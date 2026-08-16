Гороскоп удачи на 17–23 августа: назван самый счастливый день для каждого знака

О чём вы узнаете:
- Самый счастливый день для каждого знака
- Когда ожидать успеха и новых возможностей
- Какие дни будут самыми благоприятными
Неделя с 17 по 23 августа проходит под влиянием портала затмений и первой четверти Луны в Скорпионе 20 августа. Этот период призывает уверенно двигаться к собственным целям и не сомневаться в своих силах. Главред расскажет об этом подробнее.
Овен (самый счастливый день - пятница, 21 августа)
Не останавливайтесь на достигнутом. Опозиция Венеры и ретроградного Сатурна подскажет, куда лучше направить энергию, чтобы влюбиться в собственную жизнь.
Телец (самый счастливый день - вторник, 18 августа)
Поверьте в свою ценность. Гармоничный аспект Северного узла и ретроградного Хирона поможет выбрать правильный путь, даже если придется разочаровать других.
Близнецы (самый счастливый день - вторник, 18 августа
)Доверьтесь интуиции, а не только логике. Астрологические влияния этого дня напоминают: вы заслуживаете исполнения самых амбициозных мечтаний.
Рак (самый счастливый день - пятница, 21 августа)
Пора расставить приоритеты и освободить место для важных перемен на работе и дома. Занимайтесь тем, к чему чувствуете настоящий порыв.
Лев (самый счастливый день - четверг, 20 августа)
Луна в Скорпионе подтолкнет к активным действиям в личной жизни. Воспринимайте текущие достижения как стартовую площадку для новых свершений.
Об источнике: YourTango
YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.
Дева (самый счастливый день - суббота, 22 августа)
Солнце входит в ваш знак и знаменует начало вашего астрологического года. Позвольте себе полноценный отдых и заботу о себе.
Весы (самый счастливый день - четверг, 20 августа)
Проявите аутентичность и спонтанность. Гармоничный аспект Лилит и Солнца призывает отбросить лишние правила и не ставить чужие интересы выше собственных.
Скорпион (самый счастливый день - понедельник, 17 августа)
Удачное время для сотрудничества, новых бизнес-проектов или выгодных предложений. Выбирайте дела, где всё развивается легко и естественно.
Стрелец (самый удачный день - суббота, 22 августа)
Начало сезона Девы принесет профессиональное признание и деловой успех. Внимательно проверяйте детали документов, чтобы максимально использовать предоставленные возможности.
Козерог (самый счастливый день - вторник, 18 августа
)Отбросьте убеждение, что успех достигается только ценой изнурения. Примите легкость, радость и отдых как естественную часть жизни.
Водолей (самый счастливый день - четверг, 20 августа)
Лунная фаза в Скорпионе открывает новый этап в карьере. Будьте открыты для новых предложений и не бойтесь менять привычный подход.
Рыбы (самый счастливый день - вторник, 18 августа)
Избавьтесь от сомнений в собственных силах. Будьте готовы принять выгодные предложения и освободите место для новых перспективных планов.
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