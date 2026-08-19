Гороскоп Таро на завтра 20 августа: Рыбам - стоять на своем, Козерогам - жертвы

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

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Гороскоп Таро на 20 августа/ Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

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Овен

Карта Таро на четверг для Овна: Шут, перевернутый

Цена за доступ к жизни, которую вы хотите, - быть глупцом, Овен. То есть, вы должны быть готовы к тому, что вас будут видеть пытающимся, и даже время от времени терпящим неудачи.

В четверг ключ к вашему успеху и целеустремленности - понимание того, что ваши неудачи - это не обходные пути, а ваша величайшая помощь. Сегодняшняя карта Таро "Шут" призывает вас замедлиться. Примите свой страх; научитесь дружить с ним. Если вы делаете что-то, что его провоцирует, это хороший знак, и единственное лекарство - движение.

Телец

Карта Таро на четверг для Тельца: Рыцарь Пентаклей, перевернутый

Ничего не изменится, если вы сами не изменитесь, Телец. Ваша карта Таро на четверг, 20 августа, Рыцарь Пентаклей, перевернутый, указывает на то, что вам наскучила жизнь; ваша рутина убаюкала вас, и вы устали от нее.

Эта карта напоминает вам, что сила в ваших руках. Что бы вы ни чувствовали, вы можете это контролировать и изменить, и это придает вам силы. Сделайте сегодня шаг, каким бы маленьким он ни был, чтобы вернуть себе контроль.

Близнецы

Карта Таро для Близнецов на четверг: Отшельник, перевернутый

Близнецы, существует грань между полезным временем в одиночестве и изоляцией. Перевернутый Отшельник предупреждает о том, что в четверг лучше не прятаться от других, и не стоит игнорировать это.

Иногда быть наедине с собой проще; вам не нужно быть уязвимым или прилагать усилия, необходимые для построения стоящих отношений. Однако со временем это становится болезненным. Эта карта призывает вас впустить кого-то в свою жизнь. Поделитесь своими чувствами и мыслями с тем, кому вы доверяете.

Рак

Карта Таро для Рака на четверг: Двойка Кубков

Рак, Двойка Кубков показывает, что в вашей жизни укрепляется связь. Хотя это обычно связано с отношениями, это не обязательно.

Эта карта символизирует гармонию и крепкое партнерство. Она призывает вас замечать прекрасные отношения, которые вы можете построить в своей жизни, будь то любовь, дружба или бизнес. Вложите в них силы в четверг. Построение связей требует времени и внимания, но это того стоит.

Лев

Карта Таро на четверг для Льва: Влюбленные, перевернутая

20 августа в ваших сердечных или любовных делах, Лев, что-то пойдет не так. Ваша карта Таро, перевернутая Влюбленные, указывает на дисгармонию в отношениях или разлад с близким человеком, например, с другом. Если вы чувствуете внутренний конфликт, вам, возможно, нужно что-то обсудить.

Но не бойтесь; это не конец света. Часто конфликт может быть полезным и укреплять то, что должно сохраниться. Обратитесь к тому, что вас беспокоит, и не бойтесь высказать свои мысли.

Дева

Карта Таро на четверг для Девы: Четверка Кубков

Дева, ваш ум - одна из ваших самых сильных сторон в четверг. Вы глубоко размышляете, и ваши идеи требуют вашего внимания; вы можете погрузиться в мысли или вести дневник.

Однако Четверка Кубков предупреждает вас о том, чтобы не слишком зацикливаться на своих мыслях. Вы можете упустить возможность, если будете слишком много думать или зацикливаться на сравнении себя с другими. Ваш разум - мощный инструмент; используйте его с умом. Используйте его для самоанализа, но также для бдительности и уравновешенности.

Весы

Карта Таро на четверг для Весов: Королева Мечей, перевернутая

29 августа Королева Мечей - это карта Таро интеллекта и коммуникации; королева, которая свободно высказывает свое мнение. Однако в перевернутом положении эти качества могут сыграть против вас.

Сегодняшнее гадание напоминает вам о необходимости давать советы с тактом и добротой. Оно предостерегает от горечи. Старайтесь не давать критических советов. Говорите то, что думаете, но также предлагайте решения, если они у вас есть.

Скорпион

Карта Таро на четверг для Скорпиона: Король Пентаклей

Король Пентаклей обозначает надежного, практичного лидера. Он представляет стабильность, построенную на верном труде. 20 августа этим человеком можете быть вы или кто-то, с кем вы тесно сотрудничаете над проектом или чем-то, чего вы хотите добиться.

Эта карта Таро напоминает вам, что стабильность достигается благодаря последовательности. Вы даете себе и окружающим вас людям несравненное чувство безопасности, когда продолжаете действовать.

Стрелец

Карта Таро для Стрельца на четверг: Пятерка Пентаклей

Жизнь для многих людей, включая вас, Стрельцов, всегда была борьбой. 20 августа вам может показаться, что никто этого не замечает, но это не так. Пятерка Пентаклей тесно связана с финансовыми трудностями и сложными жизненными переменами.

Хорошая новость в том, что эта карта Таро сигнализирует лишь о временных изменениях. Даже когда появляется тьма, рядом есть теплый луч надежды. Он угаснет.

Козерог

Карта Таро для Козерога на четверг: Шестерка Мечей

В четверг дела улучшаются, Козерог. Карта Таро Шестерка Мечей символизирует спокойные перемены. Вы отходите от того, что больше вам не служит. Сейчас вы недовольны изменениями, но знаете, что в долгосрочной перспективе они необходимы.

Ваш выбор - это форма любви и уважения к себе, Козерог: пожертвовать нынешним комфортом ради большего дара в будущем. Сейчас может быть тяжело, но найдите утешение в том, что всё будет хорошо.

Водолей

Карта Таро на четверг для Водолея: Королева Кубков, перевёрнутая

В вашей жизни загорелся индикатор неисправности двигателя, Водолей, и вам нужно остановиться и дать себе передышку, начиная с четверга.

Королева Кубков в перевёрнутом положении сигнализирует о том, что вы истощены: эмоционально и физически. Вам отчаянно нужно замедлиться и побыть наедине с собой, иначе позже вы почувствуете это гораздо сильнее. Сделайте перерыв приоритетом.

Рыбы

Карта Таро на четверг для Рыб: Двойка Мечей

Ваша ежедневная карта Таро на 20 августа - Двойка Мечей, и она говорит о том, что вы чувствуете себя в тупике, Рыбы. Вам нужно принять трудное решение, или конфликт зашёл в тупик. Проблема в том, что вы не уверены, чего хотите и почему.

Когда это происходит, сначала сделайте паузу, чтобы подумать и восстановить ясность. Обратитесь к своей интуиции и разуму. Пусть ваш следующий шаг будет продиктован как инстинктами, так и логикой. Затем сделайте выбор и твердо стойте на своем.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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