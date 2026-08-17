Успех, деньги и признание: кто из знаков зодиака окажется на вершине

Пятерых представителей зодиакального круга ждет благоприятный период. Астрологи рассказали, кому конец августа принесет успех, перемены и новые цели.

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Кому звезды подарят новые возможности / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

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Пять знаков зодиака ждет особенно благоприятный период

Астрологи назвали главные тенденции недели

Кого ждут успех, новые цели и перемены

Неделя с 17 по 23 августа 2026 года может стать периодом важных переосмыслений и помочь многим людям лучше понять собственные потребности и внутренние ресурсы. Астрологические транзиты - от пребывания Луны в Скорпионе до её перехода в Стрельца и Козерога - будут побуждать переосмыслить эмоции, сосредоточиться на обязанностях и упорной работе. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает астрологическое издание YourTango, в ближайшие семь дней расположение планет, согласно астрологическому прогнозу, будет способствовать постановке новых целей и укреплению отношений. При этом для пяти знаков зодиака этот период может оказаться особенно благоприятным.

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Дева

Вас может ждать долгожданное признание за работу в течение последнего года. Стоит отмечать даже небольшие победы, ведь ваша настойчивость наконец-то становится заметной. Астрологи советуют избегать лишней драмы в общении из-за влияния Марса в Раке, брать на себя роль посредника и быть честной с близкими. Начало сезона Девы в конце недели может принести приятное ощущение успеха.

Об источнике: Your Tango YourTango - это популярное онлайн-издание, специализирующееся на темах любви, отношений, эмоционального благополучия и саморазвития. Оно было основано Андреа Миллер в 2009 году как цифровая версия печатного журнала Tango, который выходил с 2005 по 2007 год 13. Основная цель YourTango - помогать людям строить глубокие связи, улучшать эмоциональное состояние и находить вдохновение через личные истории, советы экспертов и аналитические материалы.

Лев

Этот период будет связан с внутренней трансформацией и переосмыслением ценностей. Вы можете начать больше ценить близких людей и красоту собственных отношений. Используйте это время, чтобы снизить уровень стресса после затмения, вести дневник и вернуться к старым проектам. Переход Луны в Козерог и Солнца в Деву в субботу может помочь вернуть чувство контроля и дисциплины.

Скорпион

Наступает благоприятное время для сотрудничества, новых партнерств и совместного творчества. Луна в вашем знаке может придать уверенности, а поддержка Юпитера - помочь чувствовать себя комфортно в роли лидера. Несмотря на возможные испытания в конце недели, не поддавайтесь чрезмерной самокритике, будьте смелыми и уверенно двигайтесь вперёд.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Стрелец

Начало недели потребует паузы для перезагрузки и размышлений, чтобы оставить прошлые препятствия позади. Переход Луны в ваш знак активизирует воображение и вернет энтузиазм. Это удачный момент для расширения знаний или планирования обучения. Главное - сохранять природный оптимизм и не поддаваться негативным мыслям.

Водолей

Вы научитесь направлять больше внимания и энергии на собственную карьеру и текущие проекты, хотя романтическая сфера также останется активной. В центре внимания окажутся ваша дисциплинированность и отношение к работе, а общение с близкими принесет ощущение гармонии и поддержки. В конце недели вы можете пересмотреть некоторые давние убеждения, что пойдет вам на пользу.

Что следует учитывать читателю Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и т. п. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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