Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп Таро на завтра 20 августа: Рыбам - стоять на своем, Козерогам - жертвы

Алена Кюпели
19 августа 2026, 13:31
google news Подпишитесь
на нас в Google
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 20 июня
Гороскоп Таро на 20 августа/ Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро на четверг для Овна: Шут, перевернутый

Цена за доступ к жизни, которую вы хотите, - быть глупцом, Овен. То есть, вы должны быть готовы к тому, что вас будут видеть пытающимся, и даже время от времени терпящим неудачи.

В четверг ключ к вашему успеху и целеустремленности - понимание того, что ваши неудачи - это не обходные пути, а ваша величайшая помощь. Сегодняшняя карта Таро "Шут" призывает вас замедлиться. Примите свой страх; научитесь дружить с ним. Если вы делаете что-то, что его провоцирует, это хороший знак, и единственное лекарство - движение.

Телец

Карта Таро на четверг для Тельца: Рыцарь Пентаклей, перевернутый

Ничего не изменится, если вы сами не изменитесь, Телец. Ваша карта Таро на четверг, 20 августа, Рыцарь Пентаклей, перевернутый, указывает на то, что вам наскучила жизнь; ваша рутина убаюкала вас, и вы устали от нее.

Эта карта напоминает вам, что сила в ваших руках. Что бы вы ни чувствовали, вы можете это контролировать и изменить, и это придает вам силы. Сделайте сегодня шаг, каким бы маленьким он ни был, чтобы вернуть себе контроль.

Близнецы

Карта Таро для Близнецов на четверг: Отшельник, перевернутый

Близнецы, существует грань между полезным временем в одиночестве и изоляцией. Перевернутый Отшельник предупреждает о том, что в четверг лучше не прятаться от других, и не стоит игнорировать это.

Иногда быть наедине с собой проще; вам не нужно быть уязвимым или прилагать усилия, необходимые для построения стоящих отношений. Однако со временем это становится болезненным. Эта карта призывает вас впустить кого-то в свою жизнь. Поделитесь своими чувствами и мыслями с тем, кому вы доверяете.

Рак

Карта Таро для Рака на четверг: Двойка Кубков

Рак, Двойка Кубков показывает, что в вашей жизни укрепляется связь. Хотя это обычно связано с отношениями, это не обязательно.

Эта карта символизирует гармонию и крепкое партнерство. Она призывает вас замечать прекрасные отношения, которые вы можете построить в своей жизни, будь то любовь, дружба или бизнес. Вложите в них силы в четверг. Построение связей требует времени и внимания, но это того стоит.

Лев

Карта Таро на четверг для Льва: Влюбленные, перевернутая

20 августа в ваших сердечных или любовных делах, Лев, что-то пойдет не так. Ваша карта Таро, перевернутая Влюбленные, указывает на дисгармонию в отношениях или разлад с близким человеком, например, с другом. Если вы чувствуете внутренний конфликт, вам, возможно, нужно что-то обсудить.

Но не бойтесь; это не конец света. Часто конфликт может быть полезным и укреплять то, что должно сохраниться. Обратитесь к тому, что вас беспокоит, и не бойтесь высказать свои мысли.

Дева

Карта Таро на четверг для Девы: Четверка Кубков

Дева, ваш ум - одна из ваших самых сильных сторон в четверг. Вы глубоко размышляете, и ваши идеи требуют вашего внимания; вы можете погрузиться в мысли или вести дневник.

Однако Четверка Кубков предупреждает вас о том, чтобы не слишком зацикливаться на своих мыслях. Вы можете упустить возможность, если будете слишком много думать или зацикливаться на сравнении себя с другими. Ваш разум - мощный инструмент; используйте его с умом. Используйте его для самоанализа, но также для бдительности и уравновешенности.

Весы

Карта Таро на четверг для Весов: Королева Мечей, перевернутая

29 августа Королева Мечей - это карта Таро интеллекта и коммуникации; королева, которая свободно высказывает свое мнение. Однако в перевернутом положении эти качества могут сыграть против вас.

Сегодняшнее гадание напоминает вам о необходимости давать советы с тактом и добротой. Оно предостерегает от горечи. Старайтесь не давать критических советов. Говорите то, что думаете, но также предлагайте решения, если они у вас есть.

Скорпион

Карта Таро на четверг для Скорпиона: Король Пентаклей

Король Пентаклей обозначает надежного, практичного лидера. Он представляет стабильность, построенную на верном труде. 20 августа этим человеком можете быть вы или кто-то, с кем вы тесно сотрудничаете над проектом или чем-то, чего вы хотите добиться.

Эта карта Таро напоминает вам, что стабильность достигается благодаря последовательности. Вы даете себе и окружающим вас людям несравненное чувство безопасности, когда продолжаете действовать.

Стрелец

Карта Таро для Стрельца на четверг: Пятерка Пентаклей

Жизнь для многих людей, включая вас, Стрельцов, всегда была борьбой. 20 августа вам может показаться, что никто этого не замечает, но это не так. Пятерка Пентаклей тесно связана с финансовыми трудностями и сложными жизненными переменами.

Хорошая новость в том, что эта карта Таро сигнализирует лишь о временных изменениях. Даже когда появляется тьма, рядом есть теплый луч надежды. Он угаснет.

Козерог

Карта Таро для Козерога на четверг: Шестерка Мечей

В четверг дела улучшаются, Козерог. Карта Таро Шестерка Мечей символизирует спокойные перемены. Вы отходите от того, что больше вам не служит. Сейчас вы недовольны изменениями, но знаете, что в долгосрочной перспективе они необходимы.

Ваш выбор - это форма любви и уважения к себе, Козерог: пожертвовать нынешним комфортом ради большего дара в будущем. Сейчас может быть тяжело, но найдите утешение в том, что всё будет хорошо.

Водолей

Карта Таро на четверг для Водолея: Королева Кубков, перевёрнутая

В вашей жизни загорелся индикатор неисправности двигателя, Водолей, и вам нужно остановиться и дать себе передышку, начиная с четверга.

Королева Кубков в перевёрнутом положении сигнализирует о том, что вы истощены: эмоционально и физически. Вам отчаянно нужно замедлиться и побыть наедине с собой, иначе позже вы почувствуете это гораздо сильнее. Сделайте перерыв приоритетом.

Рыбы

Карта Таро на четверг для Рыб: Двойка Мечей

Ваша ежедневная карта Таро на 20 августа - Двойка Мечей, и она говорит о том, что вы чувствуете себя в тупике, Рыбы. Вам нужно принять трудное решение, или конфликт зашёл в тупик. Проблема в том, что вы не уверены, чего хотите и почему.

Когда это происходит, сначала сделайте паузу, чтобы подумать и восстановить ясность. Обратитесь к своей интуиции и разуму. Пусть ваш следующий шаг будет продиктован как инстинктами, так и логикой. Затем сделайте выбор и твердо стойте на своем.

Источник:

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
таро карты таро гороскоп на картах таро гороскоп Таро гороскоп по картам таро
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
103 защитника Украины — дома: военнослужащих вернули из российского плена

103 защитника Украины — дома: военнослужащих вернули из российского плена

13:37Украина
Выборы во время войны: громкое заявление Федорова возмутило ОП и разделило экспертов

Выборы во время войны: громкое заявление Федорова возмутило ОП и разделило экспертов

12:17Аналитика
Почти 6-балльная магнитная буря накрыла Землю: прогноз геомагнитного шторма

Почти 6-балльная магнитная буря накрыла Землю: прогноз геомагнитного шторма

11:37Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
В Украине взлетят цены на продукты: раскрыто, что подорожает в первую очередь

В Украине взлетят цены на продукты: раскрыто, что подорожает в первую очередь

Некоторые из них смеются, а зря: какие привычки из СССР действительно помогают экономить

Некоторые из них смеются, а зря: какие привычки из СССР действительно помогают экономить

Вишня отблагодарит рекордным урожаем: что обязательно нужно сделать в августе

Вишня отблагодарит рекордным урожаем: что обязательно нужно сделать в августе

Зачем садоводы поливают террасу водкой: лайфхак решает назойливую проблему

Зачем садоводы поливают террасу водкой: лайфхак решает назойливую проблему

Известковый налет растворяет одно средство из аптечки: что нужно бросить в унитаз

Известковый налет растворяет одно средство из аптечки: что нужно бросить в унитаз

Последние новости

14:20

Тест на профессию по типу личности: как найти самую подходящую работу

13:56

Украинцам советуют избегать слова "кошелек": как правильно называть аксессуар для денег

13:52

Белая полоса для трех знаков: судьба готовит неожиданный поворот

13:45

Моль и жучки ни за что не проберутся: как правильно хранить крупы годами

13:37

103 защитника Украины — дома: военнослужащих вернули из российского пленаФото

От продуктов до техники: что может подорожать из-за ударов РФ по складамОт продуктов до техники: что может подорожать из-за ударов РФ по складам
13:31

Гороскоп Таро на завтра 20 августа: Рыбам - стоять на своем, Козерогам - жертвы

13:31

Затмение Луны 27–28 августа — следующего придется ждать до 2028 года

13:11

Журналистка Рамина выходит замуж: что известно о радостном событии

13:00

Как летом почистить кондиционер без вызова мастера — быстрый лайфхак

Реклама
12:53

"Выборы во время войны разорвут страну изнутри", — политикум и активисты отреагировали на заявление Михаила Федорова

12:41

Хайден Пенетьерри приняла важное решение в отношении дочери перед смертью

12:31

Дефицит судей в Украине достигает 65%, а недофинансирование за два года — почти 30 млрд грн — судья Марина Барсук

12:23

Нагар начнет отпадать сам: как отмыть старую кастрюлю из нержавеющей стали

12:20

"Армянский ремонт": Киркорова высмеяли за голое пузо в лепнине

12:17

Выборы во время войны: громкое заявление Федорова возмутило ОП и разделило экспертов

11:47

Один кухонный продукт освежит ковер за 15 минут: что нужно сделать

11:37

Почти 6-балльная магнитная буря накрыла Землю: прогноз геомагнитного шторма

11:16

Ударили прямо по маршрутке с пассажирами: оккупанты обстреляли Херсон, погибли людиФото

10:59

Откуда на самом деле начиналась Киевская Русь: как выглядит древняя крепость

10:20

РФ перебрасывает Ту-95МС: когда ракеты полетят по городам Украины

Реклама
10:04

Вашингтон вытесняет Париж из Еревана, но Москва не исчезает

10:00

Старинные имена для мальчиков, которые набирают популярность в 2026 году

09:42

ВСУ сорвали наступление врага на одном из направлений: в ISW рассказали о ситуации

09:35

Цветут весь сезон и не требуют ухода: выносливые кустарники для глинистого садаВидео

09:31

На полной скорости влетел в остановку с людьми: появились новые детали ДТП в КиевеФото

09:09

Спецоперация "Форест Гамп": НАБУ обнародовало перехваченные разговоры фигурантовФото

08:41

Сытный летний ужин за 10 минут: рецепт очень вкусного белкового салата

08:27

Могли бы восполнить нехватку Patriot: какая из стран не готова отдать старые ракеты С-300

08:24

Дроны ударили по РФ, под прицелом был крупный оборонный объект: детали

08:10

Россия доводит войну до опасной точки: Коваленко призвал готовиться к сложному сценариюмнение

08:07

Температура подскочит до +30°С: украинцев предупредили о новой волне жары

07:35

НАТО готовит план войны с РФ: в Bild назвали три этапа ответа Альянса на агрессию

06:45

Взрывы в Запорожье: на рассвете РФ атаковала КАБом частный секторФото

05:52

Гороскоп на завтра, 20 августа: Львам — испытание, Стрельцам — подарок

05:11

Людей призывают рассыпать соду вокруг унитаза: в чем причина

04:18

В Украине обнаружили самый старый дом, которому более 400 лет: как он выглядит

03:33

Маринованный перец за 20 минут: рецепт острой закуски без консервации

02:30

Угроза мощного выброса солнечной плазмы: ученые предупредили об опасности

02:01

РФ ударила дронами по Запорожью, есть погибший и много раненыхФото

00:55

Выборы во время войны: СМИ узнали об ответе ОП на идею Федорова

Реклама
00:34

Свадебные украшения жены Роналду обошлись в 50 млн долларов: как они выглядели

00:14

Всегда была на моей стороне: экс-жена Кличко скорбит об актрисе Хайден Пенетьерри

18 августа, вторник
23:55

Скандал в Одессе: ТЦК начал проверку из-за нападения военного на подростка

23:55

Одеяло после стирки будет как новое: что положить в барабан, чтобы не сбился наполнитель

23:12

Некоторые из них смеются, а зря: какие привычки из СССР действительно помогают экономить

22:53

Кухонный мусор спасет растения в саду: домашнее удобрение удивит результатомВидео

22:28

Федоров призвал провести выборы в Украине: что он предлагает

22:21

Помидоры засыхают на глазах: что может уничтожить растение за считанные дниВидео

22:11

РФ массированно атаковала одну из украинских ТЭС: генерация электроэнергии остановлена

22:02

Лавров закатил истерику из-за ударов британских дронов по РФ: чем грозит Москва

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять