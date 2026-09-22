Будет везти всю неделю: трем знакам зодиака выпадет особый шанс

Вторник идеально подходит для поиска новых возможностей, а четверг дарит энергию особой удачи.

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Каким знакам зодиака скоро действительно повезет / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие дни принесут удачу и новые возможности

Кому стоит завершить важные дела до субботы

До 27 сентября трем китайским знакам зодиака будет сопутствовать успех и удача. В течение недели сразу три дня будут способствовать привлечению положительных событий в жизнь.

Астрологи YourTango отмечают, что вторник в китайском гороскопе - это Полный день. Он идеально подходит для поиска новых возможностей и приятного общения с друзьями, пишет Главред.

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Кому будет везти всю неделю

Свинья

Эта неделя идеально подходит для реализации плана, над которым вы уже давно размышляли. Лучший день для подписания соглашений или заключения официальных договоренностей - вторник. В то же время встреча с другом может подтолкнуть вас к важному осознанию, которое поможет вовремя разглядеть выгодную возможность.

Крыса

На этой неделе вам повезет в делах, которыми удастся управлять без лишних затрат времени или энергии. Получив все необходимое для облегчения жизни, вы сможете мыслить ясно. Вы сможете решить проблемы, что поможет изменить неблагоприятную ситуацию к лучшему. Ясность мыслей поможет вам воспользоваться открывающимися перед вами возможностями.

Об источнике: YourTango YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Бык

Вы привлечете удачу, когда наконец решите реализовать важные планы, касающиеся общения с окружающими. У вас может появиться больше возможностей для управления своими действиями. Важно отметить, что суббота - день разрушительной энергии, поэтому важные дела стоит завершить еще в середине недели.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

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