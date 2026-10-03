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Гороскоп Таро на 5–11 октября: Овнам - союз, Козерогам - новый старт

Марина Иваненко
3 октября 2026, 10:57
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Гороскоп Таро на неделю рассказывает, какие карты выпали каждому знаку зодиака. Узнайте, что они означают и чего ожидать в период с 5 по 11 октября.
Гороскоп Таро на неделю
Таро-гороскоп на неделю / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Какой будет неделя с 5 по 11 октября для знаков
  • Что карты Таро говорят об этом периоде
  • Какие изменения могут произойти в жизни

Появление карты Туз Мечей в таро-прогнозе на неделю с 5 по 11 октября 2026 года обещает больше ясности и важных решений. Энергия этой карты связана с зеркальной датой - порталом Ангельского числа 10/10, который приходится на субботу и совпадает с Новолунием в Весах. Число 10 символизирует завершение одного этапа и начало нового, а Новолуние и Туз Мечей связаны с новыми планами и решениями. Поэтому этот период может принести важные знакомства, изменения в отношениях и больше порядка в жизни. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает издание YourTango, эта неделя поможет по-новому взглянуть на привычные ситуации и определиться с дальнейшими шагами.

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Таро-гороскоп на неделю - Овен (Карта Таро: Двойка Кубков)

Обстоятельства наконец складываются в вашу пользу. Двойка Кубков связана с гармонией, близкими отношениями и важными встречами. Благодаря Луне в Льве в начале недели вы убедитесь, что ваши надежды были небезосновательными. К середине недели станет понятнее, что вы движетесь в нужном направлении.

Таро-гороскоп на неделю - Телец (Карта Таро: Девятка Пентаклей)

Вы не торопитесь и доверяете тому, что делаете, а Девятка Пентаклей обещает результат за ваше терпение. Прохождение Луны через знаки Льва и Девы принесет больше спокойствия и стабильности. На этой неделе вы можете понять, что у вас есть прочная основа для дальнейших планов и перемен.

Таро-гороскоп на неделю - Близнецы (Карта Таро: Справедливость)

Всё, что вы делали ранее, может дать результат именно сейчас. Справедливость напоминает о важности честности и равновесия. Луна в Льве в начале недели может подарить вам интересную встречу или важное знакомство. В четверг, когда Луна будет в Деве, вы получите подтверждение того, что движетесь в правильном направлении.

Об источнике: YourTango

YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Таро-гороскоп на неделю - Рак (Карта Таро: Паж Чаш)

Вы просили о знаках судьбы, но не сразу воспользовались полученными подсказками. Паж Кубков даёт вам ещё один шанс всё исправить. Новолуние в Весах 10 октября может принести важное известие или подсказку. В воскресенье Луна в Скорпионе поможет перейти от мыслей к действиям, но спешить не стоит.

Таро-гороскоп на неделю - Лев (Карта Таро: Четвёрка Мечей)

Хлопоты и тревоги, которые изматывали вас ранее, постепенно отступят. Четвёрка Мечей говорит об отдыхе, спокойствии и восстановлении сил. В начале недели вы захотите услышать правду - и сможете её узнать. Новые факты помогут успокоиться и лучше понять ситуацию в отношениях.

Таро-гороскоп на неделю - Дева (Карта Таро: Тройка Мечей)

Вы сделали важные шаги для своего развития, но не все вокруг могут быть готовы к вашим изменениям. Тройка Мечей напоминает, что чужая реакция не должна останавливать вас. В начале недели вы увидите, кто действительно вас поддерживает. Во время портала 10/10 может прийти чёткое понимание того, чего вы хотите достичь.

Таро-гороскоп на неделю - Весы (Карта Таро: Смерть)

Несмотря на привычные сомнения, на этот раз вы сможете принять окончательное решение. Карта "Смерть" символизирует завершение старого этапа и начало нового. Новолуние в вашем знаке 10 октября станет хорошим моментом для перемен. Вы сможете оставить позади то, что больше не приносит пользы, и сосредоточиться на новых целях.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Таро-гороскоп на неделю - Скорпион (Карта Таро: Король Мечей)

Настает время понять, что стоит оставить в прошлом, а за что нужно держаться. Король Мечей говорит о ясности мыслей и важных решениях. Субботняя Новая Луна в Весах может дать ответ на вопрос, который давно не давал вам покоя. После этого будет легче двигаться дальше.

Таро-гороскоп на неделю - Стрелец (Карта Таро: Дьявол)

Карта "Дьявол" напоминает: чем дольше вы откладываете важное дело, тем сильнее оно давит на вас. Вы уже знаете, что нужно сделать, осталось только определиться с моментом. Луна в начале недели поможет подготовиться к переменам, а Новолуние 10 октября может помочь понять причины того, что происходило в последнее время.

Таро-гороскоп на неделю - Козерог (Карта Таро: Восьмерка Мечей)

Если на прошлой неделе вы решили выйти из изнурительной ситуации, Восьмерка Мечей поможет увидеть новые возможности. В середине недели вам захочется больше исследовать и учиться. Субботнее Новолуние в Весах может стать началом нового проекта или важного дела, которое вы давно планировали.

Таро-гороскоп на неделю - Водолей (Карта Таро: Королева Пентаклей)

Королева Пентаклей говорит о стабильности, уверенности и хороших результатах. Сочетание энергий портала 10/10 и Новолуния в Весах может принести признание ваших усилий. К выходным вы сможете увидеть результат работы, над которой давно трудились.

Таро-гороскоп на неделю - Рыбы (Карта Таро: Сила)

Пришло время показать, на что вы способны. Карта "Сила" связана с внутренней уверенностью, мудростью и умением спокойно преодолевать трудности. В конце недели ваши таланты могут заметить окружающие. Это поможет укрепить авторитет и поверить в собственные силы.

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Что следует учитывать читателю

Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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