте спокойствие и сдержанность, когда другие поддаются эмоциям. Во время переговоров можно использовать бронзит, которому в астрологических и эзотерических практиках символически приписывают способность помогать в принятии практических и обоснованных решений.

Финансовый гороскоп на неделю - Близнецы

Неопределенность в профессиональной сфере может затруднить выбор правильного пути. Воздержитесь от финансовых рисков и опирайтесь только на проверенные факты, а не на пустые обещания. Тщательно изучите ситуацию перед принятием важных решений. Рядом с планировщиком или ноутбуком можно разместить содалит как символ сосредоточенности и аналитического мышления.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Финансовый гороскоп на неделю - Рак

Партнерство и работа в команде могут принести максимальную отдачу. Надежные коллеги или деловые контакты помогут продвинуть важный проект, что положительно скажется на финансовых перспективах. Выбирайте деловые отношения, построенные на взаимном уважении. На рабочем месте можно держать зеленый авантюрин как символ оптимизма и конструктивного развития.

Финансовый гороскоп на неделю - Лев

Появится соблазн начать новый профессиональный этап: запустить бизнес-идею или сменить направление деятельности. Финансовый энтузиазм пойдет на пользу, если оставить пространство для обучения на ходу. Начинайте действовать, даже если еще не просчитали все до идеала. Можно носить с собой сердолик как символ смелости и решительности в профессиональной сфере.

Финансовый гороскоп на неделю - Дева

Новые перспективные возможности могут появиться благодаря общению, обучению или неожиданным предложениям. Финансовый рост может начаться с постепенного развития новых навыков. Дайте перспективным начинаниям достаточно времени для развития. Рядом с рабочей зоной можно держать моховый агат как символ терпеливого развития и стабильного прогресса.

Финансовый гороскоп на неделю - Весы

Лучшие результаты может принести соблюдение четких систем и проверенных правил. Финансовая дисциплина и советы опытных наставников будут полезнее импульсивных экспериментов. Учитесь у людей, которые уже достигли желаемых для вас результатов. Рядом с дневником можно положить гематит как символ организованности, сосредоточенности и дисциплины.

Финансовый гороскоп на неделю - Скорпион

Лидерство станет центральной темой: придётся взять на себя ответственность за проекты и установить чёткие границы. Наведение порядка в материальных делах усилит чувство безопасности. Берите инициативу в свои руки, но избегайте чрезмерной строгости. Кусочек пирита можно положить рядом с рабочими материалами как символ амбиций, ресурсности и уверенности.

Финансовый гороскоп на неделю - Стрелец

Несмотря на ощущение профессиональной усталости, важно не бросать начатые дела, поскольку они имеют потенциал для дальнейшего развития. Сохраняйте финансовые резервы и избегайте лишних рисков. Грамотно распределяйте собственные силы, чтобы довести важные дела до конца. Можно носить с собой черный оникс как символ выносливости во время напряженных рабочих дней.

Финансовый гороскоп на неделю - Козерог

Конкуренция за должность или проект может усилиться. Стоит сосредоточиться на качестве собственной работы и защитить свои ресурсы от внешнего давления. Уверенно отстаивайте ценность и высокое качество своего труда. Рядом с рабочим местом можно держать тигровый глаз как символ стратегического мышления и уверенности.

Финансовый гороскоп на неделю - Водолей

Прежние деловые контакты, давние навыки или прошлые проекты снова могут стать актуальными. Возвращение к знакомым идеям позволит разглядеть новую финансовую возможность. Не преуменьшайте значение собственного предыдущего профессионального опыта. Во время деловых встреч и восстановления связей можно использовать лабрадорит как символ адаптивности и свежего взгляда.

Финансовый гороскоп на неделю - Рыбы

На первый план выходит долгосрочная финансовая стабильность и накопление средств. Последовательная работа сейчас может заложить прочный фундамент для достижения крупных материальных целей в будущем. Отдавайте предпочтение решениям, ориентированным на перспективу, а не только на мгновенную прибыль. Можно держать в кошельке или на рабочем столе нефрит как символ процветания и стабильности.

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Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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