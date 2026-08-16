Гороскоп удачи на 17–23 августа: назван самый счастливый день для каждого знака

Гороскоп удачи на 17–23 августа подскажет, когда каждому знаку зодиака будет сопутствовать удача больше всего и какие дни стоит использовать для важных дел.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-udachi-na-17-23-serpnya-nazvano-nayshchaslivishiy-den-dlya-kozhnogo-znaka-10788836.html Ссылка скопирована

Счастливые дни для каждого знака / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Самый счастливый день для каждого знака

Когда ожидать успеха и новых возможностей

Какие дни будут самыми благоприятными

Неделя с 17 по 23 августа проходит под влиянием портала затмений и первой четверти Луны в Скорпионе 20 августа. Этот период призывает уверенно двигаться к собственным целям и не сомневаться в своих силах. Главред расскажет об этом подробнее.

Овен (самый счастливый день - пятница, 21 августа)

Не останавливайтесь на достигнутом. Опозиция Венеры и ретроградного Сатурна подскажет, куда лучше направить энергию, чтобы влюбиться в собственную жизнь.

видео дня

Телец (самый счастливый день - вторник, 18 августа)

Поверьте в свою ценность. Гармоничный аспект Северного узла и ретроградного Хирона поможет выбрать правильный путь, даже если придется разочаровать других.

Близнецы (самый счастливый день - вторник, 18 августа

)Доверьтесь интуиции, а не только логике. Астрологические влияния этого дня напоминают: вы заслуживаете исполнения самых амбициозных мечтаний.

Рак (самый счастливый день - пятница, 21 августа)

Пора расставить приоритеты и освободить место для важных перемен на работе и дома. Занимайтесь тем, к чему чувствуете настоящий порыв.

Лев (самый счастливый день - четверг, 20 августа)

Луна в Скорпионе подтолкнет к активным действиям в личной жизни. Воспринимайте текущие достижения как стартовую площадку для новых свершений.

Об источнике: YourTango YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Дева (самый счастливый день - суббота, 22 августа)

Солнце входит в ваш знак и знаменует начало вашего астрологического года. Позвольте себе полноценный отдых и заботу о себе.

Весы (самый счастливый день - четверг, 20 августа)

Проявите аутентичность и спонтанность. Гармоничный аспект Лилит и Солнца призывает отбросить лишние правила и не ставить чужие интересы выше собственных.

Скорпион (самый счастливый день - понедельник, 17 августа)

Удачное время для сотрудничества, новых бизнес-проектов или выгодных предложений. Выбирайте дела, где всё развивается легко и естественно.

Стрелец (самый удачный день - суббота, 22 августа)

Начало сезона Девы принесет профессиональное признание и деловой успех. Внимательно проверяйте детали документов, чтобы максимально использовать предоставленные возможности.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Козерог (самый счастливый день - вторник, 18 августа

)Отбросьте убеждение, что успех достигается только ценой изнурения. Примите легкость, радость и отдых как естественную часть жизни.

Водолей (самый счастливый день - четверг, 20 августа)

Лунная фаза в Скорпионе открывает новый этап в карьере. Будьте открыты для новых предложений и не бойтесь менять привычный подход.

Рыбы (самый счастливый день - вторник, 18 августа)

Избавьтесь от сомнений в собственных силах. Будьте готовы принять выгодные предложения и освободите место для новых перспективных планов.

Читайте также:

Что следует учитывать читателю Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред