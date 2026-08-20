Финансовый успех уже рядом: кому звёзды сулят деньги в конце августа

Три знака зодиака могут оказаться в благоприятном финансовом периоде. Астрологи рассказали, кому конец августа принесет новые возможности и перспективы.

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Финансовый прорыв августа / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Какие три знака получат финансовый шанс

Кому откроются новые карьерные возможности

Что прогнозируют астрологи на конец августа

В конце августа трех представителей зодиакального круга могут ждать новые финансовые возможности и карьерные перспективы. Период с 24 по 30 августа 2026 года завершает двухнедельный Портал Затмений - время глубоких трансформаций, неожиданных событий и переоценки собственных возможностей. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает астрологическое издание YourTango, главными небесными событиями недели станут соединение Меркурия с Солнцем (Mercury Cazimi) в знаке Девы 27 августа, а также полнолуние и лунное затмение в знаке Рыб 28 августа. По прогнозу астрологов, этот период поможет переосмыслить отношение к деньгам и составить четкий план действий для достижения финансовой стабильности.

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Астрологи выделяют три знака зодиака, для которых этот период может стать особенно благоприятным в финансовой сфере:

Лев

Для Львов начинается период, который может открыть новые возможности для финансового роста. Меркурий переходит в Деву 25 августа, а его Cazimi в конце недели, согласно астрологическому прогнозу, будет способствовать наведению порядка в финансах, пересмотру бюджета и поиску новых источников дохода.

Меркурий будет оставаться в Деве до 10 сентября, поэтому астрологи советуют Львам использовать этот период для пересмотра бюджета, инвестиций и профессиональных проектов. Встреча с финансовым консультантом, анализ расходов и продуманное планирование могут помочь заложить основу для долгосрочной стабильности.

Об источнике: YourTango YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Овен

Финансовые перспективы Овнов в конце августа, по словам астрологов, будут связаны с переосмыслением собственной ценности. Полнолуние и лунное затмение в Рыбах 28 августа могут поставить точку в длительном периоде внутренней работы и заставить по-новому взглянуть на собственные финансовые возможности.

Овнам советуют избавиться от устаревших негативных убеждений о деньгах и пересмотреть установки, которые заставляют действовать из состояния недостатка или неуверенности. Осознание собственной ценности и более уверенное отношение к своим способностям могут стать основой для новых финансовых решений.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Рак

Раки могут получить вознаграждение за упорный труд и новые профессиональные возможности. Астрологи связывают перспективы представителей этого знака с Юпитером в Льве и предстоящим тригоном Юпитера к ретроградному Сатурну в Овне, который сформируется 31 августа. Согласно прогнозу, его влияние Раки могут ощутить уже в конце недели.

В конце августа Раки могут почувствовать большую финансовую стабильность и вернуть уверенность в собственном потенциале. Их профессиональные навыки и способности могут привлечь внимание руководства или деловых партнеров, что создаст дополнительные возможности для карьерного и финансового развития.

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