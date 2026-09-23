Гороскоп Таро на завтра 24 сентября: Весам - внимательность, Козерогу - время

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

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Гороскоп Таро на 24 сентября / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

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Овен

Карта Таро на четверг для Овна: Двойка мечей

Иногда нужно просто сделать паузу и побыть в тишине. Двойка мечей - это карта, связанная с размышлениями (и порой чрезмерными) над проблемой, которую, как вы знаете, нужно решить, но не обязательно прямо сейчас.

24 сентября, когда Луна входит в знак Рыб, лучше отложить принятие необязательных решений. Ситуация может казаться туманной, а истина - неясной. Сначала запишите и обдумайте все возможные варианты.

Телец

Карта Таро на четверг для Тельца: Тройка кубков (перевернутая)

Не каждый человек и не каждая ситуация требуют вашего времени и внимания. Перевернутая Тройка кубков - это карта избирательности. 24 сентября проявите эту разборчивость в отношениях.

Вы чувствуете, когда кто-то заставляет вас испытывать дискомфорт или когда общение с человеком не приносит радости. В таких случаях не игнорируйте свою интуицию. Вам не обязательно быть милыми только ради того, чтобы другим было удобно. Скажите "нет" и ограничьте общение, если это пойдет вам на пользу.

Близнецы

Карта Таро на четверг для Близнецов: Шестерка жезлов

У вас всё отлично получается, и в вашей жизни есть люди, которые ценят время и усилия, вложенные вами в свое дело.

Выпавшая 24 сентября карта - Шестерка жезлов - предвещает общественное признание. Возможно, вы получите награду или небольшой бонус. Не отмахивайтесь от признания из скромности. Преодоление трудностей требует времени и сил, и вы по праву заслужили похвалу.

Рак

Карта Таро на четверг для Рака: Иерофант

За свою жизнь - независимо от возраста - вы накопили огромный опыт. Это прекрасно соотносится с картой Иерофант, выпавшей 24 сентября, ведь она олицетворяет коллективные знания, обретенные благодаря традициям и времени.

Поскольку сегодня Луна входит в родственную стихию Воды, подумайте о том, как каждое новое осознание помогает вам взглянуть на мир по-новому.

Лев

Карта Таро на четверг для Льва: Верховная Жрица (перевернутая)

Прислушаться к внутреннему голосу - вот что сегодня важнее всего. 24 сентября ваша карта дня, перевернутая Верховная Жрица, учит вас настраиваться на то, что говорит сердце, и отсеивать шум окружающего мира.

То настойчивое чувство, возникающее в определенной ситуации, призвано защитить вас. Не отмахивайтесь от него и не списывайте всё на неуверенность в себе - отнеситесь к нему с уважением.

Дева

Карта Таро на четверг для Девы: Справедливость

Отношение к вам со стороны других людей вызывает ответную реакцию, и вы замечаете, что ситуация кажется несправедливой.

24 сентября карта "Справедливость" символизирует закон причины и следствия; вы способны распознать закономерности в самом начале их формирования. Вы видите, когда у человека есть шанс поступить правильно, но он этого не делает. Призывать его к ответу - не ваша обязанность, однако сегодня вы вполне можете решить, что сделать это необходимо.

Весы

Карта Таро на четверг для Весов: Восьмерка Пентаклей

Восьмерка Пентаклей говорит о постоянной практике и оттачивании мастерства. Вы учитесь делу, непосредственно погружаясь в процесс и выполняя практическую работу.

24 сентября вы с усердием беретесь за дело, делая всё возможное, чтобы овладеть желаемым мастерством. Луна в знаке Рыб побуждает сосредоточиться на повседневных деталях и не упускать из виду то, что, как вам кажется, вы уже знаете. Будьте внимательны к мелочам.

Скорпион

Карта Таро на четверг для Скорпиона: Паж Кубков

24 сентября вы полностью готовы открыть свое сердце любви. Паж Кубков олицетворяет открытость чувств, а переход Луны в знак Рыб пробуждает в вас романтический настрой и желание вновь окунуться в мир любви.

Вы легко поддаетесь романтическим мечтам. Этот день располагает к флирту и проявлению заботы через небольшие, но приятные знаки внимания.

Стрелец

Карта Таро на четверг для Стрельца: Рыцарь Мечей

24 сентября Рыцарь Мечей напоминает о важности ваших ритуалов. Привычные мелочи, которые вы любите выполнять ежедневно, задают тон успеху, работе и даже удовольствиям.

Не каждый момент требует чего-то нового. Именно небольшие, предсказуемые действия, совершаемые изо дня в день, напоминают вам о том, кто вы есть и что для вас ценно.

Козерог

Карта Таро на четверг для Козерога: Девятка Пентаклей

Не всем комфортно оставаться в одиночестве. Девятка Пентаклей символизирует независимость, а вы, возможно, в данный момент слишком сильно полагаетесь на какого-то конкретного человека.

Возможно, вы понимаете, почему временами становитесь излишне зависимыми от других. В ходе разговора вы осознаете, чего вам не хватает и как можно улучшить ситуацию в свою пользу. Требуется время, чтобы обрести уверенность и научиться твердо стоять на ногах, но вы обязательно к этому придете.

Водолей

Карта Таро на четверг для Водолея: Рыцарь Мечей

Вы полностью готовы к действиям, и именно поэтому вам выпал Рыцарь Мечей. Этим Рыцарем движет стремление к достижениям, а Мечи символизируют мысли, подкрепляющие эти действия.

24 сентября, когда Луна входит в ваш финансовый сектор, наступает идеальный момент для реализации денежных целей или для того, чтобы заявить о своих требованиях - например, при обсуждении зарплаты или оплаты за будущую работу.

Рыбы

Карта Таро на четверг для Рыб: Сила

Карта "Сила" олицетворяет мужество; 24 сентября вы найдете в себе всё необходимое, чтобы двигаться вперед в новом направлении.

Когда Луна войдет в ваш знак, неопределенность относительно ваших желаний исчезнет. Вам не нужно ничего доказывать окружающим. Однако стоит уделить внимание личностному росту и саморазвитию.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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