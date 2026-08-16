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Гороскоп Таро на завтра 17 августа: Тельцам - защищаться, Скорпионам - забота

Алена Кюпели
16 августа 2026, 11:28
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Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп-таро
Гороскоп таро на 17 августа / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро на понедельник для Овна: Шестерка Мечей

Дела идут на поправку, Овен. Шестерка Мечей указывает на значительные улучшения в вашей жизни. Если вам нужно что-то изменить, и вы действительно чувствуете, что сейчас самое время, карты (и звезды) на вашей стороне!

Луна в Скорпионе дает вам возможность заглянуть внутрь себя и соединиться со своей высшей силой. Если вы боролись с внутренней борьбой, это нормально. Энергия Луны в Скорпионе поможет вам понять причину, чтобы вы могли быстро ее преодолеть.

Телец

Карта Таро на понедельник для Тельца: Девятка Пентаклей, перевернутая

В последнее время вам нужно быть немного осторожнее, чем обычно. Телец, Девятка Пентаклей, перевернутая, говорит о том, что кто-то злоупотребляет вашим влиянием в своей жизни.

17 августа обратите внимание на искренность людей по отношению к вам, особенно в деловых партнерских отношениях. Вам нужно защитить себя и сдерживаться, когда это имеет смысл.

Близнецы

Карта Таро на понедельник для Близнецов: Рыцарь Кубков

Если вы безнадежный романтик, вам понравится ваш тароскоп на сегодня. Любовь витает в воздухе, и начинается она с того, кто берет инициативу в свои руки.

Рыцарь Кубков символизирует того, кто руководит в любви. Это можете быть вы, Близнецы, ведь именно вы планируете и назначаете приятный вечерний выход с любимым человеком 17 августа.

Рак

Карта Таро на понедельник для Рака: Девятка Мечей

Сегодняшняя карта Таро предвещает беспокойство по поводу вещей, которые вы можете и не можете контролировать. Девятка Мечей говорит о тревожных мыслях, но вы контролируете свой разум, Рак.

В понедельник вам не обязательно становиться жертвой определенного образа мышления. Вы можете выбрать другой путь. Луна в Скорпионе поощряет творчество и занятия любимыми делами. Используйте это время, чтобы как можно больше сосредоточиться на позитивных моментах.

Лев

Карта Таро для Льва на понедельник: Рыцарь Мечей, перевернутый

Некоторые люди не будут счастливы, пока вы тоже не будете несчастны. 17 августа постарайтесь избегать людей, которых представляет перевернутый Рыцарь Мечей: несчастных людей, которые, кажется, всегда злятся или расстраиваются по пустякам.

Сегодня важно установить четкие границы, особенно с семьей и друзьями, которые хорошо вас знают. Вы знаете, кто вам подходит, а кто нет. Не позволяйте ничему вывести вас из себя сегодня.

Дева

Карта Таро для Девы на понедельник: Отшельник, перевернутый

Перевернутый Отшельник приносит чувство изоляции и грусти, но когда вы или кто-то из ваших близких переживает трудности, помните, что никто не должен терпеть это в одиночку.

Трудно сказать другу, что вы чувствуете себя не в своей тарелке, но в понедельник важно открыться и быть откровенным. Вам будет намного лучше, если кто-то выслушает вас, подтвердит ваши чувства и поможет вам обрести ясность.

Весы

Карта Таро на понедельник для Весов: Четверка Мечей, перевернутая

Не каждую битву нужно вести, Весы. В понедельник ваша карта Таро, Четверка Мечей в перевернутом положении, напоминает о различных финансовых трудностях, которые вы пытаетесь преодолеть, но с трудом справляетесь с ними.

Сейчас подумайте о том, за что вы платите, но что вам на самом деле не нужно; это скорее символ статуса. Пришло время вернуться к основам и сосредоточиться на самом необходимом, пока ситуация не улучшится. Трудные времена требуют более экономного мышления, и бережливость может быть столь же желательной, как и вещи, которые сигнализируют о богатстве, но создают трудности.

Скорпион

Карта Таро на понедельник для Скорпиона: Королева Кубков

Этот день посвящен заботе о себе. Королева Кубков - это человек, очень щедрый и отзывчивый, и это вы, когда заботитесь о своих потребностях.

В понедельник обязательно выделите время на то, что, как вы знаете, помогает вам жить той жизнью, которой вы хотите жить. Вы хотите мира и безопасности; работайте над этим. Если вы хотите развиваться, уделяйте время своим хобби и навыкам, которые хотите освоить. К чему бы вы ни стремились, работайте над этим.

Стрелец

Карта Таро на понедельник для Стрельца: Десятка Пентаклей

Изменение обстоятельств поможет вам преодолеть препятствия, особенно те, с которыми вы испытывали финансовые трудности. В понедельник ваша карта Таро, Десятка Пентаклей, указывает на значительные улучшения в вашем экономическом положении.

Возможно, у вас появится блестящая идея или вы обнаружите что-то, что, как вы знаете, сработает лучше, чем то, что вы планировали изначально. Это обнадеживающая карта, и вас ждут новые возможности.

Козерог

Карта Таро на понедельник для Козерога: Паж Пентаклей

Вы открыты для бизнеса, Козерог. Паж Пентаклей говорит о начале новой работы или получении предложения от коллеги или начальника по проекту, который станет частью ваших будущих обязанностей.

В понедельник будьте открыты для новых идей и приключений. Воспринимайте изменения как нечто, что нужно принять и попробовать. Вступая в новую главу своей карьеры, вы откроете для себя больше вещей, которые помогут вам продвинуться и расти профессионально.

Водолей

Карта Таро на понедельник для Водолея: Луна

Карта Таро "Луна" говорит об обмане. Да, кто-то может лгать, и вам также нужно быть осторожными, не говоря ни слова, пока вы не убедитесь в правдивости сказанного. Тем не менее, 17 августа это гадание может стать для вас очень увлекательным занятием в понедельник.

Если вы любите читать художественную литературу или смотреть фэнтези, сегодня вечером идеально подойдет время для просмотра сериалов, которые вы давно хотели посмотреть. Если вы любите Хэллоуин, это отличное время, чтобы спланировать свой жуткий костюм и начать думать о том, что вы, ваш партнер или ваша семья придумаете для тематического вечера.

Рыбы

Карта Таро на понедельник для Рыб: Влюбленные

Сейчас ваши отношения находятся в прекрасном периоде. 17 августа карта Таро "Влюбленные" обещает очень плодотворное партнерство с человеком, с которым вы уже состоите в отношениях.

Если вы одиноки, вы можете вскоре встретить кого-то и попрощаться со своей одинокой жизнью. Сегодня отличный день, чтобы уделить время изучению желаний и мечтаний вашего партнера, чтобы вы могли построить совместную жизнь и заложить прочный фундамент.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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