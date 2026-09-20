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Любовный гороскоп на 21–27 сентября: Весам - внимание, Стрельцам - путешествия

Марина Иваненко
20 сентября 2026, 11:33
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Гороскоп на неделю для всех знаков подскажет, кому стоит ожидать романтических перемен, а кому придётся разобраться в собственных чувствах.
Любовный гороскоп на неделю
Любовный гороскоп на неделю / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Что ждет знаки зодиака в любви на этой неделе
  • Когда возможны новые знакомства и романтические встречи
  • Каким знакам стоит пересмотреть свои отношения

Новая астрологическая неделя может принести ощутимые сдвиги в романтической сфере. Начало периода будет способствовать общению и знакомствам благодаря благоприятному аспекту Солнца и Юпитера, а переход Солнца в знак Весов 22 сентября сместит фокус внимания на гармонию, любовь и социальную жизнь. В то же время выходные могут оказаться эмоционально неспокойными из-за противостояния Солнца и Нептуна и полнолуния 26 сентября, которое, согласно астрологическому прогнозу, может усилить сомнения и излишние подозрения. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает YourTango, астрологический прогноз на 21–27 сентября для каждого знака зодиака имеет свои особенности. Некоторым знакам этот период поможет лучше понять собственные чувства, тогда как другим придётся пересмотреть взгляд на отношения и партнёрство.

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Любовный гороскоп на неделю - Овен

Неделя может стать переломной в сфере отношений. Опозиция Солнца и Нептуна в пятницу заставит задуматься о партнерстве или определиться со следующим шагом одиноких представителей знака. Важно выбирать сочувствие вместо недоверия и не делать поспешных выводов.

Любовный гороскоп на неделю - Телец

Венера в 7-м доме побуждает к глубоким размышлениям о партнерстве перед предстоящим ретроградным периодом. Выходные могут помочь окончательно понять, рядом ли именно тот человек, который нужен, однако стоит избегать переноса старого негативного опыта на нынешние отношения.

Об источнике: YourTango

YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Любовный гороскоп на неделю - Близнецы

С переходом Солнца в знак Весов начинается благоприятный астрологический месяц для романтики. Полнолуние в субботу осветит сферу дружбы - выходные лучше провести с людьми, близкими по духу и эмоциям. Общение с ними может подарить новые впечатления и приятные моменты.

Любовный гороскоп на неделю - Рак

Венера в 5-м доме способствует восстановлению романтики в отношениях. В конце недели полнолуние может усилить ощущение разрыва между работой и личной жизнью, поэтому важно сохранять хладнокровие и не поддаваться обидам. Откровенный разговор поможет лучше понять потребности друг друга.

Любовный гороскоп на неделю - Лев

Начало недели пройдет спокойно. В выходные оппозиция Солнца и Нептуна вместе с полнолунием может указать на возможность романтической поездки или встречи с человеком издалека. Такая ситуация способна изменить взгляд на текущие обстоятельства и заставить по-новому оценить собственные чувства.

Любовный гороскоп на неделю - Дева

Астрологические аспекты недели заставят задуматься о собственной самооценке, которая, согласно этому прогнозу, напрямую влияет на выбор партнеров. Субботнее полнолуние в 8-м доме поднимет вопрос близости и может стать переломным моментом в романтических чувствах.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Любовный гороскоп на неделю - Весы

С началом сезона Весов внимание будет приковано к любимому человеку и его влиянию на жизнь. Субботнее полнолуние в секторе партнерства подчеркнет важность обращать внимание даже на мелочи. Это поможет лучше понять динамику отношений и увидеть то, что раньше оставалось без внимания.

Любовный гороскоп на неделю - Скорпион

Венера в 1-м доме, согласно астрологическому прогнозу, усилит привлекательность и магнетизм представителей этого знака. В то же время выходные и полнолуние потребуют реалистичного взгляда на партнера и отказа от чрезмерной идеализации. Это поможет избежать разочарований и лучше оценить взаимные чувства.

Любовный гороскоп на неделю - Стрелец

Неделя благоприятна для планирования совместных путешествий и новых впечатлений. Полнолуние в 5-м доме любви в конце недели станет поводом проанализировать, совпадают ли жизненные ориентиры со стремлениями избранника. Откровенный разговор может помочь лучше понять дальнейшие перспективы отношений.

Любовный гороскоп на неделю - Козерог

Последняя неделя активности Марса в 7-м доме принесет насыщенные моменты в личной жизни. Субботнее полнолуние в 4-м доме советует уделять больше времени близким и избегать негативных эмоций или манипуляций. Спокойная атмосфера дома поможет восстановить внутреннее равновесие.

Любовный гороскоп на неделю - Водолей

Наступает благоприятный период для преодоления прошлого напряжения в отношениях. Полнолуние в субботу добавит общительности и желания отправиться в небольшое совместное приключение. Новые впечатления могут помочь восстановить эмоциональный контакт и придать отношениям легкости.

Любовный гороскоп на неделю - Рыбы

Переход Солнца в 8-й дом и пребывание Венеры в Скорпионе усилят потребность в глубокой эмоциональной связи или интерес к человеку, находящемуся далеко. Выходные прольют свет на вопросы самооценки и её возможное влияние на романтический выбор.

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Что следует учитывать читателю

Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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