Будет везти всю неделю: трем знакам зодиака выпадет особый шанс

Вы узнаете:
- Какие дни принесут удачу и новые возможности
- Кому стоит завершить важные дела до субботы
До 27 сентября трем китайским знакам зодиака будет сопутствовать успех и удача. В течение недели сразу три дня будут способствовать привлечению положительных событий в жизнь.
Астрологи YourTango отмечают, что вторник в китайском гороскопе - это Полный день. Он идеально подходит для поиска новых возможностей и приятного общения с друзьями, пишет Главред.
Кому будет везти всю неделю
Свинья
Эта неделя идеально подходит для реализации плана, над которым вы уже давно размышляли. Лучший день для подписания соглашений или заключения официальных договоренностей - вторник. В то же время встреча с другом может подтолкнуть вас к важному осознанию, которое поможет вовремя разглядеть выгодную возможность.
Крыса
На этой неделе вам повезет в делах, которыми удастся управлять без лишних затрат времени или энергии. Получив все необходимое для облегчения жизни, вы сможете мыслить ясно. Вы сможете решить проблемы, что поможет изменить неблагоприятную ситуацию к лучшему. Ясность мыслей поможет вам воспользоваться открывающимися перед вами возможностями.
Об источнике: YourTango
YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.
Бык
Вы привлечете удачу, когда наконец решите реализовать важные планы, касающиеся общения с окружающими. У вас может появиться больше возможностей для управления своими действиями. Важно отметить, что суббота - день разрушительной энергии, поэтому важные дела стоит завершить еще в середине недели.
Читайте также:
- Китайский гороскоп на неделю 21–27 сентября: Крысам - успех, Драконам - шанс
- Китайский гороскоп на завтра, 22 сентября: Быкам - путешествия, Козлам - недосказанности
- Три знака зодиака получат солидную прибыль - кто среди счастливчиков
Что следует учитывать читателю
Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред