Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Астрологи назвали месяцы рождения самых нетерпеливых людей

Виталий Кирсанов
23 сентября 2026, 00:03
google news Подпишитесь
на нас в Google
Люди, родившиеся в апреле, июне, августе и декабре, чаще стремятся получить желаемое как можно быстрее.
Астрологи назвали месяцы рождения самых нетерпеливых людей
Астрологи назвали месяцы рождения самых нетерпеливых людей / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

  • О рожденных в апреле и июне
  • О рожденных в августе и декабре

Астрологи и нумерологи считают, что месяц рождения может быть связан с определенными чертами характера. В частности, он якобы влияет на отношение человека к ожиданию и способности сохранять терпение. Люди, родившиеся в апреле, июне, августе и декабре, чаще стремятся получить желаемое как можно быстрее и не любят затягивать с решениями. Об этом пишет Главред со ссылкой на Рarade.

Об источнике: Parade

Parade.com - это популярный американский онлайн-ресурс, который является цифровым продолжением известного журнала Parade, который ранее распространялся как воскресная газетная вкладка в США.

видео дня

Одна из основных тем - это новости о звездах, видео, интервью и материалы из мира развлечений. Сайт предлагает большое количество рецептов, кулинарных советов и идей для приготовления пищи.

Parade Magazine был основан в 1941 году.

В течение многих десятилетий он был одним из самых читаемых журналов в США, распространяясь в сотнях газет по всей стране.

Хотя печатная версия журнала перестала выходить в газетах в конце 2022 года (и как электронный журнал в конце 2023 года), бренд Parade продолжает существовать и развиваться как онлайн-платформа.

Апрель

Люди, родившиеся в апреле, предпочитают не откладывать планы на потом. Если они чего-то хотят, то скорее начнут действовать сразу, даже если придется разбираться с возникающими проблемами уже по ходу дела. Ожидание подходящего момента им зачастую кажется пустой тратой времени.

Их нетерпение может проявляться и в повседневных ситуациях. Например, апрельских людей раздражает, когда кто-то долго выбирает заказ, не может определиться с местом встречи или затягивает решение простого вопроса.

Такая требовательность распространяется и на самих себя. Если добиться результата быстро не получается, человек может расстроиться и переключиться на другую задачу, где прогресс будет заметнее. Апрель связан со знаками Овна и Тельца, которым астрология приписывает решительность и стремление видеть результат своих действий.

Июнь

Рожденным в июне бывает сложно спокойно ждать, особенно если впереди их уже интересует что-то другое. Пока они занимаются одним делом, в голове может появиться следующая идея, поэтому вынужденное бездействие быстро начинает раздражать.

Особенно сильно это проявляется, когда июньский человек ждет чего-то важного для себя - поездки, концерта или долгожданного звонка. Переключиться на другие дела и перестать думать об ожидании в такие моменты бывает непросто.

Их нетерпение чаще выражается не в открытом раздражении, а в постоянной активности. Они много общаются, размышляют, меняют занятия и ищут новые впечатления. Поэтому ситуация, которая неоправданно затягивается, способна довольно быстро отбить у них интерес.

Август

Августовские люди, согласно астрологическим трактовкам, обычно хорошо понимают, чего хотят. Приняв решение, они не слишком любят объяснения о том, почему нужно еще подождать. Для них важно ощущать движение вперед и видеть хотя бы небольшой результат.

Вместо того чтобы наблюдать за временем, они скорее начнут что-то делать. Особенно сложно им сохранять терпение рядом с людьми, которые постоянно говорят о проблеме, но не предпринимают никаких шагов для ее решения. В такой ситуации августовскому человеку проще самому составить план и приступить к делу.

При этом со стороны их нетерпение может быть практически незаметным. Они способны сохранять спокойствие, одновременно недоумевая, почему окружающие так медленно двигаются к цели. В августе рождаются Львы и Девы, которым астрология приписывает решительность, настойчивость и стремление к результату.

Декабрь

Люди, родившиеся в декабре, могут особенно тяжело воспринимать ожидание того, чего они давно хотят. Даже если до отпуска, вечеринки или важных перемен осталось совсем немного, им кажется, что это событие еще слишком далеко.

Они также не любят лишние ограничения, затяжные процедуры и сложные планы. Вместо этого декабрьские люди предпочитают найти более простой и быстрый путь к цели. Если окружающие долго не могут принять решение, их терпение может быстро закончиться.

Такое поведение астрология связывает и с потребностью в самостоятельности. Рожденным в декабре, как считается, не всегда нужно одобрение других людей, чтобы сделать выбор и продолжить двигаться вперед.

Читайте также:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
    астролог астрологи астрология астрологический прогноз нумерология нумеролог
    Новости партнеров

    Главное за день

    Ещё
    РФ ударила по торговому центру в Запорожье: бушует масштабный пожар

    РФ ударила по торговому центру в Запорожье: бушует масштабный пожар

    22:49Украина
    РФ дважды пыталась проникнуть в Сумскую область по газопроводу - детали

    РФ дважды пыталась проникнуть в Сумскую область по газопроводу - детали

    22:34Фронт
    Переговоры Трампа и Зеленского завершились — все подробности

    Переговоры Трампа и Зеленского завершились — все подробности

    21:57Аналитика
    Реклама

    Популярное

    Ещё
    Кофейная гуща обретет вторую жизнь: для чего её смешивают с содой

    Кофейная гуща обретет вторую жизнь: для чего её смешивают с содой

    Переговоры Трампа и Зеленского завершились — все подробности

    Переговоры Трампа и Зеленского завершились — все подробности

    Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке домработницы за 35 с

    Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке домработницы за 35 с

    Крысы будут обходить сад десятой дорогой: запах какого растения они не переносят

    Крысы будут обходить сад десятой дорогой: запах какого растения они не переносят

    В Госдуме РФ требуют вывести войска с фронта: депутаты готовят обращение

    В Госдуме РФ требуют вывести войска с фронта: депутаты готовят обращение

    Последние новости

    01:05

    Суперхит "Toxic" писали не для Бритни Спирс: история легендарной песни

    00:33

    Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке уборщицы за 45 с

    00:03

    Астрологи назвали месяцы рождения самых нетерпеливых людей

    22 сентября, вторник
    23:47

    Орхидея даст новые побеги: три простых способа размножения в домашних условияхВидео

    23:25

    "Агрессивный и пафосный": кум Насти Каменских резко высказался о Потапе

    Россия способна воевать максимум полгода, дальше ее ждет крах, не спасет даже чудо – НовакРоссия способна воевать максимум полгода, дальше ее ждет крах, не спасет даже чудо – Новак
    22:49

    РФ ударила по торговому центру в Запорожье: бушует масштабный пожарФото

    22:34

    РФ дважды пыталась проникнуть в Сумскую область по газопроводу - детали

    22:02

    Тест на IQ: нужно найти число 690 среди 960 за 30 секунд

    21:57

    Переговоры Трампа и Зеленского завершились — все подробности

    Реклама
    21:32

    "Стало темно": известный актер-воин сообщил о горе в семье

    21:24

    Названа официальная причина смерти Хайден Панеттьери

    21:02

    Календарь именных дней на октябрь 2026 года: кого поздравить с днём ангела

    21:00

    Крайне правые и крайне побеждают: Невзлин — о тревожном сигнале из Германиимнение

    21:00

    В ООН разразился скандал из-за карты Украины: президент Литвы устроил демарш

    20:52

    Зеленский начал переговоры с Трампом — когда может закончиться война и что ждет РФ

    20:36

    ВСУ вернули контроль над территорией на правом берегу реки Оскол - Трегубов

    20:33

    Секрет финансового успеха: куда положить каштаны, чтобы привлечь деньги

    20:18

    Опытные хозяева собирают опавшие листья в мешки и оставляют на год: для чего

    20:10

    Когда отмечают Покров по новому стилю: верующим сообщена точная дата

    19:58

    "Последние судороги": названа главная причина ударов РФ по гражданским целям

    Реклама
    19:33

    ЕС продлил санкции против РФ еще на три года, исключив двух олигархов – СМИ

    19:27

    В Киеве горят резервуары с топливом, есть раненые: все подробности атаки РФ

    19:13

    Полотенце категорически нельзя оставлять на одном месте на кухне: в чём причинаВидео

    19:05

    Скрытая угроза для дома: почему запрещено заделывать оконные проемы

    18:44

    Почему 23 сентября нельзя вспоминать давние обиды: какой церковный праздник

    18:39

    Дешевле дуба, а горит без дыма: какая древесина спасет дымоход от сажи

    18:28

    Россия нанесла удар по иностранному предприятию в Житомире: что известно

    17:52

    Повредит кастрюли и опустошит кошелек: 5 главных минусов индукционной плиты

    17:49

    Можно ли выливать еду в унитаз: сантехник удивил ответомВидео

    17:43

    Радиаторы будут греть лучше: что нужно сделать перед включением отопленияВидео

    17:41

    Трамп выступил в ООН — что он сказал об Украине и какой сигнал послал Путину

    17:15

    Уничтожит сад ещё до морозов: какое удобрение нельзя вносить осенью

    16:50

    Украина атаковала корабли, связанные с США: у Трампа выступили с претензиями

    16:48

    В Кремле заявили о "мире навсегда" и выдвинули ультиматум: что известно

    16:45

    Трамп предложит Зеленскому "отличную идею" на встрече в Нью-Йорке - Рубио

    16:21

    В Руси действовали особые правила для шпионов: что предусматривал договор с ВизантиейВидео

    16:07

    Гороскоп на завтра, 23 сентября: Близнецам — ловушка, Рыбам — успех

    16:04

    Доллар резко вырос, евро подешевел: новый курс валют на 23 сентября

    15:51

    Путин "сорвал" встречу с Зеленским в Майами: что Кремль готовит взамен

    15:24

    Украинская компания "Енамин" продолжает поставлять продукцию в РФ через Китай, — аналитик

    Реклама
    15:19

    Дизель взлетит до 145 гривен: когда украинцам ждать рекордных цен на топливо

    15:07

    СМИ сообщили о смерти Людмилы Янукович: как жила первая леди "беглого"

    14:42

    РФ формирует ракетный запас: какой будет тактика ударов и что ждет Украину зимой

    14:38

    Тяжелое состояние: в сети появились фото Синди Кроуфорд после смерти сына

    14:35

    Куриные бедрышки получатся невероятно сочными: секрет в простом маринаде

    14:26

    "Еще один человек": Тодоренко снова показала беременный живот

    13:42

    Гороскоп Таро на завтра 23 сентября: Тельцам - не ограничивать, Девам - непределенность

    13:33

    Китайский гороскоп на завтра, 23 сентября: Собакам - инсайты, Крысам - бережливость

    13:24

    Меган Маркл неожиданно появилась в Британии: её заметили в компании звезды

    13:10

    Дожди, холод и штормовой ветер: когда температура опустится до +6 градусов

    Новости Украины
    Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
    Сад и огород
    Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
    Новости шоу бизнеса
    Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
    Рецепты
    Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
    Регионы
    Новости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости РовноНовости ДнепраНовости ЗапорожьяНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
    Экономика
    Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
    Синоптик
    Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
    Мода и красота
    Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
    Интересное
    ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
    Лайфхаки и хитрости
    СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

    ©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

    O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
    Мы используем cookies
    Принять