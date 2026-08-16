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Идеальный питомец по дате рождения: кому подойдет кошка, а кому змея

Константин Пономарев
16 августа 2026, 19:24
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Число рождения связывают с характером и выбором домашнего животного. Список показывает, кому подходят собаки, кошки, рыбки и экзотические питомцы.
Число рождения связывают с характером и выбором домашнего животного
Число рождения связывают с характером и выбором домашнего животного / Коллаж Главред, фото: Freepik

Вы узнаете:

  • Как дата рождения может подсказать идеального питомца
  • Кому звезды советуют завести кошку, собаку или рептилию
  • Почему некоторым людям подходят самые необычные животные

Дата рождения якобы может подсказать, с каким домашним животным человеку будет проще найти общий язык. Сторонники нумерологии связывают отдельные числа с планетами, особенностями характера и даже предпочтениями при выборе питомца.

Домашние животные не только становятся верными компаньонами, но и приучают владельцев к ответственности и определенному распорядку. Согласно этой необычной классификации, для одних людей идеальным другом окажется общительный золотистый ретривер, а для других же независимая кошка, черепаха или даже экзотическая рептилия. Об этом пишет Parade.

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Родившиеся 1, 10, 19 и 28 числа

Людей, появившихся на свет в эти даты, связывают с энергией Солнца. Им приписывают открытость, общительность и стремление быть в центре событий.

Таким владельцам может подойти золотистый ретривер - дружелюбная, умная и хорошо обучаемая собака. Она любит продолжительные прогулки, активные игры и обычно легко находит общий язык как с людьми, так и с другими животными. Однако будущим хозяевам следует быть готовыми к регулярному уходу за шерстью.

Об источнике: Parade

Parade.com - это популярный американский онлайн-ресурс, который является цифровым продолжением известного журнала Parade, который ранее распространялся как воскресная газетная вкладка в США.

Одна из основных тем - это новости о звездах, видео, интервью и материалы из мира развлечений. Сайт предлагает большое количество рецептов, кулинарных советов и идей для приготовления пищи.

Parade Magazine был основан в 1941 году.

В течение многих десятилетий он был одним из самых читаемых журналов в США, распространяясь в сотнях газет по всей стране.

Хотя печатная версия журнала перестала выходить в газетах в конце 2022 года (и как электронный журнал в конце 2023 года), бренд Parade продолжает существовать и развиваться как онлайн-платформа.

Родившиеся 2, 11, 20 и 29 числа

Эти даты находятся под символическим влиянием Луны, которую связывают с заботливостью, чувствительностью и вниманием к чужим потребностям.

Число рождения связывают с характером и выбором домашнего животного
Число рождения связывают с характером и выбором домашнего животного / Фото: Freepik

Африканский карликовый еж ведет преимущественно ночной образ жизни и отличается независимым характером. Он редко бывает таким же ласковым, как кошка или собака, зато может стать подходящим компаньоном для человека, который ценит тишину. При этом экзотическому питомцу необходимы специальные условия содержания и ветеринарный уход.

Родившиеся 3, 12, 21 и 30 числа

Покровителем этих дат считается Юпитер, символизирующий масштаб, развитие и любовь к приключениям. Поэтому идеальным животным для таких людей назвали лошадь.

Общение с ней может подарить яркие эмоции и возможность чаще бывать на природе. Однако содержание лошади требует подходящего пространства, значительных расходов, опыта и готовности ежедневно заботиться о крупном животном.

Родившиеся 4, 13, 22 и 31 числа

Тем, кто родился в эти дни, приписывают влияние Урана, интерес ко всему необычному и стремление выделяться. Им может подойти бирманская кошка с выразительными голубыми глазами и характерными белыми "носочками" на лапах.

Представители этой породы способны сочетать игривость со спокойствием. Они любят находиться рядом с человеком, а их шелковистая шерсть обычно не требует слишком сложного ухода.

Родившиеся 5, 14 и 23 числа

Этими датами, согласно нумерологической классификации, управляет быстрый и переменчивый Меркурий. Родившимся в такие дни приписывают любознательность, энергичность и общительность.

Число рождения связывают с характером и выбором домашнего животного
Число рождения связывают с характером и выбором домашнего животного / Фото: Freepik

Кролик сначала может вести себя осторожно, но после привыкания к новому дому нередко становится активным и игривым. Несмотря на милую внешность, животному необходимы простор, правильное питание, безопасная среда и регулярный уход.

Родившиеся 6, 15 и 24 числа

Эти даты связывают с Венерой - символом любви, привязанности и стремления заботиться о близких. Подходящим питомцем для таких людей считается морская свинка.

Она способна сильно привязаться к владельцу и радовать его забавным поведением. В то же время морские свинки нуждаются в ежедневном общении, просторном жилище, сбалансированном рационе и тщательной уборке.

Родившиеся 7, 16 и 25 числа

Появившимся на свет в эти даты приписывают влияние Нептуна, связанного с водой, мечтательностью и загадочностью. Их идеальным питомцем может стать петушок или золотая рыбка.

Красочный аквариум способен создать дома спокойную атмосферу, однако рыб нельзя считать полностью неприхотливыми. Перед их покупкой необходимо подготовить подходящий аквариум, систему фильтрации и изучить требования конкретного вида к качеству воды.

Родившиеся 8, 17 и 26 числа

С этими датами связывают Сатурн, символизирующий терпение, дисциплину и постоянство. Согласно классификации, таким людям может подойти красноухая черепаха.

Наблюдать за ней особенно интересно: медлительная на суше, в воде она становится ловкой и быстрой. Черепахи способны жить несколько десятилетий, поэтому их приобретение предполагает долгосрочную ответственность. Им также нужны просторный акватеррариум, обогрев, ультрафиолетовая лампа и правильное питание.

Родившиеся 9, 18 и 27 числа

Рожденным в эти дни приписывают влияние Марса, решительность и любовь к необычным испытаниям. Их возможным питомцем назвали рептилию - например, ящерицу или змею.

Такие животные интересны для наблюдения, но требуют специально оборудованного террариума с определённой температурой и влажностью. Перед покупкой также важно проверить местные правила содержания выбранного вида и найти ветеринара, который работает с экзотическими животными.

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Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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