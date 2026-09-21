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Гороскоп на завтра, 22 сентября: Ракам - перемены, Козерогам - встреча

Руслана Заклинская
21 сентября 2026, 11:02
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Астрологи рассказали, что предвещают звёзды на 22 сентября всем знакам зодиака.
Гороскоп на завтра, 22 сентября: Ракам — перемены, Козерогам — встреча
Гороскоп на 22 сентября 2026 года / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, УНИАН

Вы узнаете:

  • Гороскоп для всех знаков зодиака на 22 сентября
  • Что предвещают звезды в финансах, карьере и здоровье

Каждый из нас стремится разгадать тайны собственного будущего, и многие верят, что звезды могут дарить нам подсказки и направление в этом вечном стремлении. Гороскоп на 22 сентября поможет вам разобраться, какие события и возможности могут ждать вас впереди.

Главред расскажет, к чему вам следует подготовиться.

видео дня

Как отмечает AstroSage, этот день может открыть новые перспективы в финансах, карьере и личной жизни, а рассудительность и забота о близких помогут воспользоваться ими максимально удачно.

Гороскоп на завтра - Овен

Ваше щедрое отношение поможет избавиться от негативных черт и улучшить внутреннее состояние. В этот день бизнесменам стоит хранить деньги в надежном месте из-за риска кражи. Контролируйте эмоции, чтобы не обидеть родных. На работе проявляйте мудрость и терпение. В любви возможны приятные перемены, а супружеская жизнь подарит особые моменты. Детям стоит быть осторожными во время занятий спортом.

Гороскоп на завтра - Телец

Избавьтесь от лишних забот, чтобы наслаждаться жизнью. Финансовое положение улучшится благодаря возврату просроченных платежей. Возможен визит к родственнику или в религиозное место. В любви будет царить гармония. Прежде чем приступать к новым проектам, хорошо всё обдумайте и уделите больше времени себе. В супружеской жизни возможны ссоры из-за мелочей, поэтому будьте осторожны и не доверяйте чужим советам.

Гороскоп на завтра - Близнецы

Общение с веселыми родственниками поможет снять напряжение. Супружеским парам могут понадобиться значительные расходы на образование детей. В этот день будьте осторожны с теми, кому доверяете. В любви вы сможете убедиться в искренности чувств партнера. На работе коллеги поддержат ваши изменения, а мотивация подчинённых даст положительный результат. Вечером будьте особенно внимательны за рулём. Приятная новость утром может сделать весь день замечательным.

Гороскоп на завтра - Рак

Спортивные занятия помогут поддерживать физическую форму. В этот день возможны финансовые выгоды, а благотворительность принесет душевное спокойствие. Избегайте споров с близкими. В любви возможны романтическое путешествие и сильные чувства. На работе обстоятельства могут измениться в вашу пользу. Свободное время стоит посвятить спокойствию и отдыху. В отношениях возможны ссоры, но не стоит торопиться с разрывом.

Гороскоп на завтра - Лев

Фитнес и программы похудения помогут улучшить физическую форму. В этот день вы сможете сэкономить деньги. Прислушивайтесь к советам родителей и не позволяйте упрямству нарушать семейный покой. Учитывайте прошлые неудачи и избегайте новых партнерств и совместных проектов. Семья может нуждаться в вашем внимании, но вам захочется посвятить время любимым делам. Из-за недоразумений с партнером настроение может ухудшиться.

Гороскоп на завтра - Дева

Несмотря на насыщенный день, вы будете чувствовать себя хорошо. В этот день вы сможете научиться правильно копить и использовать деньги. Родственники будут готовы помочь. Прощение любимого человека поможет улучшить отношения. Партнерские проекты могут принести больше проблем, чем пользы, поэтому будьте осторожны. Время, проведённое в одиночестве, пойдёт на пользу, а разговор с опытным человеком поможет справиться с переживаниями. Партнёр порадует вас тёплыми словами и покажет, насколько вы важны для него.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на завтра - Весы

Несмотря на психологические трудности, со здоровьем всё будет в порядке. В этот день благодаря близкому другу бизнесмены могут получить финансовую выгоду. Поддержка и забота о детях будут важны. В любви вы почувствуете духовную связь с партнёром. Не бойтесь сотрудничать с предприимчивыми людьми. Свободного времени будет достаточно, но использовать его так, как хочется, вряд ли удастся. Партнер поможет вам убедиться в прочности брака.

Гороскоп на завтра - Скорпион

Избегайте переедания и следите за своим весом. В этот день бизнесменам стоит хранить деньги в надежном месте из-за риска кражи. Это благоприятное время для восстановления связей с родственниками и понимания чувств любимого человека. Новые идеи будут продуктивными, а время, посвящённое переоценке своих сильных сторон, поможет определиться с будущими планами. В супружеской жизни вас ждут особенно приятные моменты.

Гороскоп на завтра - Стрелец

Избегайте переедания и следите за своим весом. Бизнесменам, которые выходят из дома на работу, в этот день следует хранить деньги в надежном месте, так как существует вероятность кражи. День для восстановления связей и отношений с родственниками. Постарайтесь понять чувства любимого человека в этот день. Новые идеи будут продуктивными. Время переоценить свои сильные стороны и планы на будущее. Вы проведете лучшее время в своей жизни со своим мужем/женой.

Гороскоп на завтра - Козерог

Не вмешивайтесь в дела близких и лучше сосредоточьтесь на своих. В этот день избегайте инвестиций и людей, которые могут оказать на вас негативное влияние. Возможна встреча с человеком, который подарит романтические эмоции. На работе вы можете узнать причину строгого отношения начальника. Неожиданный выходной позволит провести время с семьёй, а отношения с партнёром могут разгореться с новой силой.

Гороскоп на завтра - Водолей

Избегайте переедания и высококалорийной пищи. В этот день брат или сестра могут попросить у вас денег, но это может ухудшить ваше финансовое положение. Ваша забота и понимание будут вознаграждены, однако не спешите с решениями. В любви будьте внимательны к лести партнера. Успех ждет тех, кто работает в сфере внешней торговли, а на работе вы сможете раскрыть свои таланты. Во время покупок избегайте лишних трат. В супружеской жизни возможны необычные и приятные события.

Гороскоп на завтра - Рыбы

Контролируйте эмоции и избавляйтесь от страхов, чтобы не навредить самочувствию. В этот день старые инвестиции могут принести прибыль. Радостная новость по почте порадует всю семью. Из-за рабочей нагрузки возможно эмоциональное истощение, поэтому во второй половине дня стоит отдохнуть. Избегайте совместных проектов, поскольку партнеры могут воспользоваться вами. Находите время для себя, а в супружеской жизни будьте готовы к непростому разговору о прошлом.

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Что следует учитывать читателю

Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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