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До конца августа случится перелом: четыре знака зодиака оставят прошлое позади

Сергей Кущ
16 августа 2026, 13:42
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Для каждого из четырех знаков перемены проявятся по-разному.
Для каждого из четырех знаков перемены проявятся по-разному
Для каждого из четырех знаков перемены проявятся по-разному / Колаж: Главред, фото: magnific.com, ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

  • Какие знаки ждут судьбоносные перемены до конца августа
  • Кому затмения откроют новый жизненный этап
  • Где ждать успехов в любви, карьере и финансах

Конец августа 2026 года может стать настоящей точкой отсчета новой жизни для представителей четырех знаков зодиака. По астрологическому прогнозу, Львы, Рыбы, Весы и Водолеи окажутся на пороге серьезных перемен, которые затронут карьеру, отношения, внутреннее состояние и планы на будущее.

Особенно важную роль в происходящем сыграет сезон затмений. Для одних он символизирует завершение затянувшегося периода испытаний, а для других - начало совершенно нового жизненного цикла. Астролог Демур считает, что уже к концу августа представители этих четырех знаков смогут увидеть первые признаки масштабной трансформации.

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Лев

Для Львов 2026 год оказался насыщенным событиями и временами довольно хаотичным. Однако происходящие перемены могут привести представителей этого знака к одному из наиболее значимых периодов роста за последние годы.

Особое значение астролог придает солнечному затмению во Льве. По словам Демур, оно знаменует начало примерно двухлетнего периода серьезных преобразований, во время которого Львы способны совершить один из крупнейших рывков в своей жизни.

К концу августа представители знака могут почувствовать, что наконец выходят на первый план. Их способности, идеи и таланты станут заметнее для окружающих. Это особенно важно для тех Львов, которые долго работали, но не получали желаемого признания.

"Вы наконец-то получите признание, внимание и возможности, которых ждали годами", - утверждает астролог.

Поэтому конец лета может стать временем, когда Львам придется пересмотреть отношение к самим себе. Им советуют больше не соглашаться на меньшее и не бояться демонстрировать свои сильные стороны.

Об источнике: YourTango

YourTango - американское lifestyle-медиа, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, включая астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном росте. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно выходят материалы об астрологии и знаках зодиака.

Новые возможности могут появиться в профессиональной сфере, творчестве или общественной жизни. Главное - не позволить прошлым неудачам заставить себя отказаться от шанса, которого Львы так долго ждали.

Рыбы

Рыбам последние несколько лет могли запомниться как достаточно тяжелый период. Застой в профессиональной сфере, сложности в отношениях и постоянное ощущение препятствий заставляли представителей знака прикладывать гораздо больше усилий для достижения желаемого.

Однако теперь ситуация начинает меняться.

По словам Демур, Рыбы окончательно завершают трехлетний период, наполненный неудачами, разочарованиями и болезненными событиями. Астролог связывает это в том числе с тем, что Северный узел и Сатурн покинули знак Рыб.

Особенно важным станет лунное затмение в Рыбах в конце августа. Оно символизирует завершение старых кармических циклов и освобождение от того, что долго мешало двигаться вперед.

В результате представители знака могут почувствовать значительный прилив сил. То, что раньше казалось практически невозможным, постепенно начнет становиться достижимым.

"В этом месяце вы сможете обрести силу и успех так, как вам не удавалось в течение многих лет", - отметила астролог.

Рыбам важно использовать этот период для нового старта. Конец августа может принести понимание того, что прежняя сложная глава действительно закрывается, а впереди появляются совершенно другие перспективы.

Весы

Для Весов конец августа может оказаться одним из наиболее благоприятных периодов года. По словам астролога, сейчас представители этого знака обладают особенно сильной способностью привлекать желаемое.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Одним из главных факторов станет пребывание Венеры в Весах. В астрологии Венера связана с любовью, привлекательностью, гармонией, ценностями и материальным благополучием.

Демур считает Весов одним из наиболее удачливых знаков этого периода. Представителям знака может стать значительно легче добиваться расположения окружающих, находить полезные знакомства и продвигать собственные идеи.

"Вы сможете легко привлекать и воплощать успех во всех сферах своей жизни", - прогнозирует астролог.

Особенно важна готовность действовать. Если Весы давно откладывали важный разговор, новый проект, карьерное решение или изменения в личной жизни, август может подтолкнуть их наконец сделать решительный шаг.

К концу месяца результаты этих действий способны стать настолько заметными, что Весы почувствуют: их прежняя жизнь остается позади. Главное - не позволять сомнениям заставлять себя отказываться от перспективных возможностей.

Водолей

Самые заметные перемены у Водолеев могут произойти в личной жизни. Если последние месяцы или даже годы сопровождались эмоциональными взлетами и падениями, конец августа способен изменить ситуацию.

По прогнозу Демур, период разочарований и неудачных романтических историй постепенно подходит к завершению.

Особое влияние астролог связывает с солнечным затмением во Льве, которое может открыть для Водолеев новый этап в отношениях.

Представители знака способны изменить собственное отношение к любви. Мимолетные романы и отношения без перспектив могут перестать их интересовать. Вместо этого появится желание построить глубокую и надежную эмоциональную связь.

Для одиноких Водолеев это может означать знакомство с человеком, отношения с которым окажутся значительно серьезнее предыдущих. Те же, кто уже находится в паре, могут почувствовать желание укрепить союз и вывести отношения на новый уровень.

Таким образом, конец августа способен стать для Водолеев моментом, когда прежние любовные разочарования окончательно останутся в прошлом.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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