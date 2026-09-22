Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп Таро на завтра 23 сентября: Тельцам - не ограничивать, Девам - непределенность

Алена Кюпели
22 сентября 2026, 13:42
google news Подпишитесь
на нас в Google
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 20 июня
Гороскоп Таро на 23 сентября / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро на среду для Овна: Туз Пентаклей

Туз Пентаклей символизирует новое начало в финансовых делах. 23 сентября расклад указывает на появление практичной возможности, которая дает реальный шанс для роста.

Вам придет в голову отличная идея, ценность которой со временем будет только расти - особенно если вы будете последовательно над ней работать. Поскольку Луна находится в знаке Водолея, обратите внимание на дружеские связи: кто-то может предложить вам заняться делом, которое покажется настоящим подарком судьбы!

Телец

Карта Таро на среду для Тельца: Двойка Жезлов

Карта дня - Двойка Жезлов, указывающая на необходимость принятия решений. Среда отлично подходит для планирования путешествий или постановки целей в работе.

Не стоит ограничивать себя. Позвольте себе мечтать о большем и стремиться к тому, что раньше казалось недостижимым.

Близнецы

Карта Таро на среду для Близнецов: Семерка Пентаклей (перевернутая)

Близнецы, в среду выпадает перевернутая Семерка Пентаклей. Это означает, что вы испытываете нетерпение: ситуация развивается не так быстро, как хотелось бы, или же вовсе застопорилась.

Поскольку Луна находится в секторе приключений, такая задержка может сильно раздражать, но она также дает возможность попробовать что-то новое и взглянуть на вещи нестандартно. Не бойтесь экспериментировать и искать то, что подойдет именно вам.

Рак

Карта Таро на среду для Рака: Мир

Карта "Мир" знаменует собой завершение важного жизненного этапа. 23 сентября некое значимое событие или процесс подходит к концу; вы можете почувствовать, что двигаться дальше некуда, так как всё, что требовалось сказать и сделать, уже позади.

Луна в Водолее символизирует обмен ресурсами; это может означать, что вы учитесь самостоятельности и вскоре перестанете зависеть от внешних обстоятельств или других людей. Сейчас самое время сосредоточиться на том, что вы можете сделать для себя сами.

Лев

Карта Таро на среду для Льва: Тройка Пентаклей (перевернутая)

Не всегда удается найти общий язык с окружающими, и перевернутая Тройка Пентаклей указывает на то, что в эту среду могут возникнуть проблемы с коммуникацией и командной работой.

Из-за положения Луны в Водолее возможны конфликты характеров, когда индивидуальности и уникальности не хватает пространства для проявления и роста. В периоды конфликтов позволяйте каждому (включая себя) оставаться самим собой.

Дева

Карта Таро для Девы на среду: "Суд" (перевернутая)

Дева, 23 сентября будь к себе снисходительнее. Сейчас есть моменты, которые кажутся неясными. Перевернутый аркан "Суд" символизирует неуверенность в себе и ощущение неопределенности.

Возможно, вы не знаете, как изменить привычку, от которой зависите, или привычный уклад, который раньше работал, а теперь перестал. Переходные периоды требуют времени, и непросто сразу окунуться в новое, пока у вас нет четкого представления о том, как это будет выглядеть в вашей жизни.

Весы

Карта Таро для Весов на среду: Девятка Кубков

Сегодня ваши желания могут осуществиться. Если вы надеялись, что кто-то обратит на вас внимание, карта "Девятка Кубков" указывает на то, что в эту среду этот человек думает о вас.

Это именно та карта, которую хочется увидеть, когда сердце стремится к мечте и надеется на ее воплощение. Поскольку Луна находится в секторе романтики, ваша романтическая натура активизируется с новой силой. Вам не нужно прилагать особых усилий или пытаться манипулировать судьбой - достаточно просто позволить страсти наполнить ваше сердце.

Скорпион

Карта Таро для Скорпиона на среду: Паж Мечей

Ваш разум открыт для обучения и личностного роста. Паж Мечей олицетворяет острый ум и жажду знаний. В среду зона комфорта может стать препятствием на пути вашего развития.

Вам предстоит преодолеть потребность в безопасности или стремление оставить все как есть. Будьте готовы задавать вопросы и искать ответы за пределами того, что вы всегда считали истиной.

Стрелец

Карта Таро для Стрельца на среду: "Колесница"

Вы полны решимости, и это отражается в карте дня - "Колеснице". В среду вас не так-то просто сбить с толку или расстроить. Вы чувствуете смелость и не боитесь открыто высказывать свое мнение.

Луна в знаке Водолея побуждает вас смело самовыражаться, не беспокоясь о том, что подумают окружающие. Вы уже все обдумали и теперь ждете обратной связи.

Козерог

Карта Таро для Козерога на среду: Тройка Жезлов (перевернутая)

Есть причина, по которой все сейчас затягивается, и дело вовсе не в том, что удача отвернулась от вас. 23 сентября перевернутая карта "Тройка жезлов" напоминает: ожидание желаемого может казаться очень тяжелым испытанием.

Ситуация - вероятно, связанная с финансами - складывается в вашу пользу, но время для того, чтобы увидеть результаты, еще не пришло. Поскольку Луна находится в знаке Водолея, наберитесь терпения и позвольте событиям идти своим чередом.

Водолей

Карта Таро на среду для Водолея: перевернутая "Семерка пентаклей"

Выпавшая сегодня перевернутая "Семерка пентаклей" указывает на то, что ваши усилия не всегда приносят ту отдачу, на которую вы рассчитывали.

В среду постарайтесь взглянуть на ситуацию в целом и подумайте, как ваши нынешние действия соотносятся с вашим будущим. Если вы чувствуете необходимость что-то изменить, обдумайте, как именно это может выглядеть. Поскольку Луна весь день находится в вашем знаке, Вселенная оказывает вам дополнительную поддержку, помогая видеть вещи такими, какие они есть на самом деле.

Рыбы

Карта Таро на среду для Рыб: перевернутая "Двойка мечей"

Потребовалось время, но вы наконец завершаете долгий путь, на котором было крайне трудно преодолеть внутреннюю растерянность. Ваша карта - перевернутая "Двойка мечей" - знаменует обретение новой ясности ума и чувств.

Нахождение Луны в знаке Водолея указывает на то, что токсичный этап жизни остался позади. Это означает, что вы видите реальность без прикрас и больше не обманываете себя иллюзиями о том, как все "должно было бы быть". Вы стали намного мудрее, Рыбы.

Источник:

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
таро карты таро гороскоп на картах таро гороскоп Таро гороскоп по картам таро
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ формирует ракетный запас: какой будет тактика ударов и что ждет Украину зимой

РФ формирует ракетный запас: какой будет тактика ударов и что ждет Украину зимой

14:42Аналитика
Дожди, холод и штормовой ветер: когда температура опустится до +6 градусов

Дожди, холод и штормовой ветер: когда температура опустится до +6 градусов

13:10Синоптик
В Госдуме РФ требуют вывести войска с фронта: депутаты готовят обращение

В Госдуме РФ требуют вывести войска с фронта: депутаты готовят обращение

12:34Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Морозилка перестанет обрастать льдом: поможет копеечное средство

Морозилка перестанет обрастать льдом: поможет копеечное средство

Астрологи назвали четыре знака зодиака с самым твердым характером - кто они

Астрологи назвали четыре знака зодиака с самым твердым характером - кто они

Кофейная гуща обретет вторую жизнь: для чего её смешивают с содой

Кофейная гуща обретет вторую жизнь: для чего её смешивают с содой

Почему батарея греет только сверху: сантехник раскрыл, как сделать ее горячей

Почему батарея греет только сверху: сантехник раскрыл, как сделать ее горячей

В доме станет почти на 10 °C теплее без включения батарей — что нужно сделать

В доме станет почти на 10 °C теплее без включения батарей — что нужно сделать

Последние новости

14:42

РФ формирует ракетный запас: какой будет тактика ударов и что ждет Украину зимой

14:38

Тяжелое состояние: в сети появились фото Синди Кроуфорд после смерти сына

14:35

Куриные бедрышки получатся невероятно сочными: секрет в простом маринаде

14:26

"Еще один человек": Тодоренко снова показала беременный живот

13:42

Гороскоп Таро на завтра 23 сентября: Тельцам - не ограничивать, Девам - непределенность

Россия способна воевать максимум полгода, дальше ее ждет крах, не спасет даже чудо – НовакРоссия способна воевать максимум полгода, дальше ее ждет крах, не спасет даже чудо – Новак
13:33

Китайский гороскоп на завтра, 23 сентября: Собакам - инсайты, Крысам - бережливость

13:24

Меган Маркл неожиданно появилась в Британии: её заметили в компании звезды

13:10

Дожди, холод и штормовой ветер: когда температура опустится до +6 градусов

12:34

В Госдуме РФ требуют вывести войска с фронта: депутаты готовят обращение

Реклама
12:25

Батат нельзя держать в погребе: где хранить сладкий картофель зимойВидео

12:03

Пыль не будет прилипать к плинтусам: поможет простое домашнее средство

11:59

Паника в Сочи: украинские дроны довели путинистку Лолиту до ужасаВидео

11:44

Почему нужно класть фольгу в посудомойку: результат превзойдет ожиданияВидео

11:38

Как правильно плести косы из лука: два простых и надежных способаВидео

11:33

Хуже ночного кошмара: Синди Кроуфорд отреагировала на смерть сына

11:04

После выборов РФ может накрыть волна протестов: Новак назвал причину

10:58

Российские обстрелы обесточили 7 областей: где исчез свет

10:40

Лед тронулся: у каких знаков зодиака после 26 сентября начнется финансовая удачаВидео

10:24

Зеленые перцы еще успеют созреть: как сохранить урожай и куст до зимыВидео

10:12

Картофель с хрустящей корочкой получится с первого раза: какой ингредиент добавить

Реклама
09:50

Результаты выборов могут стать новым аргументом Кремля: что задумал Путин

09:28

Крысы будут обходить сад десятой дорогой: запах какого растения они не переносят

09:03

Чем Зеленский убедит Трампа: дипломат назвал единственный козырь Киева

08:38

Самару затянуло густым черным дымом: масштабно пылает один из крупнейших НПЗ РФФото

07:56

РФ атаковала баллистикой Днепр, Кривой Рог и Павлоград: что известноФото

07:26

Атака РФ на столицу: четверо раненых и пожары в трех районах КиеваФото

07:00

Новое соглашение для Украины: Зеленский раскрыл план визита в Нью-Йорк

05:38

Кофейная гуща обретет вторую жизнь: для чего её смешивают с содойВидео

05:10

Будет везти всю неделю: трем знакам зодиака выпадет особый шанс

04:20

Чем укрыть розы на зиму: самые лучшие и опасные материалыВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке домработницы за 35 с

03:32

Горят дольше всего и держат жар: какие дрова лучше согреют дом зимой

03:10

Запах чеснока с рук исчезнет в считанные секунды: поможет один предмет из кухни

02:55

Что нашли подо льдом Антарктиды: ученые ошеломили невероятным открытием

02:15

Сливочное масло будет оставаться свежим гораздо дольше: как его правильно хранить

01:09

Трамп поднимет ключевой вопрос: СМИ о деталях встречи с Зеленским

00:06

Мульча больше не нужна: одно растение поможет подавить рост сорняковВидео

21 сентября, понедельник
23:49

Бежевый уходит в прошлое: какие цвета выбирают для гостиной в 2026 году

23:05

Завершение войны в Украине: Вэнс сделал важное заявление и назвал условие

22:45

Зачем опытные огородники выкапывают капусту вместе с корнями: секрет хранения

Реклама
22:10

Зачем опытные хозяйки льют перекись водорода на пол в ванной: простая хитростьВидео

21:58

Как долго Россия сможет продолжать войну против Украины: назван критический срок

21:34

Готовность терпеть войну доказала единство украинцев: вердикт Андрусивамнение

21:32

"Хотят воспользоваться погодой": РФ готовит удар по западным областям, что известно

21:07

Как будут работать больницы и клиники во время тревог: раскрыты новые правила

20:36

Морозилка перестанет обрастать льдом: поможет копеечное средство

20:12

Обрезка в сентябре спасет растения зимой: топ-культур для осеннего уходаВидео

20:01

Почему батарея греет только сверху: сантехник раскрыл, как сделать ее горячейВидео

19:47

В Москве полностью остановился крупный НПЗ после атаки дронов: в Reuters раскрыли детали

19:12

Часть общин Украины не выдержит суток блекаута: появился тревожный прогноз

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять