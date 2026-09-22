Лед тронулся: у каких знаков зодиака после 26 сентября начнется финансовая удача

Таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать всем знакам зодиака от полнолуния в сентябре.

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Гороскоп Таро на полнолуние 26 сентября для всех знаков зодиака / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/angelapearlastrology, ua.depositphotos.com

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Полнолуние в Овне наступит 26 сентября

Нептун принесет результаты проектов за март и апрель

Таролог составила расклад для всех 12 знаков зодиака

В субботу, 26 сентября, состоится полнолуние в знаке Овна. Луна будет соединяться с Нептуном, а Нептун сейчас разворачивается назад и может принести возврат к событиям, которые происходили в марте-апреле. Как рассказала астролог и таролог Анжела Перл на своем Youtube-канале, у многих появятся идеи о том, что нужно начать, в какую сторону двигаться. Кроме того, удастся воплотить в жизнь свои идеи.

"Полнолуние также символизирует кульминацию, получение урожая и результатов. Возможно, вы что-то начали делать еще в марте-апреле, а сейчас получите результаты этого проекта или дел", - объяснила специалист.

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Анжела Перл составила Таро-прогноз на это полнолуние для всех знаков зодиака.

Гороскоп Таро на полнолуние - Овен

Карты: Суд, Дьявол

Карта Суд говорит о прояснении ситуации, вашем внутреннем пробуждении и получении инсайта. Знаете, когда приходит четкое понимание: "Я теперь понимаю, чего я хочу, что хочу делать и кем могу быть". Или придет осознание: "Я больше не могу находиться в этом месте, на этой работе или с этим человеком, я хочу это поменять и точно знаю, как". Это очень сильная карта.

Возможно, кто-то будет вас оценивать или осуждать. Может быть, вы будете сдавать экзамен или защищать проект.

Дьявол символизирует органы власти (например, налоговую службу) или вашего руководителя , который попытается манипулировать вами (чтобы вы больше или лучше работали), или это будет связано с финансами.

"Не поддавайтесь ни на какие манипуляции! Также "Дьявол" - карта страха. Самое главное - не испытывать страх. Еще здесь идет тема алкоголя, бара, вечеринки: поход с подругами в ресторан, бар или клуб", - добавила таролог.

Гороскоп Таро на полнолуние - Телец

Карты: Император, Колесница, Повешенный

Император - это хозяин или владелица своей империи. А империя - это ваш бизнес, ваша семья или ваша жизнь. Вы должны взять ответственность на себя, не полагаясь ни на кого. Вы - Император, и вы принимаете решения. Вы можете отдавать указания, делегировать, просить о помощи, но принимать решения и наводить порядок - ваша задача.

Колесниц может дать поездку, путешествие. Возможно, ваши отношения будут двигаться в сторону свадьбы. Также Колесница - это продвижение в делах. Ваши действия и начинания будут успешно развиваться - это путь к успеху.

Повешенный говорит об ожидании или подвешенном моменте. Это могут быть две разные ситуации: с одной стороны - прекрасное продвижение или поездка, а с другой - возможно, вы возьмете паузу и подумаете: "А какой мой следующий шаг? Что делать с этими деньгами или с этим бизнесом?". Будет какой-то зависший момент, когда захочется взять паузу и подумать.

Гороскоп Таро на полнолуние - Близнецы

Карты: 4 мечей, Паж мечей

Это знак того, что лучше остаться дома. В целом, это карта отдыха. Вам нужно посвятить время себе, взять тайм-аут, почитать, выспаться.

Иногда она указывает на простуду.

Возможно, вы будете навещать кого-то в больнице, сдавать анализы в клинике или поедете восстановить силы. Это карта восстановления. Если вам нужно принять важное решение, не торопитесь: возьмите паузу, взвесьте все за и против, и только потом принимайте решение.

Паж мечей - это карта интереса, обучения и новой информации. Может, вам нужно будет начать оформлять документы, пойти учиться на курс, или вам придут новые идеи и мысли. Это только начало какого-то пути, но интерес появится. Если что-то вас заинтересует - идите в этом направлении, погружайтесь.

Кроме того, вас ждет и новое знакомство.

Гороскоп Таро на полнолуние - Рак

Карты: Туз пентаклей, Рыцарь пентаклей

Туз - это деньги, выигрыш, лотерея. Туз - это еще и начало, например, старт нового бизнеса. Но если будете начинать бизнес, то делайте это прямо сейчас: с 3 октября Венера будет ретроградной, а потом и Меркурий. Октябрь не подходит для начинаний.

Рыцарь пентаклей говорит о деньгах. Для вас это может быть доставка, посылка от кого-то. Рыцарь - это всегда финансовое движение: выплата зарплаты, доход от проекта или клиентов, либо ценная покупка. Рыцарь очень стабилен, что похоже на получение регулярного дохода.

Гороскоп Таро на полнолуние - Лев

Карты: Рыцарь пентаклей, Король жезлов, 9 кубков

Вы будете чувствовать себя замечательно. Вас ждет финансовая поддержка, стабильность, продвижение финансовых дел в лучшую сторону, увеличение доходов, получение подарка, решение денежного вопроса или получение желанной работы. Также возможен приезд стабильного, обеспеченного мужчины.

Король жезлов - это очень активный, спортивный мужчина (возможно, ваш тренер), который быстро загорается идеями и любит действовать. По знаку зодиака - Овен, Лев или Стрелец.

Для мужчин-Львов это можете быть вы сами, либо ваш партнер, друг, муж. В полнолуние могут быть новости о ваших мужчинах или поклонниках.

Девятка - это кульминация, а чаши - эмоции. В чувствах все будет просто замечательно, возможно, даже сбудется какая-то ваша мечта.

Гороскоп Таро на полнолуние - Дева

Карты: 8 кубков, 2 мечей

Восьмерка кубков говорит об уходе от того, что вас больше не наполняет, разочаровало или не нравится. Вы решаете идти дальше. Полнолуние покажет вам, где или с кем вы больше не хотите быть, и вы примете решение двигаться в сторону своей мечты и лучшей жизни.

Двойка мечей означает, что вы на распутье. Перед вами две дороги, и нужно принять решение, куда двигаться. Мечи - это также контакты, разговоры, общение. Скорее всего, нужно будет с кем-то поговорить, позвонить или связаться. Ситуация прояснится благодаря полной Луне, и это поможет вам сделать выбор.

Гороскоп Таро на полнолуние - Весы

Карты: Туз жезлов, Колесница

Путешествия, новые планы, дороги и поездки. Вы готовы к новым свершениям! Жезлы - это активность и готовность действовать. Вы хотите чего-то нового в своей жизни, и карта дает новые возможности: встречу нового человека, новую информацию, работу или поездку в другую страну. Это карта высокой энергии.

Колесница означает поездку, путешествие, покупку машины. Вы возьмете совю жизнь под контроль. Все будет так, как хотите вы, и жизнь будет развиваться в выбранном вами направлении. Вы ни на кого не рассчитываете и не ждете помощи, потому что знаете, что все можете сами. Это карта успеха, контроля над эмоциями и прекрасного самочувствия.

Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

Гороскоп Таро на полнолуние - Скорпион

По словам, Перл для Скорпионов полнолуние обещает быть интересным. В октябре Венера и Меркурий разворачиваются в этом знаке, так что событий будет много.

Карты: Смерть, Король кубков, 9 мечей

Смерть - это трансформация. 3 октября Венера разворачивается назад, что может принести возврат поклонников из прошлого, возобновление отношений или примирение. С другой стороны, полнолуние 26 сентября в вашем 6-м доме работы может завершить какие-то рабочие, финансовые или личные отношения. В любом случае произойдет глубокая внутренняя трансформация.

Король кубков - это эмоциональная карта. Вы сами (или мужчина знака Скорпион, Рак, Рыбы) будете сильно реагировать на события. Но лучше взять паузу и не торопиться с реакциями: подумать, а уже потом отвечать.

Девятка мечей говорит: пришло время принять решение. Девятка - это кульминация. На карте горит фонарь - полная Луна все освещает. Страха нет, но возможна бессонная ночь из-за мыслей: "Нужно принимать решение, время пришло". Это может касаться как вас, так и другого человека.

Гороскоп Таро на полнолуние - Стрелец

Карты: Влюбленные, Башня

Вас ждет свидание, знакомство, приятная встреча, роман или приглашение куда-то. Также это может быть новая дружба, помощь и защита от кого-то, либо финансовое/деловое сотрудничество, сделка купли-продажи или договоренность.

Некоторые планы могут рушиться, поэтому вам нужен план "Б". Придется менять решения прямо по ходу: если не получается одно, меняем на другой день или другое направление. Могут одновременно какие-то отношения рушиться, а новые начинаться (например, уход с работы совпадет с прекрасным романом, или развод - с успешным и прибыльным бизнес-проектом). В этом полнолунии будут и плюсы, и минусы.

Гороскоп Таро на полнолуние - Козерог

Карты: 8 пентаклей, Рыцарь мечей

Карта мастера указывает на получение денег за свою экспертизу и мастерство. Ваше дело принесет вам прибыль, признание, премию или репутацию. Возможно, вы пойдете учиться к мастеру или сами возьмете учеников. Отличная карта для клиентов и заказов.

Рыцарь мечей - это специалист (нотариус, юрист, преподаватель, врач, бухгалтер), который поможет вам с оформлением документов или даст грамотный совет. По знаку зодиака это часто Близнецы, Водолей или Весы.

Гороскоп Таро на полнолуние - Водолей

Карты: Паж пентаклей, Туз мечей

Детские темы: расходы на детей, оплата школы, алименты или детская помощь. Также это карта учеников и студентов - возможно, вы пойдете учиться, возьмете курс или поступите в университет. В финансах Паж пентаклей обычно обозначает небольшие деньги или первые доходы от нового бизнеса/клиента.

Туз мечей говорит: лед тронулся. Если что-то долго не могло сдвинуться с места, сейчас все быстро пойдет вперед. Это может касаться путешествий, получения документов, разрешений или покупки автомобиля. Мечи - быстрая стихия, так что продвижение в делах и новых знакомствах будет стремительным.

Гороскоп Таро на полнолуние - Рыбы

Карты: 2 кубков, Королева пентаклей, 5 жезлов

Двойка кубков - это свидания, знакомства, романтика, постоянное общение. Или же это совместный творческий проект, выставка, парные танцы, креативный бизнес. Карта сулит прекрасные встречи, ужин при свечах или поездку к морю.

Королева пентаклей - стабильная в финансах женщина (Телец, Дева или Козерог), мама, сестра, подруга или работодатель, которая вас поддержит.

Пятерка жезлов обычно означает перемены, соревнование, конкуренция. Возможно, появится соперница, либо вы планируете зимнюю поездку в горы - кататься на лыжах с любимым человеком или друзьями.

Смотрите видео - Прогноз Таро для всех знаков на полнолуние в сентябре 2026 от Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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