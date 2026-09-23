Настоящий знак судьбы: четырем знакам зодиака вот-вот повезет

Китайским знакам зодиака представится шанс принять действительно удачные решения.

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Какие знаки зодиака забудут об одиночестве / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Какие знаки зодиака получат шанс изменить личную жизнь

Кому 23 сентября принесет приятный сюрприз

После 23 сентября четыре китайских знака зодиака увидят, что одиночество подходит к концу. В китайском гороскопе среда - это День равновесия, которым управляет энергия Металлической Крысы.

Астрологи YourTango говорят, что такие дни позволяют сделать шаг назад и трезво оценить свои действия. В частности, энергия Крысы способствует остроте мышления, поэтому грусть меньше влияет на эмоциональное состояние, пишет Главред.

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Кому удастся забыть об одиночестве

Бык

В среду у вас может появиться возможность для путешествия. Идея поехать туда, где вы еще никогда не бывали - даже если это всего лишь короткий отпуск, - очень привлекает вас. Она поможет вам чувствовать себя менее одинокими, чем в начале месяца. Ожидание чего-то приятного - это именно то, чего вам не хватало.

Дракон

Вы готовы вывести одни из своих отношений на новый уровень. 23 сентября произойдет событие, которое заставит вас осознать: обычных свиданий вам уже недостаточно. Ваши чувства нацелены на долгосрочные обязательства, и вы почувствуете, что достаточно хорошо знаете партнера, чтобы официально оформить отношения.

Об источнике: YourTango YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Обезьяна

Вы отдаете все силы выполнению обязанностей, из-за чего почти не остается времени на общение с людьми. В среду ситуация изменится, ведь вы устали чувствовать себя изолированными и одинокими. Вы можете узнать о существовании продуктов и технологий, которые могли бы оптимизировать ваши повседневные дела.

Крыса

23 сентября в вашей жизни снова появится знакомый человек, и это станет приятным сюрпризом. Кажется, сама судьба решила, что вам нужен этот повод, чтобы поставить точку в прошлом. После этого вы будете чувствовать себя менее одинокими, ведь поймете, что вас слышат и видят.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

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