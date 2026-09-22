Гороскоп Таро на завтра 23 сентября: Тельцам - не ограничивать, Девам - непределенность

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.
Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.
Овен
Карта Таро на среду для Овна: Туз Пентаклей
Туз Пентаклей символизирует новое начало в финансовых делах. 23 сентября расклад указывает на появление практичной возможности, которая дает реальный шанс для роста.
Вам придет в голову отличная идея, ценность которой со временем будет только расти - особенно если вы будете последовательно над ней работать. Поскольку Луна находится в знаке Водолея, обратите внимание на дружеские связи: кто-то может предложить вам заняться делом, которое покажется настоящим подарком судьбы!
Телец
Карта Таро на среду для Тельца: Двойка Жезлов
Карта дня - Двойка Жезлов, указывающая на необходимость принятия решений. Среда отлично подходит для планирования путешествий или постановки целей в работе.
Не стоит ограничивать себя. Позвольте себе мечтать о большем и стремиться к тому, что раньше казалось недостижимым.
Близнецы
Карта Таро на среду для Близнецов: Семерка Пентаклей (перевернутая)
Близнецы, в среду выпадает перевернутая Семерка Пентаклей. Это означает, что вы испытываете нетерпение: ситуация развивается не так быстро, как хотелось бы, или же вовсе застопорилась.
Поскольку Луна находится в секторе приключений, такая задержка может сильно раздражать, но она также дает возможность попробовать что-то новое и взглянуть на вещи нестандартно. Не бойтесь экспериментировать и искать то, что подойдет именно вам.
Рак
Карта Таро на среду для Рака: Мир
Карта "Мир" знаменует собой завершение важного жизненного этапа. 23 сентября некое значимое событие или процесс подходит к концу; вы можете почувствовать, что двигаться дальше некуда, так как всё, что требовалось сказать и сделать, уже позади.
Луна в Водолее символизирует обмен ресурсами; это может означать, что вы учитесь самостоятельности и вскоре перестанете зависеть от внешних обстоятельств или других людей. Сейчас самое время сосредоточиться на том, что вы можете сделать для себя сами.
Лев
Карта Таро на среду для Льва: Тройка Пентаклей (перевернутая)
Не всегда удается найти общий язык с окружающими, и перевернутая Тройка Пентаклей указывает на то, что в эту среду могут возникнуть проблемы с коммуникацией и командной работой.
Из-за положения Луны в Водолее возможны конфликты характеров, когда индивидуальности и уникальности не хватает пространства для проявления и роста. В периоды конфликтов позволяйте каждому (включая себя) оставаться самим собой.
Дева
Карта Таро для Девы на среду: "Суд" (перевернутая)
Дева, 23 сентября будь к себе снисходительнее. Сейчас есть моменты, которые кажутся неясными. Перевернутый аркан "Суд" символизирует неуверенность в себе и ощущение неопределенности.
Возможно, вы не знаете, как изменить привычку, от которой зависите, или привычный уклад, который раньше работал, а теперь перестал. Переходные периоды требуют времени, и непросто сразу окунуться в новое, пока у вас нет четкого представления о том, как это будет выглядеть в вашей жизни.
Весы
Карта Таро для Весов на среду: Девятка Кубков
Сегодня ваши желания могут осуществиться. Если вы надеялись, что кто-то обратит на вас внимание, карта "Девятка Кубков" указывает на то, что в эту среду этот человек думает о вас.
Это именно та карта, которую хочется увидеть, когда сердце стремится к мечте и надеется на ее воплощение. Поскольку Луна находится в секторе романтики, ваша романтическая натура активизируется с новой силой. Вам не нужно прилагать особых усилий или пытаться манипулировать судьбой - достаточно просто позволить страсти наполнить ваше сердце.
Скорпион
Карта Таро для Скорпиона на среду: Паж Мечей
Ваш разум открыт для обучения и личностного роста. Паж Мечей олицетворяет острый ум и жажду знаний. В среду зона комфорта может стать препятствием на пути вашего развития.
Вам предстоит преодолеть потребность в безопасности или стремление оставить все как есть. Будьте готовы задавать вопросы и искать ответы за пределами того, что вы всегда считали истиной.
Стрелец
Карта Таро для Стрельца на среду: "Колесница"
Вы полны решимости, и это отражается в карте дня - "Колеснице". В среду вас не так-то просто сбить с толку или расстроить. Вы чувствуете смелость и не боитесь открыто высказывать свое мнение.
Луна в знаке Водолея побуждает вас смело самовыражаться, не беспокоясь о том, что подумают окружающие. Вы уже все обдумали и теперь ждете обратной связи.
Козерог
Карта Таро для Козерога на среду: Тройка Жезлов (перевернутая)
Есть причина, по которой все сейчас затягивается, и дело вовсе не в том, что удача отвернулась от вас. 23 сентября перевернутая карта "Тройка жезлов" напоминает: ожидание желаемого может казаться очень тяжелым испытанием.
Ситуация - вероятно, связанная с финансами - складывается в вашу пользу, но время для того, чтобы увидеть результаты, еще не пришло. Поскольку Луна находится в знаке Водолея, наберитесь терпения и позвольте событиям идти своим чередом.
Водолей
Карта Таро на среду для Водолея: перевернутая "Семерка пентаклей"
Выпавшая сегодня перевернутая "Семерка пентаклей" указывает на то, что ваши усилия не всегда приносят ту отдачу, на которую вы рассчитывали.
В среду постарайтесь взглянуть на ситуацию в целом и подумайте, как ваши нынешние действия соотносятся с вашим будущим. Если вы чувствуете необходимость что-то изменить, обдумайте, как именно это может выглядеть. Поскольку Луна весь день находится в вашем знаке, Вселенная оказывает вам дополнительную поддержку, помогая видеть вещи такими, какие они есть на самом деле.
Рыбы
Карта Таро на среду для Рыб: перевернутая "Двойка мечей"
Потребовалось время, но вы наконец завершаете долгий путь, на котором было крайне трудно преодолеть внутреннюю растерянность. Ваша карта - перевернутая "Двойка мечей" - знаменует обретение новой ясности ума и чувств.
Нахождение Луны в знаке Водолея указывает на то, что токсичный этап жизни остался позади. Это означает, что вы видите реальность без прикрас и больше не обманываете себя иллюзиями о том, как все "должно было бы быть". Вы стали намного мудрее, Рыбы.
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