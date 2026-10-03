Гороскоп на неделю с 5 по 11 октября: Львам — суперсила, Весам — новый старт

Гороскоп на неделю с 5 по 11 октября 2026 года расскажет, что ждёт все знаки зодиака. Как Новолуние и Венера повлияют на отношения, планы и важные решения.

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Гороскоп на неделю / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

Что ждет знаки зодиака 5–11 октября

Как Новолуние повлияет на отношения

Какие изменения принесет ретроградная Венера

Астрологическая картина недели с 5 по 11 октября 2026 года подготавливает нас к глубоким размышлениям, возвращению к прошлому опыту и переосмыслению отношений. Этот период пройдет под мощным влиянием Венеры и субботней Новой Луны, что принесет эмоциональную трансформацию и избавление от идеализированных представлений о романтике. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание YourTango, неделя начнётся с энергии Луны в Льве, что поможет установить связь с "внутренним ребёнком" и найти мужество для преодоления любых препятствий. Уже во вторник, 6 октября, Луна в Деве вернёт нас к практичности и заботе о себе, а Меркурий в Скорпионе позволит глубже анализировать коммуникацию. Главное событие недели состоится 10 октября: Новолуние в Весах соединится с Солнцем, что откроет шестимесячный цикл для новых важных проектов и гармонизации взаимоотношений.

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Гороскоп на неделю - Овен

В понедельник Луна в Льве напоминает о вашей природной смелости и призывает не сдаваться под давлением Сатурна. В среду, когда Луна перейдёт в знак Девы, сосредоточьтесь на дисциплине в повседневных делах и заботе о самочувствии. Во время Новолуния в субботу проявляйте терпение и дипломатичность: прежде чем запускать новый масштабный проект, обсудите свои идеи с окружающими.

Гороскоп на неделю - Телец

Первые дни недели идеально подходят для наведения порядка в повседневных делах и планирования, в частности непосредственно дома. Со среды Луна в Деве сделает вас более внимательными к потребностям близких людей и готовыми бескорыстно им помогать. Благодаря Меркурию в Скорпионе и терпению во время ретроградной Венеры улучшится ваша коммуникация, а субботняя Новая Луна в Весах активизирует текущие планы на следующие полгода.

Гороскоп на неделю - Близнецы

В начале недели Луна в Льве поможет найти недостающие детали для генерации мощных идей. В среду и четверг вы узнаете больше о том, что делает вас счастливыми, и почувствуете желание учиться и знакомиться с новыми людьми. Выходные под влиянием Новолуния в Весах раскроют воображение и дадут "зелёный свет" для начала проекта, о котором вы давно размышляли.

Об источнике: YourTango YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Гороскоп на неделю - Рак

Луна в Льве побуждает вас сосредоточиться на материальных вещах: в понедельник или вторник стоит избавиться от беспорядка или отдать старые вещи. С среды Луна в Деве придаст необходимую ясность искренним разговорам с друзьями или партнером. В выходные Новолуние в Весах потребует баланса, а прямолинейность в важных разговорах поможет быстрее решить текущие проблемы.

Гороскоп на неделю - Лев

Начало недели с Луной и Марсом в вашем знаке дарит мощный прилив энергии и чувство уверенности для выполнения незавершённых задач. В среду и четверг фокус внимания сместится на семью, уют и творческий поиск. Субботнее Новолуние в Весах при поддержке Юпитера в вашем знаке проложит путь к насыщенным событиями следующим месяцам, принося удовлетворение от достижений.

Гороскоп на неделю - Дева

Первые дни недели потребуют отдыха и переоценки целей в условиях ретроградного периода. В среду и четверг, когда Луна войдет в ваш знак, наступит благоприятное время для реорганизации и исправления мелких ошибок в планах. Субботняя Новая Луна в Весах выдвинет на первый план заботу о сообществе, побуждая сосредоточиться на развитии и укреплении дружеских отношений.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на неделю - Весы

Луна в Льве в начале недели покажет, кто в вашем окружении действительно любит и поддерживает вас. В середине недели важно полноценно отдохнуть, чтобы избежать выгорания из-за изнурительного влияния Сатурна. Главное событие произойдет в выходные: Новолуние в вашем знаке знаменует мощный личный старт, где уверенность в себе и независимость могут определить дальнейшее развитие событий в течение следующих шести месяцев.

Гороскоп на неделю - Скорпион

Соединение Луны в Льве с Венерой в начале недели поможет вам чувствовать себя комфортно в центре внимания и проявить больше любви к себе. В середине недели Луна в Деве вернет рычаги управления в ваши руки - не бойтесь брать инициативу на себя. Во время Новолуния в выходные порадуйте себя любимыми хобби и восстановите внутреннюю связь с собой.

Гороскоп на неделю - Стрелец

Луна в Льве в начале недели пробудит академические и учебные амбиции, но из-за ретроградных планетарных влияний сейчас лучше сосредоточиться именно на планировании. В середине недели ваши результаты могут оказаться под пристальным контролем руководства. В выходные, во время Новолуния в Весах, сохраняйте баланс и ищите вдохновение в общении с коллегами и друзьями.

Гороскоп на неделю - Козерог

В начале недели Марс и Луна в Льве могут пробудить давние воспоминания - старайтесь оставаться в настоящем моменте и окончательно закрыть прошлые главы. Луна в Деве в середине недели станет надёжным ориентиром для развития навыков и новых идей. Субботнее Новолуние в Весах подтолкнёт к решительным действиям в направлении самосовершенствования.

Гороскоп на неделю - Водолей

Луна в Льве сделает вас особенно очаровательными и яркими в сфере отношений в начале недели. В середине недели методичный подход поможет преодолевать стресс и не повторять прошлых ошибок. На выходных Новолуние в Весах вместе с поддержкой Юпитера будет побуждать увлечься новой темой и расширять свои горизонты.

Гороскоп на неделю - Рыбы

В начале недели ретроградная Венера раскроет ваш творческий потенциал, направляя энергию на изучение и развитие текущих проектов. В середине недели Луна в Деве принесет романтическую ностальгию, но важно избегать "розовых очков". Выходные с Новолунием в Весах вернут ощущение контроля и помогут четко определить следующие шаги.

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