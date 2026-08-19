Шанс на успех: пять знаков зодиака, которым повезет в конце августа

Конец августа 2026 года станет переломным для пяти знаков зодиака. Их ждут удача, новые возможности, уверенность и важные перемены.

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кому звезды помогут воплотить планы / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Кому конец августа принесет положительные изменения

Какие знаки почувствуют прилив сил и уверенности

Кто получит шанс на новый этап в жизни

Последний месяц лета готовит ощутимый перелом в жизни многих людей, даря долгожданный шанс выйти из периода неопределенности, постоянного стресса и хаоса. После длительной череды неожиданных поворотов судьбы и эмоционального истощения астрологический фон наконец стабилизируется. Это открывает больше пространства для восстановления сил, реализации амбициозных планов и привлечения долгожданного успеха. Главред расскажет об этом подробнее.

Издание YourTango сообщает, что в конце августа "все основные части астрологической головоломки наконец сложились воедино". Благодаря этому многим людям будет проще увидеть общую картину, избавиться от внутренней путаницы и перестать жить в постоянном стрессе.

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Хотя положительные изменения в той или иной степени ощутят все представители зодиакального круга, именно пять знаков могут извлечь наибольшую пользу из астрологических транзитов в конце лета.

Лев

Большую часть августа Солнце, Меркурий и Юпитер находятся в твоём знаке, Лев. Это отличная новость, ведь такой период помогает почувствовать больше уверенности в собственных силах и чётче понять, куда двигаться дальше.

У тебя большие мечты, и ты уже много о них говорил. Теперь настал момент, когда твои действия наконец-то начинают соответствовать твоим словам. Именно это изменение может принести желаемые результаты и новые возможности.

В то же время важно не потерять себя в собственных амбициях. Южный узел также находится в твоём знаке, напоминая о необходимости отказаться от высокомерия, чрезмерной гордости и поведения, которое может отталкивать окружающих.

Об источнике: YourTango YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Весы

Для Весов этот год мог быть изнурительным, но в конце августа ситуация наконец начинает меняться. Венера, которая считается покровительницей твоего знака, находится в Весах, поэтому ты можешь почувствовать особый прилив уверенности, привлекательности и внутренней гармонии.

Ты больше не хочешь прятаться в тени или приглушать свой свет ради других. Наоборот, твоя харизма усиливается, а природная способность нравиться людям становится более заметной.

В этот период ты словно притягиваешь удачу. Могут появиться интересные возможности, новые знакомства и перспективы в личной жизни. Твои природные таланты и обаяние помогут привлечь внимание нужных людей.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Рак

Рак, похоже, готов к своему "мини-моменту мести". Марс в твоём знаке придаёт решительности и помогает наконец отстоять собственные интересы. Ты больше не готов позволять другим давить на себя, нарушать твои границы или пользоваться твоей добротой.

Этот период может стать важным моментом для восстановления уверенности в собственных силах. Ты готов защищать не только себя, но и людей, которых любишь.

Однако астролог советует не позволять гневу или старым обидам затуманить разум. Выражай свою позицию прямо и настойчиво, но сохраняй хладнокровие. Особенно важно следить за словами и не говорить лишнего в порыве эмоций, чтобы случайно не навредить собственному положению.

Дева

До конца августа Дева вступает в свою "эру злодея" - период, когда желание угодить всем вокруг постепенно уходит в прошлое. Солнце входит в твой знак 22 августа, а 25 августа к нему присоединяется Меркурий.

Такое сочетание транзитов может подарить тебе больше энергии, уверенности и желания действовать самостоятельно. Ты наконец-то перестаёшь играть по правилам, которых другие сами не соблюдают, и больше не готов мириться с неуважением.

Это время, когда можно вернуть себе контроль над собственной жизнью, четче обозначить личные границы и перестать тратить силы на людей, которые не ценят твоих усилий. Ты начинаешь более открыто демонстрировать свою силу и показывать миру, на что на самом деле способен.

Рыбы

Для Рыб в конце августа наконец-то появляется возможность перевести дух после длительного периода напряжения. По словам астролога, представители этого знака постепенно освобождаются от давления, которое испытывали на протяжении последних двух лет.

Лунное затмение в конце месяца станет последним затмением в знаке Рыб на длительный период. По образному выражению Пингли, твой условный "приговор" наконец-то завершился, и теперь можно двигаться дальше.

С начала 2025 года Северный узел в твоём знаке приносил важные, хотя порой и болезненные уроки. За это время ты многое переосмыслил, научился лучше понимать собственные потребности и стал сильнее.

Теперь этот опыт может начать работать на тебя. Впереди открывается гораздо более позитивный и щедрый период, в котором будет больше пространства для личного развития, новых планов и приятных перемен.

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